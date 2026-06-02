Twój samochód może nagrać ostatnie sekundy przed wypadkiem. UE wprowadziła obowiązek

Samochód jako cyfrowy świadek — od 7 lipca 2024 r. to już obowiązek dla nowych aut rejestrowanych w UE. W razie kolizji pojazd zapisze wybrane dane z ostatnich sekund przed zdarzeniem. Specjaliści od rekonstrukcji wypadków uznają je za kluczowe, a kierowcy pytają przede wszystkim o granice prywatności.

Od 7 lipca 2024 r. wszystkie nowe samochody osobowe i lekkie auta dostawcze rejestrowane w Unii Europejskiej muszą być wyposażone w rejestrator danych zdarzeń EDR (Event Data Recorder). Dla wielu kierowców to jedna z najmniej znanych zmian w przepisach, choć może mieć duże znaczenie po wypadku lub kolizji.

Co zapisuje obowiązkowa „czarna skrzynka” i kto może odczytać dane?

Od 7 lipca 2024 r. wszystkie nowe samochody osobowe i lekkie auta dostawcze rejestrowane w Unii Europejskiej muszą być wyposażone w system EDR (Event Data Recorder). Rozwiązanie często porównywane jest do lotniczej czarnej skrzynki, ale jego zadanie jest znacznie bardziej ograniczone. Nie śledzi kierowcy podczas codziennej jazdy, nie nagrywa rozmów i nie rejestruje całej podróży. Ma pomóc w odtworzeniu przebiegu zdarzenia drogowego.

W praktyce samochód staje się cyfrowym świadkiem kolizji. System zapisuje kluczowe dane z ostatnich sekund przed zderzeniem, w trakcie wypadku oraz bezpośrednio po nim. Dzięki temu biegli, policja czy ubezpieczyciele mogą dokładniej ustalić przebieg zdarzenia i zweryfikować sprzeczne relacje uczestników.

Czym jest EDR i jak działa?

Event Data Recorder to rejestrator danych zdarzenia, który aktywuje się w sytuacjach związanych z nagłym hamowaniem, kolizją lub uruchomieniem systemów bezpieczeństwa. Nie działa jak wideorejestrator ani system monitoringu.

Jego rola ogranicza się do zapisania wybranych parametrów technicznych pojazdu w momencie zdarzenia. Dane te mają pomóc w analizie przyczyn wypadku i ocenie działania systemów bezpieczeństwa.

Zobacz: Policja i Yanosik uruchamiają nowy system ostrzeżeń. Kierowcy usłyszą komunikaty na trasie

To właśnie dlatego EDR nie jest narzędziem do codziennej kontroli kierowcy, lecz rozwiązaniem wykorzystywanym przede wszystkim po kolizjach i wypadkach.

Jakie dane zapisuje samochód przed zderzeniem?

System EDR rejestruje wyłącznie informacje związane z krytycznym momentem jazdy. W zależności od konstrukcji pojazdu mogą to być m.in.:

prędkość samochodu przed zderzeniem,

użycie hamulców,

położenie pedału przyspieszenia,

działanie systemów bezpieczeństwa,

moment uruchomienia poduszek powietrznych,

parametry związane z przebiegiem kolizji.

Dzięki temu możliwe jest odtworzenie ostatnich sekund przed uderzeniem i sprawdzenie, jak zachowywał się pojazd oraz jego kierowca.

Najważniejsze jest jednak to, że EDR nie tworzy historii wszystkich przejazdów. Rejestruje jedynie dane związane z konkretnym zdarzeniem.

Dlaczego dane z EDR mogą być kluczowe po kolizji?

Po wypadku uczestnicy często przedstawiają różne wersje wydarzeń. Świadkowie widzą jedynie fragment sytuacji, a pamięć kierowców bywa zawodna. W takich przypadkach zapis z EDR może stać się jednym z najważniejszych źródeł informacji.

Rejestrator pozwala ustalić m.in.:

czy kierowca hamował przed zderzeniem,

z jaką prędkością poruszał się pojazd,

czy zadziałały systemy bezpieczeństwa,

jak przebiegały ostatnie sekundy przed kolizją.

Dla biegłych oznacza to możliwość oparcia analizy na rzeczywistych danych technicznych, a nie wyłącznie na relacjach uczestników zdarzenia.

Czy EDR narusza prywatność kierowców?

To jedno z najczęściej zadawanych pytań. Wbrew obawom wielu kierowców system nie działa jak urządzenie śledzące.

EDR nie:

nagrywa rozmów w kabinie,

rejestruje obrazu z wnętrza samochodu,

zapisuje całej trasy,

monitoruje kierowcy podczas codziennej jazdy.

Unijne przepisy precyzyjnie określają zakres danych, które mogą być gromadzone. Celem systemu jest analiza wypadków i poprawa bezpieczeństwa drogowego, a nie nadzór nad użytkownikami pojazdów.

W praktyce oznacza to, że samochód nie tworzy pełnego cyfrowego profilu kierowcy, lecz zapisuje wyłącznie informacje potrzebne do rekonstrukcji zdarzenia drogowego.

Kto może odczytać dane z EDR?

Dostęp do zapisów z rejestratora nie jest powszechny. Dane nie trafiają automatycznie do producenta, policji czy ubezpieczyciela.

Odczyt informacji wymaga odpowiednich procedur i wykorzystywany jest przede wszystkim w sytuacjach związanych z analizą wypadków. Dane mogą mieć znaczenie dla pracy biegłych sądowych, organów ścigania czy firm ubezpieczeniowych, gdy konieczne jest ustalenie przebiegu zdarzenia.

To istotna różnica względem systemów monitoringu. EDR nie funkcjonuje jako otwarta baza informacji o kierowcy, lecz jako źródło danych wykorzystywane w konkretnych przypadkach.

Sprawdź: Nawet 10,8 mln zł grzywny dla kierowców? Rząd szykuje podwyżki kar

EDR staje się nowym standardem bezpieczeństwa

Obowiązkowy montaż EDR w nowych samochodach oznacza istotną zmianę w podejściu do wyjaśniania kolizji i wypadków. Zamiast opierać się wyłącznie na zeznaniach uczestników, coraz częściej będzie można sięgnąć po dane zapisane przez sam pojazd.

Dla kierowców najważniejsza informacja jest jednak prosta: EDR nie śledzi codziennej jazdy i nie nagrywa kabiny. Jego zadaniem jest zabezpieczenie kluczowych danych z momentu wypadku. To właśnie dlatego system określany jest dziś mianem cyfrowego świadka zdarzenia drogowego.