Volkswagen w końcu to zrobił. Golf i T-Roc dostają pełną hybrydę

Volkswagen rozszerza ofertę o pełne hybrydy. Nowy napęd trafi do modeli Golf i T-Roc, oferując możliwość jazdy na samym silniku elektrycznym przy niskich prędkościach - bez konieczności ładowania z gniazdka.

Producent zapowiada, że w ruchu miejskim zużycie paliwa może spaść nawet o 35 proc.

Volkswagen stawia na pełną hybrydę

Nowy układ napędowy bazuje na silniku 1.5 TSI drugiej generacji, który współpracuje z akumulatorem o pojemności 1,6 kWh brutto. Bateria znajduje się pod tylną podłogą i ładowana jest wyłącznie podczas jazdy dzięki odzyskiwaniu energii z hamowania.

To klasyczna pełna hybryda, dlatego kierowca nie musi podłączać samochodu do ładowarki.

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Jazda na prądzie bez ładowania

Przy niskich prędkościach Golf Hybrid i T-Roc Hybrid mogą poruszać się wyłącznie dzięki napędowi elektrycznemu. Po przekroczeniu około 60 km/h główną rolę przejmuje silnik benzynowy, a jednostka elektryczna wspiera go podczas przyspieszania i poprawia efektywność całego układu.

Volkswagen przekonuje, że właśnie w ruchu miejskim nowy napęd pozwoli ograniczyć zużycie paliwa nawet o 35 proc.

170 KM i 7,5 sekundy do "setki"

Pierwsza wersja nowego układu rozwija 170 KM mocy systemowej oraz 309 Nm maksymalnego momentu obrotowego. Według producenta pozwala to przyspieszyć od 0 do 100 km/h w 7,5 sekundy.

Volkswagen nie ujawnił jeszcze szczegółowych parametrów silnika elektrycznego, ale podkreśla, że nowa konstrukcja ma wypełnić lukę pomiędzy miękkimi hybrydami eTSI a ładowanymi z gniazdka odmianami eHybrid.

Golf i T-Roc mają stać się oszczędniejsze

Nowa pełna hybryda ma być propozycją dla kierowców, którzy chcą ograniczyć zużycie paliwa, ale nie planują przesiadki do samochodu typu plug-in.

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Jeżeli deklaracje Volkswagena potwierdzą się w codziennej eksploatacji, Golf i T-Roc mogą stać się jednymi z najciekawszych modeli w segmencie dla osób szukających oszczędnego napędu bez konieczności ładowania auta z zewnętrznego źródła.