Toyota Corolla GR Sport w miejskim teście. Tak niskiego spalania mało kto się spodziewał

Toyota Corolla GR Sport w teście spaliła w mieście 3,9 l/100 km. Taki wynik od razu zmienia kalkulacje kosztów eksploatacji. To kompaktowe kombi z hybrydowym układem 2.0 o mocy systemowej 178 KM, bagażnikiem o pojemności 581 l i ceną katalogową 171 tys. zł.

Mimo sportowego rodowodu marki GR wrażenia z jazdy i charakter auta są bliższe oszczędności niż emocjom. Test pokazuje prosty bilans: stylowe dodatki i drobne poprawki wyglądu kontra realne korzyści w codziennym użytkowaniu.

Toyota Corolla GR Sport wygląda bardziej sportowo, ale zmian nie ma wiele

Toyota Corolla obecnej generacji jest na rynku od 2019 roku i nadal pozostaje jednym z najchętniej wybieranych samochodów w Polsce. Wersja TS Kombi mierzy 466 cm długości i mimo liftingu z 2022 roku wciąż wygląda nowocześnie.

Odmiana GR Sport nie zmienia jednak charakteru auta. Producent ograniczył się do sportowych dodatków, takich jak grill o strukturze plastra miodu, czarne detale nadwozia, 18-calowe felgi oraz emblematy GR. Największy efekt daje dwukolorowe nadwozie z czarnym dachem, choć nie wszystkie kolory lakieru można z nim połączyć.

To bardziej pakiet stylistyczny niż próba stworzenia sportowej Corolli. Auto nadal stawia przede wszystkim na codzienną funkcjonalność.

Wnętrze stawia na wygodę, nie sport

Kabina również nie próbuje udawać rasowego hot hatcha. Czarna podsufitka, czerwone przeszycia i lepiej wyprofilowane fotele budują odpowiedni klimat, ale najważniejszą zaletą pozostaje ergonomia.

Toyota nadal stosuje osobny panel klimatyzacji z fizycznymi przyciskami i pokrętłami, dzięki czemu większość funkcji obsługuje się intuicyjnie. Multimedia nie należą już do najnowocześniejszych, a część ustawień ukryto w cyfrowych zegarach, jednak w codziennym użytkowaniu Corolla pozostaje bardzo wygodnym samochodem.

Praktyczność to jeden z jej największych atutów. W drugim rzędzie miejsca nie brakuje, a bagażnik oferuje 581 litrów pojemności, dzięki czemu kombi Toyoty nadal należy do czołówki segmentu.

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Hybryda 2.0 ma 178 KM, ale najlepiej czuje się w spokojnej jeździe

Pod maską pracuje najmocniejszy układ hybrydowy Toyoty o mocy 178 KM. Corolla przyspiesza do 100 km/h w 7,7 s, co zapewnia wystarczającą dynamikę podczas codziennej jazdy i wyprzedzania.

Sportowe aspiracje kończą się jednak po mocniejszym wciśnięciu gazu. Przekładnia e-CVT utrzymuje wysokie obroty silnika spalinowego, przez co jednostka robi się głośna. Tryb Sport i symulacja przełożeń niewiele zmieniają.

To napęd nastawiony przede wszystkim na płynność i oszczędność. W spokojnej jeździe pracuje bardzo sprawnie, a kierowca rzadko odczuwa brak mocy.

Spalanie 3,9 l/100 km to największy argument Corolli

Największe wrażenie podczas testu zrobiło zużycie paliwa. W ruchu miejskim Corolla GR Sport osiągnęła wynik 3,9 l/100 km, czyli nawet lepszy od deklarowanego przez producenta średniego spalania wynoszącego 4,6 l/100 km.

To właśnie w mieście klasyczna hybryda Toyoty pokazuje swoje największe zalety. Układ skutecznie odzyskuje energię podczas hamowania, często porusza się na napędzie elektrycznym i ogranicza pracę silnika benzynowego.

Jeżeli większość kilometrów pokonujesz w korkach lub na krótkich trasach, trudno znaleźć równie oszczędne kombi tej klasy.

Cena. Czy Corolla GR Sport ma sens?

Toyota Corolla TS GR Sport kosztuje od 171 tys. zł. To poziom zbliżony do dobrze wyposażonych wersji Skody Octavii Sportline czy Kii K4 GT Line.

Przewagą Toyoty pozostaje jednak pełna hybryda. Konkurenci oferują silniki benzynowe lub układy miękkiej hybrydy, które nie są w stanie osiągnąć tak niskiego zużycia paliwa podczas jazdy miejskiej.

Na plus warto zaliczyć także bogate wyposażenie seryjne. W praktyce jedynymi istotnymi opcjami pozostają pakiet JBL z wyświetlaczem head-up. Minusem jest brak reflektorów matrycowych LED w wersji GR Sport - dostępne są wyłącznie w odmianie Executive.

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Werdykt

Corolla GR Sport nie jest sportową Toyotą, mimo że sugeruje to nazwa. Zmiany ograniczają się głównie do wyglądu, a charakter auta pozostał taki sam jak w pozostałych odmianach.

Jej największymi atutami są oszczędny napęd hybrydowy, przestronne wnętrze, bagażnik o pojemności 581 litrów oraz bardzo niskie zużycie paliwa. Jeśli ktoś szuka efektownie wyglądającego kombi do codziennej jazdy, trudno dziś znaleźć równie rozsądną propozycję.