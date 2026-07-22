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Mercedes zmienia GLE i GLS. Większe ekrany, nowe silniki i wyższy komfort

Mercedes zmienia GLE i GLS. Większe ekrany, nowe silniki i wyższy komfort

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Mercedes odświeżył swoje największe SUV-y. Modele GLE, GLE Coupe i GLS zyskały nowocześniejsze wnętrza z większymi ekranami, mocniejsze silniki oraz zmienioną ofertę napędową. 

Producent zaprezentował je w Mercedes-Benz Studio Warszawa, podkreślając, że właśnie te trzy modele odpowiadają za około 15 proc. sprzedaży marki w Polsce.

Mercedes pokazał odświeżone SUV-y w Warszawie

Premierowy pokaz odbył się w Mercedes-Benz Studio Warszawa przy Pałacu Kultury i Nauki. To właśnie tam marka coraz częściej organizuje prezentacje najważniejszych nowości dla polskiego rynku. Tym razem głównymi bohaterami były odświeżone modele GLE, GLE Coupe i GLS.

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Producent zaprezentował samochody jeszcze przed światowym debiutem nowego GLA, skupiając uwagę na zmianach w wyposażeniu, stylistyce oraz gamie silnikowej.

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Większe ekrany i mocniejsze silniki

Najważniejsze nowości dotyczą wnętrza oraz napędów. Mercedes zastosował większe ekrany i zmodernizowany system multimedialny, a jednocześnie zrezygnował z czterocylindrowych jednostek napędowych.

W ich miejsce pojawiły się rzędowe silniki sześciocylindrowe oraz mocniejsze odmiany AMG. Marka stawia tym samym na wyższy komfort, lepsze osiągi i bardziej prestiżowy charakter swoich największych SUV-ów.

To jedne z najważniejszych modeli Mercedesa

Znaczenie tej premiery dobrze pokazują wyniki sprzedaży. GLE, GLE Coupe i GLS odpowiadają za około 15 proc. wszystkich nowych Mercedesów sprzedawanych w Polsce.

Od 2019 roku GLE znalazł ponad milion nabywców na całym świecie. GLE Coupe sprzedał się w liczbie przekraczającej 230 tys. egzemplarzy, a GLS trafił do ponad 360 tys. klientów.

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Ceny przekraczają 400 tys. zł

Odświeżona gama pozostaje propozycją z najwyższej półki. Ceny Mercedesa GLE startują od 419 900 zł, natomiast za największego GLS-a trzeba zapłacić ponad 535 000 zł.

Mercedes liczy, że zmiany pozwolą utrzymać wysokie zainteresowanie modelami mimo rosnącej konkurencji w segmencie luksusowych SUV-ów. Nowe technologie, mocniejsze silniki i odświeżony design mają pomóc GLE, GLE Coupe i GLS pozostać jednymi z najważniejszych modeli w ofercie marki.

Redakcja

Redaktor
Data publikacji: 22.07.2026 18:38
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