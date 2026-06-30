Szukaj
  1. AutoCentrum
  2. Newsy
  3. Lotus wraca z przytupem. Nowy SUV ma 952 KM i zaskakuje ceną
Lotus wraca z przytupem. Nowy SUV ma 952 KM i zaskakuje ceną
Lotus wraca z przytupem. Nowy SUV ma 952 KM i zaskakuje ceną Lotus wraca z przytupem. Nowy SUV ma 952 KM i zaskakuje ceną

Lotus wraca z przytupem. Nowy SUV ma 952 KM i zaskakuje ceną

  • 3 minut

Lotus wraca do Polski z hybrydowym SUV-em, który za 415 900 zł oferuje 550 KM, a w topowej odmianie H1000 aż 952 KM. Eletre X łączy dużą przestrzeń (5103 mm długości i 3019 mm rozstawu osi) z możliwością szybkiego ładowania do 436 kW, co pozwala uzupełnić akumulator od 20 do 80 proc. w 9 minut. 

Importer, Grupa Pietrzak, zapowiada dostawy pierwszych egzemplarzy w czwartym kwartale roku. Powrót marki może namieszać w segmencie luksusowych SUV-ów ceną i osiągami.

 

Lotus wraca do Polski. Eletre X trafił do sprzedaży

Lotus oficjalnie wraca na polski rynek. Za sprzedaż marki odpowiada Grupa Pietrzak, a pierwszym modelem dostępnych w salonach będzie nowy SUV Eletre X. Klienci mogą już składać zamówienia, a pierwsze egzemplarze mają trafić do właścicieli w czwartym kwartale tego roku.

  Zobacz ofertę aut premium

Nowy model ma konkurować z luksusowymi SUV-ami marek premium nie tylko osiągami, ale również ceną. Podstawowa wersja kosztuje 415 900 zł i oferuje 550 KM, natomiast topowa odmiana rozwija aż 952 KM.

Przeczytaj: Legendarny Lotus wraca do Polski. Moc tego auta robi wrażenie

Dwie wersje, nawet 952 KM i cena od 415 900 zł

Polska oferta obejmuje dwa warianty Eletre X.

Bazowa wersja H550 kosztuje 415 900 zł i oferuje:

  • 550 KM,
  • 935 Nm momentu obrotowego,
  • napęd na cztery koła,
  • przyspieszenie 0-100 km/h w 4,9 s,
  • prędkość maksymalną 210 km/h.

Na szczycie gamy znajduje się odmiana H1000 za 514 900 zł. Moc wzrasta do 952 KM, dzięki czemu SUV osiąga 100 km/h w 3,3 s i rozpędza się do 230 km/h.

Nawet 1200 km zasięgu i ładowanie w 9 minut

Obie wersje korzystają z tego samego układu napędowego. Dwulitrowy silnik benzynowy o mocy 204 KM pełni funkcję generatora, natomiast za napęd odpowiadają silniki elektryczne.

Lotus wraca z przytupem. Nowy SUV ma 952 KM i zaskakuje ceną

Producent zastosował akumulator NMC o pojemności 70 kWh oraz architekturę 900 V.

Według danych Lotusa:

  • zasięg w trybie elektrycznym wynosi do 350 km (WLTP),
  • całkowity zasięg sięga 1200 km,
  • ładowanie DC z mocą do 436 kW pozwala uzupełnić energię od 20 do 80 proc. w około 9 minut przy ładowarce 350 kW,
  • ładowanie AC trwa nieco ponad 7 godzin.

Samochód obsługuje także funkcję V2L, umożliwiającą zasilanie zewnętrznych urządzeń.

Wyposażenie klasy premium

Lotus nie oszczędzał również na wyposażeniu. W standardzie znajdziemy m.in.:

  • system audio z 23 głośnikami,
  • sportowe fotele,
  • wykończenie z alcantary i włókna węglowego,
  • hamulce Brembo,
  • aktywną aerodynamikę,
  • 30 czujników wspomagających kierowcę.

Wersja H1000 otrzymuje dodatkowo 21-calowe kute felgi oraz aktywny, 48-woltowy stabilizator przechyłów.

Lotus wraca z przytupem. Nowy SUV ma 952 KM i zaskakuje ceną

Sprawdź: Geely rzuca wyzwanie BMW. Chińczycy z pierwszym unijnym certyfikatem dla asystenta jazdy

Lotus chce namieszać w segmencie luksusowych SUV-ów

Eletre X mierzy 5103 mm długości i ma rozstaw osi wynoszący 3019 mm, dzięki czemu należy do największych modeli w swojej klasie.

Jednocześnie jego cena jest wyraźnie niższa od wielu rywali. Dla porównania Porsche Cayenne S E-Hybrid Coupe kosztuje około 610 tys. zł, czyli blisko 200 tys. zł więcej od podstawowego Lotusa.

Powrót marki do Polski z tak wycenionym i mocnym modelem pokazuje, że Lotus chce mocniej zaistnieć w segmencie luksusowych SUV-ów. Jeśli importer zapewni dobrą dostępność aut i sprawny serwis, Eletre X może stać się ciekawą alternatywą dla klientów szukających czegoś mniej oczywistego niż modele niemieckich producentów.

Redakcja

Redaktor
Data publikacji: 30.06.2026 07:43
Udostępnij:
Zobacz również nasz wideotest
Mercedes-Benz AMG CLS 53 4matic+ - znowu robi zamieszanie
Zobacz również
119 500 zł za nowego hybrydowego SUV-a. Czy Jaecoo 5 to okazja?

119 500 zł za nowego hybrydowego SUV-a. Czy Jaecoo 5 to okazja?

119 500 zł za hybrydowego Jaecoo 5 brzmi atrakcyjnie, lecz pełny obraz jest bardziej złożony. Różnica w cenie względem wersji spalinowej...
Toyota Corolla GR Sport w miejskim teście. Tak niskiego spalania mało kto się spodziewał

Toyota Corolla GR Sport w miejskim teście. Tak niskiego spalania mało kto się spodziewał

Toyota Corolla GR Sport w teście spaliła w mieście 3,9 l/100 km. Taki wynik od razu zmienia kalkulacje kosztów eksploatacji. To kompaktowe...
Te silniki potrafią spalić litr oleju na 1000 km. Na liście Volkswagen i BMW

Te silniki potrafią spalić litr oleju na 1000 km. Na liście Volkswagen i BMW

Volkswagen i BMW stworzyły jednostki, które mocno zapisały się w niechlubnej historii spalania oleju. W przypadku TSI Volkswagena z lat...
Dyskusja
Ładowanie komentarzy...
Polecamy
Polecamy
Kategorie
Kategorie newsów
Zobacz więcej filmów
AUTOCENTRUM.PL
Narzędzia
Usługi
Poradnik