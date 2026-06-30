Lotus wraca z przytupem. Nowy SUV ma 952 KM i zaskakuje ceną
Lotus wraca do Polski z hybrydowym SUV-em, który za 415 900 zł oferuje 550 KM, a w topowej odmianie H1000 aż 952 KM. Eletre X łączy dużą przestrzeń (5103 mm długości i 3019 mm rozstawu osi) z możliwością szybkiego ładowania do 436 kW, co pozwala uzupełnić akumulator od 20 do 80 proc. w 9 minut.
Importer, Grupa Pietrzak, zapowiada dostawy pierwszych egzemplarzy w czwartym kwartale roku. Powrót marki może namieszać w segmencie luksusowych SUV-ów ceną i osiągami.
Lotus wraca do Polski. Eletre X trafił do sprzedaży
Lotus oficjalnie wraca na polski rynek. Za sprzedaż marki odpowiada Grupa Pietrzak, a pierwszym modelem dostępnych w salonach będzie nowy SUV Eletre X. Klienci mogą już składać zamówienia, a pierwsze egzemplarze mają trafić do właścicieli w czwartym kwartale tego roku.
Nowy model ma konkurować z luksusowymi SUV-ami marek premium nie tylko osiągami, ale również ceną. Podstawowa wersja kosztuje 415 900 zł i oferuje 550 KM, natomiast topowa odmiana rozwija aż 952 KM.
Przeczytaj: Legendarny Lotus wraca do Polski. Moc tego auta robi wrażenie
Dwie wersje, nawet 952 KM i cena od 415 900 zł
Polska oferta obejmuje dwa warianty Eletre X.
Bazowa wersja H550 kosztuje 415 900 zł i oferuje:
- 550 KM,
- 935 Nm momentu obrotowego,
- napęd na cztery koła,
- przyspieszenie 0-100 km/h w 4,9 s,
- prędkość maksymalną 210 km/h.
Na szczycie gamy znajduje się odmiana H1000 za 514 900 zł. Moc wzrasta do 952 KM, dzięki czemu SUV osiąga 100 km/h w 3,3 s i rozpędza się do 230 km/h.
Nawet 1200 km zasięgu i ładowanie w 9 minut
Obie wersje korzystają z tego samego układu napędowego. Dwulitrowy silnik benzynowy o mocy 204 KM pełni funkcję generatora, natomiast za napęd odpowiadają silniki elektryczne.
Producent zastosował akumulator NMC o pojemności 70 kWh oraz architekturę 900 V.
Według danych Lotusa:
- zasięg w trybie elektrycznym wynosi do 350 km (WLTP),
- całkowity zasięg sięga 1200 km,
- ładowanie DC z mocą do 436 kW pozwala uzupełnić energię od 20 do 80 proc. w około 9 minut przy ładowarce 350 kW,
- ładowanie AC trwa nieco ponad 7 godzin.
Samochód obsługuje także funkcję V2L, umożliwiającą zasilanie zewnętrznych urządzeń.
Wyposażenie klasy premium
Lotus nie oszczędzał również na wyposażeniu. W standardzie znajdziemy m.in.:
- system audio z 23 głośnikami,
- sportowe fotele,
- wykończenie z alcantary i włókna węglowego,
- hamulce Brembo,
- aktywną aerodynamikę,
- 30 czujników wspomagających kierowcę.
Wersja H1000 otrzymuje dodatkowo 21-calowe kute felgi oraz aktywny, 48-woltowy stabilizator przechyłów.
Sprawdź: Geely rzuca wyzwanie BMW. Chińczycy z pierwszym unijnym certyfikatem dla asystenta jazdy
Lotus chce namieszać w segmencie luksusowych SUV-ów
Eletre X mierzy 5103 mm długości i ma rozstaw osi wynoszący 3019 mm, dzięki czemu należy do największych modeli w swojej klasie.
Jednocześnie jego cena jest wyraźnie niższa od wielu rywali. Dla porównania Porsche Cayenne S E-Hybrid Coupe kosztuje około 610 tys. zł, czyli blisko 200 tys. zł więcej od podstawowego Lotusa.
Powrót marki do Polski z tak wycenionym i mocnym modelem pokazuje, że Lotus chce mocniej zaistnieć w segmencie luksusowych SUV-ów. Jeśli importer zapewni dobrą dostępność aut i sprawny serwis, Eletre X może stać się ciekawą alternatywą dla klientów szukających czegoś mniej oczywistego niż modele niemieckich producentów.