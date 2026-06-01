Mitsubishi przywraca Pajero. Kultowa terenówka wróci już w 2026 roku

Mitsubishi oficjalnie potwierdziło powrót terenówki i zapowiada premierę rynkową w 2026 roku. Jesienią poznamy auto w pełnej krasie, a producent zapewnia, że będzie to pełnoprawna terenówka, a nie tylko stylizowany SUV.

Podstawą konstrukcji ma być rama drabinowa z L200, przy jednoczesnym zaprojektowaniu od zera kabiny i zawieszenia. Obok Pajero pojawi się też nazwa Montero na rynkach, gdzie oryginalne oznaczenie nie jest pożądane.

Mitsubishi oficjalnie potwierdza powrót Pajero w 2026 roku

Mitsubishi zakończyło spekulacje i oficjalnie potwierdziło powrót modelu Pajero. Producent zapowiada premierę nowej generacji jesienią tego roku, a sprzedaż ma ruszyć w 2026 r. To jedna z najważniejszych premier marki od lat i wyraźny sygnał, że Mitsubishi nie zamierza rezygnować z segmentu prawdziwych samochodów terenowych.

Nowe Pajero ma być globalnym modelem. Na części rynków pojawi się pod nazwą Montero, która od lat funkcjonuje tam, gdzie nazwa Pajero budzi niepożądane skojarzenia. Co istotne, zamaskowane prototypy były już testowane także w Europie, dlatego debiut na naszym kontynencie wydaje się bardzo prawdopodobny.

Nowe Pajero nie będzie SUV-em od Renault

Mitsubishi podkreśla, że nowa terenówka powstaje jako niezależny projekt. Konstrukcja wykorzysta ramę drabinową znaną z pick-upa L200, jednak na tym podobieństwa praktycznie się kończą.

Producent przygotował od podstaw:

nadwozie,

kabinę,

przednie zawieszenie,

tylne zawieszenie,

układ jezdny.

Według Mitsubishi nowe Pajero ma łączyć wysokie możliwości terenowe z komfortem i prowadzeniem typowym dla nowoczesnych SUV-ów. Marka określa model mianem auta typu "cross country", czyli samochodu stworzonego zarówno do jazdy poza asfaltem, jak i na długie podróże.

Sprawdź: Nowa cena Mitsubishi ASX 2026.5 w Polsce. Już od 90 290 zł

Cel? Toyota Land Cruiser 250

Pierwsze informacje wskazują, że Mitsubishi nie zamierza rywalizować z największymi terenówkami pokroju Toyoty Land Cruiser 300. Znacznie bliżej mu będzie do Land Cruisera 250.

Na to wskazują proporcje nadwozia:

wysoka maska

pionowy przód

krótkie zwisy

wyraźnie pudełkowata sylwetka

To właśnie taki typ konstrukcji wraca dziś do łask. Klienci coraz częściej szukają samochodów, które rzeczywiście radzą sobie poza asfaltem, a nie tylko wyglądają terenowo.

Nowoczesny design zamiast retro

Mitsubishi nie zamierza kopiować poprzednich generacji Pajero. Nowy model otrzyma całkowicie nowy język stylistyczny.

Najbardziej charakterystycznym elementem mają być reflektory układające się w kształt litery T oraz szeroki pas świetlny biegnący przez przód auta. Projektanci postawili na nowoczesność zamiast nostalgicznych nawiązań do dawnych generacji.

Zdjęcia prototypów pokazują również prostą i muskularną sylwetkę, która podkreśla terenowy charakter samochodu. To zupełnie nowe otwarcie dla modelu, którego poprzednia generacja zadebiutowała jeszcze w 2007 roku.

Pajero i Montero. Jedno auto, dwie nazwy

Mitsubishi potwierdziło, że nowa terenówka będzie sprzedawana pod dwiema nazwami.

Pajero pozostanie oznaczeniem na większości rynków, natomiast Montero pojawi się tam, gdzie historycznie stosowano alternatywne nazewnictwo. Taka strategia pozwala marce zachować rozpoznawalność modelu na całym świecie i jednocześnie uniknąć problemów wizerunkowych na wybranych rynkach.

Niezależnie od nazwy producent chce zbudować wokół modelu globalną pozycję i przywrócić jedną z najbardziej rozpoznawalnych terenówek w historii marki.

Przeczytaj: Nowe Mitsubishi Grandis powraca jako nowoczesny SUV. Importer ujawnił pierwsze ceny modelu

Premiera już jesienią

Oficjalna prezentacja nowego Pajero została zaplanowana na jesień 2026 roku. Wtedy poznamy pełny wygląd samochodu, specyfikację techniczną oraz listę rynków, na których model trafi do sprzedaży.

Jeżeli Mitsubishi zdecyduje się na europejską dystrybucję, nowy model może stać się jednym z najciekawszych rywali dla Toyoty Land Cruiser 250 oraz innych klasycznych terenówek opartych na ramie.

Po pięciu latach od zakończenia produkcji poprzedniej generacji Pajero wraca do gry. Wszystko wskazuje na to, że Mitsubishi przygotowuje nie kolejną odmianę Pajero Sport, lecz pełnoprawnego następcę jednej ze swoich największych legend.