To koniec pobłażania dla kierowców. Prezydent podpisał ważną ustawę

Prezydent podpisał ustawę zaostrzającą kary dla kierowców, którzy prowadzą samochód mimo zatrzymanego prawa jazdy. Nowe przepisy przewidują między innymi możliwość cofnięcia uprawnień na pięć lat. Wejdą w życie 14 dni po publikacji w Dzienniku Ustaw, co - według informacji Interii Motoryzacja - powinno nastąpić jeszcze w pierwszej połowie sierpnia.

Nowelizacja oznacza, że kierowcy będą mieli niewiele czasu na zapoznanie się z nowymi przepisami. Krótkie vacatio legis sprawia, że zmiany zaczną obowiązywać niemal natychmiast po ich ogłoszeniu.

Za jazdę mimo zatrzymanego prawa jazdy grożą surowsze konsekwencje

Nowe przepisy zmieniają art. 103 ustawy o kierujących pojazdami i rozszerzają katalog sytuacji, w których starosta będzie mógł wydać decyzję o cofnięciu uprawnień do kierowania na pięć lat.

Chodzi przede wszystkim o osoby, które mimo zatrzymanego prawa jazdy zdecydują się ponownie wsiąść za kierownicę. Dotyczy to między innymi kierowców ukaranych trzymiesięcznym zatrzymaniem prawa jazdy za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h - obecnie również poza terenem zabudowanym, z wyłączeniem autostrad - a także osób zatrzymanych za driftowanie lub jazdę na jednym kole.

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Pięć lat bez prawa jazdy

Złamanie zakazu prowadzenia pojazdu w okresie zatrzymania prawa jazdy może skutkować nie tylko dodatkowymi sankcjami, ale również administracyjnym cofnięciem uprawnień na pięć lat.

To jedna z najważniejszych zmian w nowelizacji, która ma zniechęcić kierowców do ignorowania wcześniej nałożonych kar.

Problem jest większy, niż mogłoby się wydawać

Statystyki pokazują, że przypadków zatrzymania prawa jazdy nie brakuje. W pierwszych czterech miesiącach roku w miastach odnotowano 6241 takich przypadków. Z kolei na drogach jednojezdniowych dwukierunkowych poza obszarem zabudowanym tylko w jednym miesiącu zatrzymano uprawnienia 1552 kierowcom.

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Nowe przepisy mają ograniczyć liczbę osób, które mimo obowiązującego zakazu nadal prowadzą samochody. W praktyce oznacza to większe ryzyko utraty prawa jazdy na wiele lat oraz bardziej stanowcze egzekwowanie przepisów przez organy administracyjne.