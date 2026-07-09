Dacia ujawniła szkice nowego Strikera. Tak będzie wyglądać SUV przyszłości

Romain Gauvin, główny projektant Dacii Striker, ujawnił szkice odsłaniające kulisy powstawania nowego modelu. To nie luźne ilustracje, lecz zapis kolejnych decyzji stylistycznych: od ogólnej sylwetki, przez sygnaturę świetlną, po wnętrze.

Materiały pokazują, jak wcześnie zarysowano kluczowe cechy auta — długi, niski dach, potężne nadkola i nową sygnaturę LED w kształcie litery T. Poniżej szczegóły procesu projektowego i elementy, które przetrwały drogę od szkicu do produkcyjnego Strikera.

Projektant Dacii pokazał kulisy powstawania Strikera. Szkice zdradzają więcej niż zdjęcia

Romain Gauvin, główny projektant Dacii Striker, opublikował szkice pokazujące, jak powstawał nowy model. To nie efektowne wizualizacje, lecz materiały dokumentujące kolejne etapy projektowania - od pierwszych proporcji nadwozia po detale oświetlenia i wnętrza.

Na rysunkach widać, że od początku Striker miał łączyć cechy SUV-a, kombi i fastbacka. Projektanci postawili na długi dach, mocno pochyloną przednią szybę oraz dynamicznie opadającą tylną część nadwozia. Całość uzupełniają masywne nadkola, duże koła i wysoki prześwit, które mają podkreślać terenowy charakter auta.

Sylwetka od początku miała być inna niż w klasycznych SUV-ach

Najciekawsze szkice pokazują, jak budowano proporcje Strikera. Górna część nadwozia jest smukła i aerodynamiczna, natomiast dolna pozostaje masywna i wyraźnie inspirowana SUV-ami.

To właśnie kontrast między lekką linią dachu a mocno zaakcentowanymi nadkolami stał się podstawą całego projektu. Dzięki temu Striker wygląda bardziej jak nowoczesny crossover niż klasyczny, wysoki SUV.

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Tak powstały światła LED w kształcie litery T

Materiały Gauvina pokazują również proces projektowania przedniego pasa. Projektanci testowali różne układy reflektorów, grilla i świateł do jazdy dziennej, zanim zdecydowali się na charakterystyczny motyw LED w kształcie litery T.

Ta sygnatura świetlna trafiła ostatecznie do wszystkich czterech narożników nadwozia. Z przodu została zintegrowana z czarnym panelem i logo Dacia Link, a z tyłu połączona z szerokim pasem biegnącym przez całą szerokość auta.

Na szkicach widać również pierwsze wersje grilla z prostokątnymi modułami przypominającymi piksele. Ten motyw zachowano także w finalnym projekcie.

Wnętrze postawiono na prostotę i funkcjonalność

Szkice kokpitu pokazują, że Dacia od początku stawiała na praktyczne rozwiązania. Kabina otrzymała szeroką, poziomą deskę rozdzielczą, cyfrowe wskaźniki oraz centralny ekran multimediów.

Pod ekranem pozostawiono fizyczne przyciski, a pomiędzy fotelami zaprojektowano dużą konsolę z dodatkowymi schowkami i otwartymi półkami. To rozwiązanie wpisuje się w filozofię marki, która stawia na prostotę i łatwą obsługę.

Projektanci zadbali również o wyraźny kontrast kolorystyczny. Jasny pas biegnący przez deskę rozdzielczą zestawiono z ciemniejszą górną częścią kokpitu, dzięki czemu wnętrze wygląda nowocześnie, ale nie sprawia wrażenia przesadnie skomplikowanego.

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Większość pomysłów trafiła do wersji produkcyjnej

Porównanie szkiców z gotowym samochodem pokazuje, że Dacia pozostała wierna pierwotnej koncepcji. Produkcyjny Striker zachował charakterystyczne proporcje nadwozia, mocno zaznaczone nadkola, sygnaturę LED w kształcie litery T oraz minimalistyczny kokpit.

Opublikowane szkice pokazują, że za finalnym wyglądem modelu stoi spójna wizja rozwijana od pierwszych etapów projektu. Dzięki temu Striker zachował większość elementów, które pojawiły się już na najwcześniejszych rysunkach projektowych.