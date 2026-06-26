Tankujesz E10? ADAC rozwiewa mit, w który wciąż wierzy wielu kierowców

E10 nie niszczy silników, co potwierdzają dane, ale temat wciąż budzi silne emocje i wpływa na decyzje finansowe podejmowane przy każdej wizycie na stacji. Pytanie, kto może bezpiecznie tankować E10, a kiedy lepiej pozostać przy E5, dotyczy nie tylko komfortu użytkowania, lecz także miesięcznego budżetu.

Poniżej znajdziesz jasne wyjaśnienie wskazówek ADAC, praktyczne ryzyka dla najstarszych samochodów oraz sytuacje, w których oszczędność na E10 ma sens.

Czy można bezpiecznie tankować E10? ADAC rozwiewa wątpliwości

Wokół benzyny E10 od lat narosło wiele mitów. Tymczasem dane niemieckiego ADAC pokazują, że około 99 proc. samochodów benzynowych może bezpiecznie korzystać z tego paliwa. To oznacza, że większość kierowców nie musi dopłacać do benzyny E5 tylko z obawy przed uszkodzeniem silnika.

W Polsce wybór jest prosty - benzyna 95 występuje jako E10, a E5 dostępna jest głównie w odmianie 98-oktanowej. W praktyce wielu kierowców płaci więcej, choć ich samochód bez problemu poradzi sobie z tańszym paliwem.

Kiedy E10 może być problemem?

Wyjątek stanowią przede wszystkim bardzo stare samochody, zwykle mające ponad 25-30 lat. W takich konstrukcjach większa zawartość bioetanolu może przyspieszać zużycie starych uszczelek, przewodów paliwowych i innych elementów wykonanych z gumy.

Problem może pojawić się również wtedy, gdy pojazd przez długi czas stoi z paliwem w zbiorniku. Bioetanol wiąże wilgoć, co sprzyja korozji i pogarsza właściwości paliwa. Dotyczy to jednak głównie klasyków, samochodów kolekcjonerskich oraz sezonowo używanych maszyn.

W większości aut wyprodukowanych w ostatnich dwóch dekadach takie ryzyko praktycznie nie występuje.

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Czy warto dopłacać do E5?

Jeżeli producent dopuszcza stosowanie E10, dopłata do E5 zazwyczaj nie przynosi żadnych realnych korzyści. Dla większości kierowców wybór droższej benzyny wynika bardziej z przyzwyczajenia niż z rzeczywistej potrzeby.

Różnica w cenie przy pojedynczym tankowaniu może nie wydawać się duża, ale w skali roku oznacza już kilkaset złotych dodatkowych wydatków. Jednocześnie ewentualnie wyższe spalanie na E10 jest na tyle niewielkie, że w codziennym użytkowaniu pozostaje praktycznie niezauważalne.

Dlaczego E10 stało się standardem?

E10 jest dziś podstawową benzyną w wielu krajach Europy. Gdyby rzeczywiście powodowała masowe awarie silników, producenci samochodów, stacje paliw i warsztaty szybko odnotowałyby falę reklamacji. Nic takiego nie miało miejsca.

To właśnie dlatego ADAC ocenia, że zdecydowana większość samochodów benzynowych może korzystać z E10 bez obaw. Problemy dotyczą jedynie niewielkiej grupy bardzo starych pojazdów.

Jaką benzynę wybrać?

Najprostsza zasada jest taka: sprawdź instrukcję swojego samochodu. Jeśli producent dopuszcza E10, nie ma powodów, by rezygnować z tańszego paliwa.

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Wyjątek warto zrobić jedynie w przypadku starszych aut z końca lat 90. i wcześniejszych konstrukcji, zwłaszcza jeśli samochód długo stoi nieużywany. W takich przypadkach benzyna E5 może lepiej chronić układ paliwowy.

Dla zdecydowanej większości kierowców E10 pozostaje jednak bezpiecznym wyborem, a obawy przed tym paliwem są dziś znacznie większe niż rzeczywiste ryzyko.