Peugeot szykuje hit dla fanów motoryzacji. Pięć modeli dostanie edycję Le Mans

Peugeot zapowiada limitowaną serię 24 Hours of Le Mans dla pięciu modeli — 208, 308, 408, 3008 i 5008 — która trafi do sprzedaży przy okazji przyszłorocznej edycji wyścigu. Edycja ma bazować na wersji GT, wyróżniać się głęboką czernią z niebieskimi akcentami nawiązującymi do Le Mans i oferować klientom wybór modelu oraz napędu dopasowanego do potrzeb.

Producent na razie nie ujawnia pełnej gamy jednostek napędowych ani szczegółowej specyfikacji i zapowiada publikację tych danych bliżej startu sprzedaży.

Peugeot przygotuje wyjątkową serię Le Mans. Obejmie aż pięć popularnych modeli

Peugeot zapowiedział limitowaną serię 24 Hours of Le Mans, która trafi do pięciu modeli: 208, 308, 408, 3008 i 5008. Premiera nie jest przypadkowa. Marka świętuje 100 lat od swojego pierwszego startu w legendarnym wyścigu Le Mans i chce przenieść część wyścigowych emocji do samochodów drogowych.

Nowa edycja ma połączyć sportowy charakter z bogatszym wyposażeniem i bardziej ekskluzywnym wyglądem. Sprzedaż ruszy przy okazji przyszłorocznej edycji 24-godzinnego wyścigu Le Mans.

Pięć modeli w specjalnej edycji

Limitowana seria obejmie samochody z różnych segmentów. Na liście znalazły się miejskie i kompaktowe modele 208, 308 i 408 oraz SUV-y 3008 i 5008.

Peugeot podkreśla, że klienci będą mogli wybrać nie tylko odpowiedni model, ale również napęd dopasowany do własnych potrzeb. Szczegóły dotyczące gamy silnikowej producent ujawni bliżej rozpoczęcia sprzedaży.

To pokazuje, że marka nie przygotowuje jednej wersji kolekcjonerskiej, lecz całą rodzinę samochodów inspirowanych Le Mans.

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Czarno-niebieska stylistyka i wyposażenie GT

Wszystkie modele z serii 24 Hours of Le Mans będą bazować na wersjach GT. Oznacza to bogatsze wyposażenie i wyższy standard wykończenia niż w podstawowych odmianach.

Znakiem rozpoznawczym mają być także specjalne elementy stylistyczne. Peugeot postawi na połączenie głębokiej czerni z charakterystycznym niebieskim kolorem kojarzonym z wyścigiem Le Mans. Marka zapowiada, że samochody będą wyróżniać się bardziej sportowym i prestiżowym charakterem niż standardowe wersje.

Pełna lista zmian wizualnych i wyposażeniowych zostanie przedstawiona przed rozpoczęciem sprzedaży.

Peugeot przypomina o swoich sportowych korzeniach

Premiera limitowanej serii jest częścią szerszej współpracy marki z 24 Hours of Le Mans. Peugeot przypomina, że jego historia w motorsporcie sięga 1894 roku, a pierwszy start w Le Mans miał miejsce w 1926 roku.

Producent pozostaje aktywny również dziś. W sezonie 2026 wystawi dwa prototypy Peugeot 9X8 w najwyższej kategorii Hypercar.

Według marki wspólne wartości Le Mans i Peugeota to innowacyjność, wytrzymałość, niezawodność oraz francuskie dziedzictwo. Właśnie na tych filarach ma być budowana nowa seria specjalna.

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Kiedy poznamy szczegóły?

Na razie Peugeot nie ujawnia cen, pełnej specyfikacji ani dostępnych układów napędowych. Wiadomo jedynie, że limitowana seria trafi do sprzedaży podczas przyszłorocznej edycji wyścigu Le Mans.

Już teraz widać jednak, że nie będzie to zwykła kosmetyczna wersja specjalna. Peugeot wykorzystuje jedną z najbardziej rozpoznawalnych imprez motorsportowych świata, aby stworzyć wyróżniającą się serię dla swoich najważniejszych modeli.

Jeśli marka utrzyma atrakcyjne ceny i odpowiednio rozbuduje wyposażenie, edycja 24 Hours of Le Mans może stać się jedną z najciekawszych premier Peugeota w najbliższych miesiącach.