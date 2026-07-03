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To jedna z najtańszych ofert na wakacje. Ładowanie DC od 1,79 zł/kWh

To jedna z najtańszych ofert na wakacje. Ładowanie DC od 1,79 zł/kWh

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ChargeIn oferuje ładowanie DC od 1,79 zł/kWh na trzech stacjach: Trzebiatów, Głuchołazy i Sierpc. Stawka może realnie obniżyć koszt wakacyjnych i dłuższych przejazdów elektrykiem. Promocja obejmuje punkty DC o różnych mocach, co ułatwia dopasowanie postoju do planu trasy. 

Operator przypomina o stałej cenie 1,79 zł/kWh na wszystkich stacjach AC oraz o podglądzie parametrów w aplikacji ChargeIn Go.

 

ChargeIn obniża ceny ładowania. Na tych stacjach zapłacisz tylko 1,79 zł/kWh

ChargeIn uruchomił wakacyjną promocję dla kierowców aut elektrycznych. Na trzech wybranych stacjach szybkie ładowanie DC kosztuje 1,79 zł/kWh zamiast standardowych 1,99 zł/kWh. Oferta może zainteresować osoby planujące letnie wyjazdy, ponieważ obejmuje szybkie ładowarki o różnych mocach.

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Promocja obowiązuje w trzech lokalizacjach:

  • Trzebiatów, ul. Nowa 8 - DC 150 kW,
  • Głuchołazy, ul. Grunwaldzka 2 - DC 130 kW,
  • Sierpc, ul. Tadeusza Kościuszki 4D - DC 50 kW.

Każda ze stacji działa przez całą dobę.

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Trzy lokalizacje, różne moce ładowania

Najmocniejsza ładowarka znajduje się w Trzebiatowie i oferuje moc do 150 kW, co pozwala skrócić postój podczas dłuższej podróży. W Głuchołazach dostępna jest stacja o mocy 130 kW, natomiast w Sierpcu kierowcy mogą skorzystać z ładowarki DC 50 kW.

Mimo różnic w parametrach technicznych na wszystkich trzech stacjach obowiązuje ta sama promocyjna cena - 1,79 zł za każdą pobraną kilowatogodzinę energii.

Ile można zaoszczędzić?

Poza promocją szybkie ładowanie DC w wielu lokalizacjach ChargeIn kosztuje 1,99 zł/kWh. Wakacyjna oferta obniża tę stawkę o 20 gr na każdej kilowatogodzinie.

Przy jednorazowym doładowaniu różnica nie będzie duża, ale podczas dłuższych wakacyjnych podróży lub regularnego korzystania z publicznych ładowarek pozwala zauważalnie ograniczyć koszty.

Jak skorzystać z promocji?

Stacje są dostępne przez całą dobę. Ładowanie można uruchomić za pomocą aplikacji ChargeIn Go, która pokazuje aktualne ceny, dostępność punktów i ich parametry.

Z infrastruktury operatora można korzystać również przez platformę Elocity oraz wybrane sieci roamingowe, dzięki czemu nie trzeba korzystać wyłącznie z jednej aplikacji.

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ChargeIn rozwija sieć ładowarek

Wakacyjna promocja wpisuje się w szerszy plan rozbudowy sieci ChargeIn. Operator rozwija publiczne stacje ładowania przy autostradach, w centrach miast, przy obiektach handlowych oraz budynkach użyteczności publicznej.

Coraz większa konkurencja na rynku sprawia, że o wyborze operatora decyduje już nie tylko moc ładowarki, ale również cena energii, dostępność stacji i wygoda korzystania z aplikacji. Wakacyjna oferta ChargeIn pokazuje, że także szybkie ładowanie DC zaczyna być coraz bardziej konkurencyjne cenowo.

Redakcja

Redaktor
Data publikacji: 03.07.2026 08:30
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