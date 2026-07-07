Nowy Peugeot 208 później niż oczekiwano. Jest oficjalna data premiery

Nowy Peugeot 208 nie zadebiutuje na salonie w Paryżu. Alain Favey potwierdził, że Peugeot przesunął oficjalną premierę trzeciej generacji na wiosnę 2027 roku, a sprzedaż ruszy latem tego samego roku.

Jesienią 2026 roku marka skupi uwagę na E-208 GTi o mocy 281 KM, co stanowi główny powód odsunięcia debiutu następcy. W praktyce zacznie się okres przejściowy, gdy na rynku równolegle pozostaną obecny 208 i jego w pełni elektryczny następca na platformie STLA One.

Nowy Peugeot 208 dopiero w 2027 roku

Peugeot oficjalnie zmienia harmonogram premiery swojego bestsellerowego modelu. Dyrektor marki, Alain Favey, potwierdził, że trzecia generacja Peugeota 208 zadebiutuje dopiero wiosną 2027 roku, a sprzedaż rozpocznie się latem tego samego roku.

To oznacza, że nowy model nie pojawi się podczas salonu samochodowego w Paryżu jesienią 2026 roku, choć wcześniej właśnie ten termin uznawano za najbardziej prawdopodobny.

Peugeot stawia na E-208 GTi

Powód przesunięcia premiery jest prosty. Jesienią 2026 roku marka chce skupić całą uwagę na nowym E-208 GTi o mocy 281 KM, który bazuje na obecnej generacji modelu.

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Równoczesny debiut całkowicie nowego 208 mógłby przyćmić sportową odmianę jeszcze przed jej wejściem do sprzedaży. Peugeot zdecydował się więc rozdzielić obie premiery i dać każdej z nich osobny moment.

Trzecia generacja będzie wyłącznie elektryczna

Nowy Peugeot 208 otworzy zupełnie nowy rozdział w historii modelu. Samochód ma być oferowany wyłącznie jako auto elektryczne i powstanie na nowej platformie STLA One.

Nie będzie to jedynie modernizacja obecnej konstrukcji, lecz całkowicie nowy model przygotowany z myślą o erze elektromobilności.

Obecny Peugeot 208 nie zniknie z rynku

Peugeot nie zamierza jednak rezygnować z dotychczasowej generacji. Model wprowadzony w 2019 roku pozostanie w sprzedaży jako propozycja dla klientów wybierających silniki spalinowe oraz napędy zelektryfikowane.

Przez pewien czas w salonach będą więc dostępne dwa różne modele 208. Nowa generacja przejmie rolę elektrycznego następcy, a obecna pozostanie alternatywą dla osób, które nie planują jeszcze przesiadki do samochodu elektrycznego.

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Peugeot stawia na łagodne przejście do elektromobilności

Taka strategia pokazuje, że producent nie chce gwałtownie kończyć sprzedaży popularnego modelu spalinowego. Zamiast tego rozdziela ofertę na dwie ścieżki - elektryczną i tradycyjną - dając klientom więcej czasu na zmianę napędu.

To rozwiązanie może okazać się szczególnie istotne w segmencie miejskich aut, gdzie zainteresowanie samochodami elektrycznymi rośnie, ale wielu kierowców nadal wybiera klasyczne jednostki napędowe.