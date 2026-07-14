MG zapowiedziało nowe miejskie auto. MG2 zadebiutuje już w 2027 roku

MG przyjechało na Goodwood z jasnym komunikatem: pokazało studyjne GO! i zapowiedziało model produkcyjny MG2 na 2027 rok. Marka celuje w segment małych elektrycznych hot-hatchy, gdzie liczą się styl i emocje, a nie tylko cena.

Obok GO! zadebiutował luksusowy SUV MG Cyber, co podkreśla europejskie ambicje producenta. Jeśli plan się powiedzie, w najbliższych latach wizerunek MG na Starym Kontynencie może wyraźnie się zmienić.

MG pokazało GO! i zapowiedziało MG2. Nowy elektryczny hot hatch zadebiutuje w 2027 roku

Podczas Festiwalu Prędkości w Goodwood marka MG zaprezentowała dwa samochody koncepcyjne, ale to właśnie model GO! przyciągnął największą uwagę. To zapowiedź niewielkiego elektrycznego hot hatcha, który w wersji produkcyjnej trafi na rynek w 2027 roku jako MG2.

Obok GO! pokazano również luksusowego SUV-a MG Cyber, jednak producent nie ukrywa, że to miejski elektryk ma być jednym z najważniejszych modeli w europejskiej strategii marki.

Inspiracje klasyką, ale bez kopiowania przeszłości

Za projekt odpowiada londyńskie centrum stylistyczne MG. Szef designu marki, Jozef Kaban, przyznaje, że inspiracją były kultowe modele MGB i Metro, jednak GO! nie jest retro autem. To nowoczesna interpretacja sportowego hatchbacka z mocno zaakcentowanymi nadkolami, dużymi kołami i wyrazistym pakietem aerodynamicznym.

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Projekt od początku powstawał z myślą o europejskich klientach, którzy oczekują od miejskiego auta nie tylko praktyczności, ale także charakteru.

MG2 będzie rywalem Renault 5 i Abartha 500e

Na razie MG nie ujawnia parametrów technicznych. Potwierdzono jedynie, że seryjne MG2 będzie samochodem elektrycznym o długości około 4 metrów. Oznacza to, że będzie mniejsze od MG3 i zbliży się rozmiarami do Renault 5.

Według przedstawicieli marki nowy model nie ma konkurować wyłącznie ceną. MG chce stworzyć samochód, który będzie atrakcyjny wizualnie i dostarczy więcej emocji podczas jazdy. Naturalnymi rywalami mają być Abarth 500e, Alpine A290 oraz Renault 5.

Dane techniczne pozostają tajemnicą

Producent nie zdradził jeszcze mocy napędu, pojemności akumulatora ani osiągów. Sam koncept pokazuje jednak kierunek, w którym zmierza marka. GO! ma być sportowo stylizowanym miejskim elektrykiem, a nie kolejnym budżetowym modelem do codziennych dojazdów.

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MG podkreśla również, że projekt został opracowany przede wszystkim z myślą o Europie.

Premiera MG2 zaplanowana na 2027 rok

Seryjna wersja konceptu GO! pojawi się w 2027 roku pod nazwą MG2. Marka liczy, że nowy model pozwoli jej dotrzeć do klientów, którzy do tej pory nie brali MG pod uwagę.

Jeżeli produkcyjna wersja zachowa charakter konceptu z Goodwood, MG może mocno namieszać w segmencie niewielkich elektrycznych hot hatchy, gdzie dziś coraz śmielej rozpychają się Renault, Alpine i Abarth.