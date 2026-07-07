Stellantis z kolejnym sukcesem. Po raz drugi zdobył ważną nagrodę

Stellantis po raz drugi z rzędu sięgnął po Smart Customer Award — tym razem po złoto w kategorii Automatyzacja Obsługi Klienta. Nagrodzono nie nowy silnik ani model, lecz narzędzie pozwalające klientom śledzić lawetę w czasie rzeczywistym przez WhatsApp, uruchomione w kwietniu 2025 roku w Brazylii dla marek Fiat, Jeep i Ram.

System działa 24/7, a Stellantis zintegrował go z operacjami firmy Europ i platformą BLIP; w pierwszym miesiącu po wdrożeniu ankieta satysfakcji wykazała wzrost o 20 procent. Ten prosty, cyfrowy mechanizm okazał się kluczowy tam, gdzie liczy się przewidywalność i informacja.

Stellantis nagrodzony za obsługę kierowców. Lawetę można śledzić przez WhatsApp

Stellantis zdobył złoty medal w konkursie Smart Customer Award 2026 w kategorii Automatyzacja Obsługi Klienta. To już drugie z rzędu wyróżnienie dla koncernu, tym razem za rozwiązanie, które pozwala kierowcom śledzić dojazd lawety w czasie rzeczywistym przez WhatsApp.

Jak działa nowa usługa?

System został uruchomiony w kwietniu 2025 roku w Brazylii dla marek Fiat, Jeep i Ram. Po zgłoszeniu potrzeby holowania klient otrzymuje na WhatsApp link, dzięki któremu może na bieżąco sprawdzać lokalizację lawety oraz postęp realizacji usługi.

Cały proces działa przez całą dobę, siedem dni w tygodniu. Kierowca nie musi dzwonić na infolinię, by dowiedzieć się, kiedy pomoc dotrze na miejsce. Wszystkie informacje są przekazywane w czasie rzeczywistym.

To rozwiązanie ma przede wszystkim ograniczyć stres związany z awarią lub wypadkiem i zwiększyć przejrzystość całej procedury.

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Satysfakcja klientów wzrosła już po miesiącu

Według Stellantisa efekty wdrożenia pojawiły się bardzo szybko. Już w pierwszym miesiącu działania nowego systemu wskaźnik satysfakcji klientów wzrósł o 20 proc.

Koncern podkreśla, że największą zmianą okazała się nie sama automatyzacja, lecz możliwość śledzenia pomocy drogowej w czasie rzeczywistym. Dzięki temu kierowcy wiedzą, gdzie znajduje się laweta i kiedy dotrze na miejsce.

Kto odpowiada za projekt?

System powstał we współpracy z dwiema firmami:

Europ - odpowiada za realizację usług holowania.

- odpowiada za realizację usług holowania. BLIP - dostarcza rozwiązania umożliwiające komunikację przez WhatsApp.

Integracja obu platform pozwoliła zautomatyzować cały proces - od zgłoszenia awarii po zakończenie interwencji.

Czy takie rozwiązania trafią do kolejnych krajów?

Na razie usługa działa w Brazylii i obejmuje marki Fiat, Jeep oraz Ram. Stellantis nie poinformował jeszcze, czy podobny system zostanie wdrożony na innych rynkach.

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Nagroda Smart Customer Award pokazuje jednak, że cyfrowa obsługa posprzedażowa staje się jednym z najważniejszych elementów doświadczenia klienta. Coraz częściej to właśnie szybkość informacji i możliwość śledzenia realizacji usługi decydują o ocenie marki równie mocno jak sam samochód.