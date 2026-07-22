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  5. Nowa Dacia Duster za 79 tys. zł. Tyle kosztuje dziś najtańszy SUV marki
Nowa Dacia Duster za 79 tys. zł. Tyle kosztuje dziś najtańszy SUV marki
Nowa Dacia Duster za 79 tys. zł. Tyle kosztuje dziś najtańszy SUV marki Nowa Dacia Duster za 79 tys. zł. Tyle kosztuje dziś najtańszy SUV marki

Nowa Dacia Duster za 79 tys. zł. Tyle kosztuje dziś najtańszy SUV marki

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Dacia obniżyła cenę bazowej wersji Dustera. W nowym cenniku model Eco-G 120 Essential kosztuje katalogowo 82 000 zł, ale po uwzględnieniu rabatu można go kupić za 79 000 zł. 

To obecnie najtańszy Duster w ofercie i jedna z najtańszych propozycji w segmencie SUV-ów. Sprawdziliśmy, co oferuje podstawowa wersja i dla kogo będzie najlepszym wyborem.

Nowa Dacia Duster od 79 tys. zł

Nowy cennik Dacii, obowiązujący od 3 lipca 2026 r., wprowadza atrakcyjniejszą cenę bazowego Dustera. Wersja Eco-G 120 Essential została wyceniona na 82 000 zł, jednak producent przewidział rabat w wysokości 3 000 zł. Dzięki temu samochód można kupić za 79 000 zł.

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To najtańsza odmiana Dustera, skierowana przede wszystkim do osób szukających prostego, praktycznego i możliwie niedrogiego SUV-a.

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Co oferuje podstawowa wersja?

Duster Essential nie imponuje liczbą elektronicznych dodatków, ale zapewnia wyposażenie wystarczające do codziennego użytkowania. Na pokładzie znalazły się m.in. system Media Control z radiem DAB, Bluetooth i portem USB-C, manualna klimatyzacja, tylne czujniki parkowania oraz stalowe felgi.

Nowa Dacia Duster za 79 tys. zł. Tyle kosztuje dziś najtańszy SUV marki

Zamiast centralnego ekranu dotykowego kierowca korzysta z własnego smartfona, który może pełnić funkcję systemu multimedialnego.

Nie zabrakło również elementów wpływających na bezpieczeństwo. Standard obejmuje sześć poduszek powietrznych oraz komplet obowiązkowych systemów wspomagających kierowcę.

Dla kogo Duster Essential ma sens?

Bazowa wersja została przygotowana z myślą o klientach, którzy przede wszystkim zwracają uwagę na cenę zakupu i niskie koszty użytkowania. W standardzie dostępne są także tempomat, regulacja wysokości fotela kierowcy, kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach oraz relingi dachowe.

Nowa Dacia Duster za 79 tys. zł. Tyle kosztuje dziś najtańszy SUV marki

Osoby oczekujące większego komfortu, rozbudowanego systemu multimedialnego czy bogatszego wyposażenia będą musiały sięgnąć po wyższe wersje wyposażenia.

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Jeden z najtańszych SUV-ów na rynku

Cena na poziomie 79 000 zł sprawia, że Dacia Duster pozostaje jedną z najatrakcyjniejszych propozycji w segmencie budżetowych SUV-ów. Marka konsekwentnie stawia na prostotę i funkcjonalność, oferując samochód, który ma spełniać podstawowe potrzeby kierowców bez zbędnych dodatków.

Dla wielu kupujących właśnie taki kompromis między ceną a wyposażeniem może okazać się największym atutem nowego Dustera.

Redakcja

Redaktor
Data publikacji: 22.07.2026 18:24
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