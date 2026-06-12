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Wybrali najlepsze auto dla nowych kierowców. Ten model wygrał bezdyskusyjnie

Wybrali najlepsze auto dla nowych kierowców. Ten model wygrał bezdyskusyjnie

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Peugeot 208 wygrał kategorię Best Car for New Drivers 2026 w plebiscycie Autotrader, pokonując dwa modele Vauxhalla: Corsę i Mokkę. To nie przypadek - brytyjski serwis ocenił auta według kryteriów ważnych dla debiutantów: łatwości prowadzenia, kosztów ubezpieczenia, oszczędności paliwa oraz bezpieczeństwa.

W tych obszarach 208 zebrał najwyższe noty, a pozytywne opinie właścicieli o wyglądzie i komforcie dodatkowo wzmocniły jego pozycję. Dla osób szukających pierwszego auta zwycięstwo francuskiego hatchbacka pokazuje, że styl i praktyczność mogą iść w parze.

 

Peugeot 208 najlepszym autem dla nowych kierowców. Pokonał Corsę i Mokkę

Peugeot 208 zdobył tytuł Best Car for New Drivers 2026 w prestiżowym plebiscycie Autotrader Drivers' Choice Awards. Francuski hatchback wyprzedził dwa modele Vauxhalla - Corsę i Mokkę - i został uznany za najlepszy samochód dla początkujących kierowców.

  Zobacz ofertę hybryd i elektryków

Jurorzy oceniali przede wszystkim cechy, które mają największe znaczenie przy wyborze pierwszego auta: łatwość prowadzenia, koszty ubezpieczenia, zużycie paliwa, bezpieczeństwo oraz codzienną praktyczność. Według Autotradera właśnie Peugeot 208 najlepiej połączył te elementy z atrakcyjnym wyglądem i nowoczesnym wyposażeniem.

Dlaczego wygrał właśnie Peugeot 208?

Dużą rolę odegrały opinie właścicieli. Kierowcy chwalili model za komfort, łatwość obsługi i niskie koszty eksploatacji. W recenzjach często pojawiały się także pochwały dotyczące wyglądu auta oraz ekonomicznej jazdy zarówno w mieście, jak i na trasie.

Autotrader podkreślił, że Peugeot 208 nie sprawia wrażenia typowego "pierwszego samochodu". Oferuje nowoczesną stylistykę, dobre wyposażenie i przyjemność z jazdy, dzięki czemu trafia zarówno do młodych kierowców, jak i bardziej doświadczonych użytkowników szukających miejskiego hatchbacka.

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Nowoczesny hatchback, który wyróżnia się w segmencie B

Peugeot 208 od kilku lat należy do najważniejszych modeli marki w Europie. Samochód wyróżnia się charakterystycznym pasem świetlnym LED inspirowanym lwią sylwetką oraz nowoczesnym wnętrzem z systemem i-Cockpit.

Kabina oferuje cyfrowe wskaźniki, niewielką kierownicę i materiały wykończeniowe, które wielu kierowców ocenia wyżej niż u konkurentów z segmentu B. Bagażnik o pojemności 309 litrów zapewnia wystarczającą funkcjonalność do codziennego użytkowania.

Szeroki wybór napędów

Jednym z największych atutów modelu pozostaje różnorodna gama silnikowa. Peugeot 208 jest dostępny w wersjach:

  • benzynowych,
  • hybrydowych,
  • elektrycznych jako e-208.

Dzięki temu kierowcy mogą dopasować samochód zarówno do budżetu, jak i własnych preferencji dotyczących napędu.

Ile kosztuje Peugeot 208 w Polsce?

Ceny modelu w Polsce zaczynają się od około 72 tys. zł za podstawową wersję benzynową.

W ofercie znajdują się również odmiany hybrydowe oraz elektryczne, a najlepiej wyposażone warianty przekraczają 120 tys. zł. Elektryczny e-208 kosztuje od około 131 tys. zł, a topowe wersje mogą kosztować ponad 165 tys. zł.

Tak szeroka oferta sprawia, że Peugeot 208 pozostaje jednym z najbardziej uniwersalnych modeli w swoim segmencie.

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Peugeot 208 potwierdził swoją mocną pozycję

Zwycięstwo w kategorii Best Car for New Drivers 2026 pokazuje, że Peugeot nadal należy do najbardziej kompletnych miejskich samochodów na rynku. Łączy nowoczesny wygląd, oszczędne napędy, bezpieczeństwo i komfort, czyli cechy szczególnie ważne dla osób kupujących pierwsze auto.

Dla początkujących kierowców może to być jedna z najciekawszych propozycji dostępnych obecnie w segmencie B.

Redakcja

Redaktor
Data publikacji: 12.06.2026 15:46
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