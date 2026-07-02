Lexus obniżył ceny nawet o 48 tys. zł. Tanieją dwa popularne SUV-y

Lexus obniżył ceny wybranych wersji LBX i UX nawet o 48,3 tys. zł. Nowe cenniki obejmują samochody z rocznika 2026 i przewidują rabaty od ponad 23 tys. zł do 48,3 tys. zł.

Największe obniżki dotyczą wersji UX F SPORT Design oraz UX Business z pakietem Tech, a oferta obowiązuje do wyczerpania puli aut objętych akcją.

Lexus mocno obniżył ceny dwóch popularnych crossoverów

Lexus przygotował jedną z największych promocji w swojej ostatniej ofercie. Obniżki dotyczą modeli LBX i UX z rocznika 2026, a rabaty wynoszą od 23,4 tys. zł do nawet 48,3 tys. zł. Oferta obowiązuje do wyczerpania puli samochodów.

Największe przeceny objęły model UX. Wersja Business z pakietem Tech kosztuje teraz od 168 500 zł, czyli o 43,4 tys. zł mniej niż według cennika. Jeszcze większy rabat otrzymała odmiana F SPORT Design, której cena spadła do 171 600 zł. To aż 48,3 tys. zł mniej.

Tańszy jest również Lexus LBX. Bazowa wersja kosztuje obecnie od 133 tys. zł, co oznacza obniżkę o 23,4 tys. zł. Popularna odmiana Elegant z pakietem Tech została przeceniona o 27,8 tys. zł i kosztuje od 157 600 zł.

Dodatkowo klienci korzystający z programu Lexus More mogą otrzymać kolejne 2 proc. rabatu przy zakupie następnego samochodu marki, a nowi uczestnicy programu dostają bon powitalny o wartości 500 zł.

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Lexus LBX tanieje o ponad 23 tys. zł

Najmniejszy crossover w gamie Lexusa również doczekał się wyraźnych obniżek. Podstawowy LBX kosztuje teraz od 133 tys. zł, czyli o 23,4 tys. zł mniej niż wcześniej.

Największym zainteresowaniem ma cieszyć się wersja Elegant z pakietem Tech, której cena spadła do 157 600 zł. To oznacza rabat wynoszący 27,8 tys. zł.

Pod maską pracuje hybrydowy układ napędowy o mocy 136 KM. Producent deklaruje przyspieszenie od 0 do 100 km/h w 9,2 s oraz średnie zużycie paliwa od 4,4 l/100 km.

Już podstawowa wersja oferuje m.in. dwustrefową klimatyzację, kamerę cofania, system Lexus Safety System+3, 17-calowe felgi aluminiowe oraz system multimedialny z ekranem 9,8 cala i nawigacją w chmurze. W odmianie Elegant z pakietem Tech dochodzą m.in. 18-calowe felgi, cyfrowe zegary 12,3 cala, elektrycznie sterowana pokrywa bagażnika, podgrzewana kierownica oraz sportowe fotele.

Lexus UX z rabatem nawet 48,3 tys. zł

Największe obniżki dotyczą modelu UX. Wersja Business z pakietem Tech kosztuje obecnie od 168 500 zł po rabacie wynoszącym 43,4 tys. zł.

Samochód napędza hybryda piątej generacji, która przyspiesza do 100 km/h w 7,9 s i według producenta zużywa średnio około 5 l paliwa na 100 km.

Na wyposażeniu znajdują się m.in. 18-calowe felgi aluminiowe, podgrzewane fotele i kierownica, reflektory Bi-LED, cyfrowe wskaźniki 12,3 cala, ładowarka indukcyjna oraz rozbudowany pakiet systemów bezpieczeństwa.

Jeszcze atrakcyjniej wygląda oferta na odmianę F SPORT Design. Cena spadła do 171 600 zł, co oznacza największy rabat w całej akcji - 48,3 tys. zł. W tej wersji klient otrzymuje m.in. pakiet stylistyczny F SPORT, 18-calowe felgi F SPORT, system multimedialny z ekranem 12,3 cala i nawigacją, zestaw audio z 10 głośnikami, podgrzewane fotele oraz elektrycznie otwieraną pokrywę bagażnika.

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Dodatkowe korzyści w programie Lexus More

Promocję uzupełnia program lojalnościowy Lexus More. Obecni właściciele samochodów Lexus i Toyoty mogą liczyć na dodatkowy rabat w wysokości 2 proc. przy zakupie kolejnego Lexusa. Z kolei nowi uczestnicy programu otrzymują bon powitalny o wartości 500 zł.

Połączenie wysokich rabatów z dodatkowymi korzyściami sprawia, że obecna oferta należy do najatrakcyjniejszych w gamie Lexusa. Ponieważ promocja obejmuje wybrane egzemplarze z rocznika 2026, będzie obowiązywać tylko do wyczerpania dostępnych samochodów.