Nowa Omoda 9 już w Polsce. Ta wersja wyróżnia się nie tylko wyglądem

Omoda 9 Exclusive Black zadebiutowała w polskim cenniku. Nowa topowa wersja kosztuje 224 900 zł, czyli zaledwie 5 tys. zł więcej od odmiany Exclusive.

Producent postawił przede wszystkim na efektowny wygląd – matowy czarny lakier i ciemne detale – ale pod maską wciąż pracuje hybryda plug-in o imponującej mocy 537 KM.

Omoda 9 Exclusive Black już w Polsce

Polska oferta Omody 9 powiększyła się o nową wersję Exclusive Black. To obecnie najdroższa odmiana modelu, wyceniona na 224 900 zł. Dopłata względem wersji Exclusive wynosi jedynie 5 tys. zł, dlatego producent liczy, że wielu klientów zdecyduje się właśnie na tę efektowną konfigurację.

Największą zmianą jest stylistyka. Samochód otrzymał matowy lakier Matte Black, czarne 20-calowe felgi, przyciemnione elementy przedniego pasa oraz czarne wykończenie wnętrza z tapicerką ze skóry. To wariant skierowany przede wszystkim do osób, które chcą wyróżnić się na drodze bez rezygnowania z bogatego wyposażenia.

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Wyposażenie pozostaje bez zmian

Pod względem wyposażenia Exclusive Black oferuje wszystko to, co dobrze znana wersja Exclusive. Na pokładzie znalazły się m.in. adaptacyjne zawieszenie, komplet systemów wspomagających kierowcę, reflektory LED, funkcja V2L oraz kamery 540 stopni.

Nie zabrakło również panoramicznego dachu, dwóch ekranów o przekątnej 12,3 cala, dwustrefowej klimatyzacji, bezprzewodowych Android Auto i Apple CarPlay oraz foteli z podgrzewaniem, wentylacją i funkcją masażu.

537 KM i do 145 km jazdy na prądzie

Najmocniejszym argumentem Omody pozostaje napęd. SUV korzysta z układu plug-in hybrid o łącznej mocy 537 KM i 650 Nm momentu obrotowego. Mimo masy wynoszącej 2195 kg przyspiesza od 0 do 100 km/h w 4,9 sekundy.

Akumulator o pojemności 34,46 kWh pozwala według cyklu WLTP przejechać do 145 km w trybie elektrycznym, a łączny zasięg z pełnym bakiem paliwa ma sięgać około 1100 km. Ładowanie prądem stałym z mocą 70 kW umożliwia uzupełnienie energii od 30 do 80 proc. w około 25 minut, natomiast ładowanie AC 6,6 kW trwa około 5,5 godziny.

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Nowa wersja ma przyciągnąć klientów premium

Omoda 9 mierzy 4775 mm długości i należy do segmentu D, konkurując z większymi i droższymi SUV-ami. Wersja Exclusive Black ma przede wszystkim budować wizerunek marki jako producenta nowoczesnych, dobrze wyposażonych modeli o wyrazistym designie.

Niewielka różnica w cenie względem standardowej odmiany może sprawić, że właśnie ta wersja stanie się najczęściej wybieraną przez klientów szukających mocnej hybrydy plug-in z wyposażeniem klasy premium.