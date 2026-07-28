To już pewne. Volkswagen sprowadzi do Europy samochody z Chin

Volkswagen oficjalnie potwierdził zmianę strategii. Koncern chce sprowadzać do Europy wybrane modele opracowane i produkowane w Chinach, a część z nich ma być sprzedawana pod marką Volkswagen. To efekt nowego podejścia do programu „In China, For China”, który ma zostać rozszerzony także na rynki poza Państwem Środka.

Podczas prezentacji wyników za pierwsze półrocze 2026 roku prezes koncernu Oliver Blume podkreślił, że nie chodzi o doraźne poszerzanie oferty, lecz o długofalowy plan rozwoju. Pierwszym krokiem będzie import wybranych modeli do Europy. Dopiero jeśli zainteresowanie klientów okaże się odpowiednio duże, Volkswagen rozważy ich produkcję w europejskich fabrykach.

Najpierw import, później decyzja o produkcji

Volkswagen zamierza wykorzystać swoje doświadczenie i zaplecze produkcyjne w Chinach do wprowadzenia nowych modeli na europejski rynek. Firma chce sprawdzić, jak samochody przyjęte w Azji poradzą sobie w Europie, zanim podejmie decyzję o ewentualnym uruchomieniu lokalnej produkcji.

Taki scenariusz ma ograniczyć ryzyko inwestycyjne i pozwolić lepiej dopasować ofertę do oczekiwań europejskich klientów.

Nie będą konkurować z obecnymi Volkswagenami

Oliver Blume zaznaczył, że importowane modele nie mają dublować samochodów już oferowanych w Europie. Producent chce skoncentrować się przede wszystkim na segmentach, w których obecnie nie ma odpowiedniej propozycji.

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Choć Volkswagen nie ujawnił jeszcze konkretnych modeli, spekuluje się, że do Europy mogą trafić wybrane chińskie samochody z rodziny ID., które nie są obecnie dostępne na Starym Kontynencie.

Dlaczego Volkswagen stawia na Chiny?

Dla koncernu to nie tylko sposób na poszerzenie gamy modelowej. Import aut z Chin ma również pomóc lepiej wykorzystać moce produkcyjne tamtejszych fabryk i zmniejszyć zależność od coraz trudniejszego rynku lokalnego.

Jednocześnie Volkswagen liczy na ograniczenie kosztów opracowywania nowych modeli. Zamiast projektować oddzielne samochody dla różnych regionów świata, część gotowych konstrukcji będzie można zaoferować również europejskim klientom.

Produkcja w Europie nadal jest możliwa

Jeżeli importowane modele spotkają się z dużym zainteresowaniem, kolejnym etapem może być ich montaż w europejskich zakładach Volkswagena. Na razie producent nie wskazuje konkretnych fabryk ani terminów, podkreślając, że wszystko zależy od wyników sprzedaży.

To rozwiązanie pozwoliłoby skrócić łańcuch dostaw i zwiększyć wykorzystanie europejskich zakładów produkcyjnych.

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Volkswagen przygotowuje się na nowe realia rynku

Decyzja Volkswagena pokazuje, jak szybko zmienia się światowa motoryzacja. Chińskie fabryki przestają produkować wyłącznie na potrzeby lokalnego rynku i coraz częściej stają się źródłem modeli przeznaczonych także dla Europy.

Jeśli strategia okaże się skuteczna, oferta Volkswagena na Starym Kontynencie może w najbliższych latach wyraźnie się zmienić. Pierwszym testem będzie jednak reakcja europejskich klientów na samochody zaprojektowane i wyprodukowane w Chinach.