To jeden z ostatnich takich Volkswagenów. 333 KM i ani grama elektryfikacji

Volkswagen Golf Variant R pozostaje jednym z najbardziej nietypowych samochodów w obecnej gamie marki. Ma 333 KM, napęd 4MOTION, skrzynię DSG i nie korzysta z żadnego elektrycznego wsparcia.

Przyspiesza do 100 km/h w 4,8 s, a jego cena specjalna zaczyna się od 184 090 zł. W czasach dominacji SUV-ów i hybryd takie szybkie kombi wygląda jak samochód z innej epoki - i właśnie dlatego może być wyjątkowo pożądane wśród fanów motoryzacji.

Golf Variant R to gatunek, który powoli znika

Trudno dziś wyobrazić sobie, że duży koncern decyduje się na stworzenie takiego auta wyłącznie dla entuzjastów. Mocne kombi z silnikiem spalinowym, bez hybrydy i bez elektryfikacji, staje się coraz większą rzadkością.

Volkswagen Golf Variant R nie próbuje udawać luksusowego SUV-a ani nie stawia na efektowną technologię dla samej technologii. To samochód zbudowany wokół klasycznych wartości: osiągów, przyczepności i praktycznego nadwozia.

Współczesny rynek coraz częściej wybiera auta wyższe, cięższe i bardziej uniwersalne. Klienci patrzą na przestrzeń, ekrany, systemy asystujące i koszty finansowania, a niekoniecznie na zachowanie auta w szybkich zakrętach. Dlatego Golf Variant R może być jednym z ostatnich przedstawicieli pewnej motoryzacyjnej filozofii.

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Zwykły Golf z ukrytym charakterem

Jedną z największych zalet Golfa Varianta R jest to, że nie krzyczy o swoich możliwościach. Nadwozie otrzymało sportowe dodatki, ale nadal wygląda stosunkowo dyskretnie.

Z przodu pojawia się charakterystyczny zderzak wersji R, z boku uwagę zwracają większe koła i niebieskie zaciski hamulcowe, a z tyłu cztery końcówki układu wydechowego. To samochód, który potrafi wyglądać jak rodzinne kombi, dopóki kierowca nie wykorzysta pełnego potencjału silnika.

Pod maską pracuje dwulitrowy silnik TSI o mocy 333 KM i momencie obrotowym 420 Nm. Napęd trafia na wszystkie koła za pośrednictwem systemu 4MOTION oraz siedmiobiegowej przekładni DSG.

Efekt? Przyspieszenie od 0 do 100 km/h zajmuje 4,8 s, a prędkość maksymalna wynosi standardowo 250 km/h. Po zastosowaniu pakietu R-Performance ogranicznik przesuwa się do 270 km/h.

Wnętrze nie zachwyca tak jak kiedyś

W kabinie Golf Variant R oferuje sportowe fotele, niebieskie akcenty oraz charakterystyczne oznaczenia wersji R. Jest nowocześnie, ale trudno nie zauważyć, że wcześniejsze generacje Golfa miały bardziej klasyczny i uporządkowany charakter.

Golf VII do dziś wielu kierowcom wydaje się bardziej dopracowany we wnętrzu niż obecna generacja. Volkswagen poprawił jednak wyposażenie — dostępne są m.in. elektrycznie regulowane fotele, wentylacja, wyświetlacz przezierny oraz cyfrowe zegary z dodatkowymi wskazaniami sportowymi.

Panel kierownicy wykorzystujący dotykowe powierzchnie nadal może wymagać przyzwyczajenia. Podczas dynamicznej jazdy łatwo przypadkowo aktywować niektóre funkcje, dlatego Volkswagen stopniowo wraca do bardziej klasycznych rozwiązań.

To szybkie kombi, ale nadal praktyczne

Golf Variant R zachował funkcjonalność rodzinnego samochodu. Bagażnik ma 611 litrów pojemności, a po złożeniu tylnej kanapy przestrzeń rośnie do 1642 litrów.

Na tylnej kanapie nie oferuje jednak przestrzeni znanej z dużych SUV-ów. Dla rodziny z dziećmi będzie wystarczający, ale osoby szukające maksymalnej przestronności znajdą większe konstrukcje.

To właśnie pokazuje charakter tego Volkswagena — jest praktyczny, ale jego głównym celem nie jest przewożenie jak największej liczby rzeczy. Ma przede wszystkim dawać przyjemność z jazdy.

Golf R ma dwie osobowości

Na co dzień Golf Variant R potrafi zachowywać się jak zwykły samochód rodzinny. W trybie Comfort skrzynia DSG szybko wybiera wyższe biegi, a zawieszenie pozwala spokojnie pokonywać dłuższe trasy.

Wystarczy jednak przełączyć auto w tryb Sport lub Race, aby całkowicie zmienić jego charakter. Silnik szybciej reaguje na gaz, skrzynia utrzymuje wyższe obroty, a napęd 4MOTION pozwala skutecznie wykorzystać moc.

Volkswagen przygotował także specjalne ustawienia, w tym tryb Nürburgring oraz Drift. Ten drugi przeznaczony jest oczywiście wyłącznie do jazdy po zamkniętych obiektach.

Nie jest idealny, ale nadal daje emocje

Golf Variant R nie jest autem dla każdego. Nie oferuje komfortu dużego SUV-a, nie ma ogromnego wnętrza i nie próbuje być najbardziej luksusowym modelem w swojej klasie.

Ma jednak coś, czego coraz częściej brakuje nowym samochodom — lekkość charakteru i skupienie na kierowcy.

Układ wydechowy mógłby być bardziej emocjonujący, ponieważ samochód nie zawsze brzmi tak agresywnie, jak sugerują jego osiągi. Z drugiej strony potrafi być zaskakująco rozsądny. Przy spokojnej jeździe spalanie może spaść poniżej 8 l/100 km, choć dynamiczna jazda szybko podnosi wynik do około 10 l/100 km.

Volkswagen Golf Variant R kosztuje mniej niż wcześniej

Aktualnie Volkswagen oferuje Golfa Varianta R w cenie specjalnej od 184 090 zł. Standardowa cena była wyższa i przekraczała 200 tys. zł.

Po doposażeniu samochód może jednak znacząco podrożeć. Pakiety zwiększające możliwości auta są atrakcyjne dla entuzjastów, ale jednocześnie pokazują, że mamy do czynienia z niszowym produktem.

W tej cenie konkurencją mogą być mocne SUV-y, które oferują więcej miejsca i większy prestiż. Golf odpowiada jednak innym potrzebom — jest niższy, bardziej zwarty i daje kierowcy więcej bezpośrednich wrażeń.

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To może być jedno z ostatnich takich aut

Volkswagen Golf Variant R pokazuje, że wciąż istnieje miejsce dla szybkich samochodów, które nie są SUV-ami i nie korzystają z elektrycznego wsparcia.

Nie będzie masowym bestsellerem, ale właśnie dlatego jest interesujący. W świecie coraz bardziej zunifikowanych samochodów nadal oferuje coś coraz rzadszego — charakter.

Jeśli era mocnych, spalinowych kombi rzeczywiście dobiega końca, Golf Variant R może zostać zapamiętany jako jeden z ostatnich przedstawicieli tego gatunku. To nie tylko szybki Volkswagen, ale symbol końca pewnego rozdziału motoryzacji.