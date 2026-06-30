Lotus wraca z przytupem. Nowy SUV ma 952 KM i zaskakuje ceną

Lotus wraca do Polski z hybrydowym SUV-em, który za 415 900 zł oferuje 550 KM, a w topowej odmianie H1000 aż 952 KM. Eletre X łączy dużą przestrzeń (5103 mm długości i 3019 mm rozstawu osi) z możliwością szybkiego ładowania do 436 kW, co pozwala uzupełnić akumulator od 20 do 80 proc. w 9 minut.

Importer, Grupa Pietrzak, zapowiada dostawy pierwszych egzemplarzy w czwartym kwartale roku. Powrót marki może namieszać w segmencie luksusowych SUV-ów ceną i osiągami.

Lotus wraca do Polski. Eletre X trafił do sprzedaży

Lotus oficjalnie wraca na polski rynek. Za sprzedaż marki odpowiada Grupa Pietrzak, a pierwszym modelem dostępnych w salonach będzie nowy SUV Eletre X. Klienci mogą już składać zamówienia, a pierwsze egzemplarze mają trafić do właścicieli w czwartym kwartale tego roku.

Nowy model ma konkurować z luksusowymi SUV-ami marek premium nie tylko osiągami, ale również ceną. Podstawowa wersja kosztuje 415 900 zł i oferuje 550 KM, natomiast topowa odmiana rozwija aż 952 KM.

Przeczytaj: Legendarny Lotus wraca do Polski. Moc tego auta robi wrażenie

Dwie wersje, nawet 952 KM i cena od 415 900 zł

Polska oferta obejmuje dwa warianty Eletre X.

Bazowa wersja H550 kosztuje 415 900 zł i oferuje:

550 KM,

935 Nm momentu obrotowego,

napęd na cztery koła,

przyspieszenie 0-100 km/h w 4,9 s,

prędkość maksymalną 210 km/h.

Na szczycie gamy znajduje się odmiana H1000 za 514 900 zł. Moc wzrasta do 952 KM, dzięki czemu SUV osiąga 100 km/h w 3,3 s i rozpędza się do 230 km/h.

Nawet 1200 km zasięgu i ładowanie w 9 minut

Obie wersje korzystają z tego samego układu napędowego. Dwulitrowy silnik benzynowy o mocy 204 KM pełni funkcję generatora, natomiast za napęd odpowiadają silniki elektryczne.

Producent zastosował akumulator NMC o pojemności 70 kWh oraz architekturę 900 V.

Według danych Lotusa:

zasięg w trybie elektrycznym wynosi do 350 km (WLTP),

całkowity zasięg sięga 1200 km,

ładowanie DC z mocą do 436 kW pozwala uzupełnić energię od 20 do 80 proc. w około 9 minut przy ładowarce 350 kW,

ładowanie AC trwa nieco ponad 7 godzin.

Samochód obsługuje także funkcję V2L, umożliwiającą zasilanie zewnętrznych urządzeń.

Wyposażenie klasy premium

Lotus nie oszczędzał również na wyposażeniu. W standardzie znajdziemy m.in.:

system audio z 23 głośnikami,

sportowe fotele,

wykończenie z alcantary i włókna węglowego,

hamulce Brembo,

aktywną aerodynamikę,

30 czujników wspomagających kierowcę.

Wersja H1000 otrzymuje dodatkowo 21-calowe kute felgi oraz aktywny, 48-woltowy stabilizator przechyłów.

Sprawdź: Geely rzuca wyzwanie BMW. Chińczycy z pierwszym unijnym certyfikatem dla asystenta jazdy

Lotus chce namieszać w segmencie luksusowych SUV-ów

Eletre X mierzy 5103 mm długości i ma rozstaw osi wynoszący 3019 mm, dzięki czemu należy do największych modeli w swojej klasie.

Jednocześnie jego cena jest wyraźnie niższa od wielu rywali. Dla porównania Porsche Cayenne S E-Hybrid Coupe kosztuje około 610 tys. zł, czyli blisko 200 tys. zł więcej od podstawowego Lotusa.

Powrót marki do Polski z tak wycenionym i mocnym modelem pokazuje, że Lotus chce mocniej zaistnieć w segmencie luksusowych SUV-ów. Jeśli importer zapewni dobrą dostępność aut i sprawny serwis, Eletre X może stać się ciekawą alternatywą dla klientów szukających czegoś mniej oczywistego niż modele niemieckich producentów.