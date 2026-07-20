Szukaj
  1. AutoCentrum
  2. Newsy
  3. To koniec pobłażania dla kierowców. Prezydent podpisał ważną ustawę
To koniec pobłażania dla kierowców. Prezydent podpisał ważną ustawę

To koniec pobłażania dla kierowców. Prezydent podpisał ważną ustawę

  • 2 minut

Prezydent podpisał ustawę zaostrzającą kary dla kierowców, którzy prowadzą samochód mimo zatrzymanego prawa jazdy. Nowe przepisy przewidują między innymi możliwość cofnięcia uprawnień na pięć lat. Wejdą w życie 14 dni po publikacji w Dzienniku Ustaw, co - według informacji Interii Motoryzacja - powinno nastąpić jeszcze w pierwszej połowie sierpnia.

Nowelizacja oznacza, że kierowcy będą mieli niewiele czasu na zapoznanie się z nowymi przepisami. Krótkie vacatio legis sprawia, że zmiany zaczną obowiązywać niemal natychmiast po ich ogłoszeniu.

Za jazdę mimo zatrzymanego prawa jazdy grożą surowsze konsekwencje

Nowe przepisy zmieniają art. 103 ustawy o kierujących pojazdami i rozszerzają katalog sytuacji, w których starosta będzie mógł wydać decyzję o cofnięciu uprawnień do kierowania na pięć lat.

  Sprawdź auta dostępne od ręki

Chodzi przede wszystkim o osoby, które mimo zatrzymanego prawa jazdy zdecydują się ponownie wsiąść za kierownicę. Dotyczy to między innymi kierowców ukaranych trzymiesięcznym zatrzymaniem prawa jazdy za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h - obecnie również poza terenem zabudowanym, z wyłączeniem autostrad - a także osób zatrzymanych za driftowanie lub jazdę na jednym kole.

Sprawdź: Nowe tablice rejestracyjne w Polsce. Sprawdź, co zmieniło się w twoim województwie

Pięć lat bez prawa jazdy

Złamanie zakazu prowadzenia pojazdu w okresie zatrzymania prawa jazdy może skutkować nie tylko dodatkowymi sankcjami, ale również administracyjnym cofnięciem uprawnień na pięć lat.

To jedna z najważniejszych zmian w nowelizacji, która ma zniechęcić kierowców do ignorowania wcześniej nałożonych kar.

Problem jest większy, niż mogłoby się wydawać

Statystyki pokazują, że przypadków zatrzymania prawa jazdy nie brakuje. W pierwszych czterech miesiącach roku w miastach odnotowano 6241 takich przypadków. Z kolei na drogach jednojezdniowych dwukierunkowych poza obszarem zabudowanym tylko w jednym miesiącu zatrzymano uprawnienia 1552 kierowcom.

Przeczytaj: Większość kierowców o tym zapomina. Latem ciśnienie w oponach mocno się zmienia

Nowe przepisy mają ograniczyć liczbę osób, które mimo obowiązującego zakazu nadal prowadzą samochody. W praktyce oznacza to większe ryzyko utraty prawa jazdy na wiele lat oraz bardziej stanowcze egzekwowanie przepisów przez organy administracyjne.

Redakcja

Redaktor
Data publikacji: 20.07.2026 08:21
Udostępnij:
Zobacz również nasz wideotest
Mercedes-Benz AMG CLS 53 4matic+ - znowu robi zamieszanie
Zobacz również
Nowa Kia K4 Kombi z bagażnikiem 604 l. Ceed odchodzi do historii

Nowa Kia K4 Kombi z bagażnikiem 604 l. Ceed odchodzi do historii

Kia definitywnie żegna model Ceed i stawia na globalną strategię. Jego następcą zostaje Kia K4 Kombi, która oferuje jeden z największych...
Te niepozorne auta są dziś warte majątek. Jedno kosztuje więcej niż Ferrari

Te niepozorne auta są dziś warte majątek. Jedno kosztuje więcej niż Ferrari

  Fiat 126p Bosmal Cabrio potrafi kosztować więcej niż używane Ferrari, a to tylko jeden z przykładów samochodów,...
Nowy Mercedes wygrał ważny test. Na 800 km potrzebował tylko 14 minut ładowania

Nowy Mercedes wygrał ważny test. Na 800 km potrzebował tylko 14 minut ładowania

Mercedes CLA 250+ wygrał test Green NCAP sprawdzający, jak samochody radzą sobie podczas 800-kilometrowej podróży. Elektryczny sedan zużył...
Dyskusja
Ładowanie komentarzy...
Polecamy
Polecamy
Kategorie
Kategorie newsów
Zobacz więcej filmów
AUTOCENTRUM.PL
Narzędzia
Usługi
Poradnik