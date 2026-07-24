Szukaj
  1. AutoCentrum
  2. Newsy
  3. Newsy Omoda
  4. Newsy Omoda 9
  5. Nowa Omoda 9 już w Polsce. Ta wersja wyróżnia się nie tylko wyglądem
Nowa Omoda 9 już w Polsce. Ta wersja wyróżnia się nie tylko wyglądem
Nowa Omoda 9 już w Polsce. Ta wersja wyróżnia się nie tylko wyglądem

Nowa Omoda 9 już w Polsce. Ta wersja wyróżnia się nie tylko wyglądem

  • 3 minut

Omoda 9 Exclusive Black zadebiutowała w polskim cenniku. Nowa topowa wersja kosztuje 224 900 zł, czyli zaledwie 5 tys. zł więcej od odmiany Exclusive. 

Producent postawił przede wszystkim na efektowny wygląd – matowy czarny lakier i ciemne detale – ale pod maską wciąż pracuje hybryda plug-in o imponującej mocy 537 KM.

Omoda 9 Exclusive Black już w Polsce

Polska oferta Omody 9 powiększyła się o nową wersję Exclusive Black. To obecnie najdroższa odmiana modelu, wyceniona na 224 900 zł. Dopłata względem wersji Exclusive wynosi jedynie 5 tys. zł, dlatego producent liczy, że wielu klientów zdecyduje się właśnie na tę efektowną konfigurację.

  Sprawdź ofertę chińskich samochodów

Największą zmianą jest stylistyka. Samochód otrzymał matowy lakier Matte Black, czarne 20-calowe felgi, przyciemnione elementy przedniego pasa oraz czarne wykończenie wnętrza z tapicerką ze skóry. To wariant skierowany przede wszystkim do osób, które chcą wyróżnić się na drodze bez rezygnowania z bogatego wyposażenia.

Zobacz: Omoda 5 hitem sprzedaży w Polsce. Pojawiają się jednak pierwsze poważne zastrzeżenia

Wyposażenie pozostaje bez zmian

Pod względem wyposażenia Exclusive Black oferuje wszystko to, co dobrze znana wersja Exclusive. Na pokładzie znalazły się m.in. adaptacyjne zawieszenie, komplet systemów wspomagających kierowcę, reflektory LED, funkcja V2L oraz kamery 540 stopni.

Nowa Omoda 9 już w Polsce. Ta wersja wyróżnia się nie tylko wyglądem

Nie zabrakło również panoramicznego dachu, dwóch ekranów o przekątnej 12,3 cala, dwustrefowej klimatyzacji, bezprzewodowych Android Auto i Apple CarPlay oraz foteli z podgrzewaniem, wentylacją i funkcją masażu.

537 KM i do 145 km jazdy na prądzie

Najmocniejszym argumentem Omody pozostaje napęd. SUV korzysta z układu plug-in hybrid o łącznej mocy 537 KM i 650 Nm momentu obrotowego. Mimo masy wynoszącej 2195 kg przyspiesza od 0 do 100 km/h w 4,9 sekundy.

Akumulator o pojemności 34,46 kWh pozwala według cyklu WLTP przejechać do 145 km w trybie elektrycznym, a łączny zasięg z pełnym bakiem paliwa ma sięgać około 1100 km. Ładowanie prądem stałym z mocą 70 kW umożliwia uzupełnienie energii od 30 do 80 proc. w około 25 minut, natomiast ładowanie AC 6,6 kW trwa około 5,5 godziny.

Przeczytaj: Super Hybrid System w OMODA i JAECOO. Niższe koszty eksploatacji nowych modeli

Nowa wersja ma przyciągnąć klientów premium

Omoda 9 mierzy 4775 mm długości i należy do segmentu D, konkurując z większymi i droższymi SUV-ami. Wersja Exclusive Black ma przede wszystkim budować wizerunek marki jako producenta nowoczesnych, dobrze wyposażonych modeli o wyrazistym designie.

Niewielka różnica w cenie względem standardowej odmiany może sprawić, że właśnie ta wersja stanie się najczęściej wybieraną przez klientów szukających mocnej hybrydy plug-in z wyposażeniem klasy premium.

Redakcja

Redaktor
Data publikacji: 24.07.2026 07:56
Udostępnij:
Zobacz również nasz wideotest
Subaru XV e-BOXER - mógłbym takie mieć. I nie chodzi o sam napęd
Zobacz również
Nissan pokazał nowego Leafa Nismo. Jedna decyzja może rozczarować fanów

Nissan pokazał nowego Leafa Nismo. Jedna decyzja może rozczarować fanów

Nissan zaprezentował sportową odmianę Leafa trzeciej generacji. Nowy Leaf Nismo wyróżnia się agresywniejszą stylistyką, zmodyfikowanym...
To koniec fabryki silników PureTech. Stellantis zamyka ważny zakład

To koniec fabryki silników PureTech. Stellantis zamyka ważny zakład

Stellantis oficjalnie kończy produkcję silników w historycznej fabryce Française de Mécanique w Douvrin. Zakład zakończy...
Nowy Nissan wywołał prawdziwy boom. Fabryka nie nadąża z produkcją

Nowy Nissan wywołał prawdziwy boom. Fabryka nie nadąża z produkcją

Nowy Nissan Elgrand 2026 okazał się sprzedażowym hitem już w pierwszych dniach od debiutu. Producent zebrał ponad 6000 zamówień w zaledwie...
Dyskusja
Ładowanie komentarzy...
Omoda 9 1.5 T-GDI 537KM 395kW od 2025
Omoda 9 1.5 T-GDI 537KM 395kW od 2025
4,6 (14 ocen)
Omoda 9 w pigułce
Omoda 9 w pigułce
Kategorie
Kategorie newsów
Omoda 9
Aktualnie przeglądasz Omoda 9
Zobacz więcej filmów
AUTOCENTRUM.PL
Narzędzia
Usługi
Poradnik