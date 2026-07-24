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To koniec fabryki silników PureTech. Stellantis zamyka ważny zakład

To koniec fabryki silników PureTech. Stellantis zamyka ważny zakład

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Stellantis oficjalnie kończy produkcję silników w historycznej fabryce Française de Mécanique w Douvrin. Zakład zakończy działalność do 30 października, zamykając ponad 50 lat historii francuskiej motoryzacji. 

Produkcja nowej generacji silników zastępujących PureTecha została już przeniesiona do Tremery, a same jednostki PureTech będą powstawać m.in. w Tychach i Chinach. Część pracowników trafiła natomiast do fabryki produkującej akumulatory.

Historyczna fabryka Stellantis kończy działalność

Zakład w Douvrin rozpoczął działalność w 1969 roku i przez dekady był jednym z najważniejszych producentów silników we Francji. Powstawały tu m.in. jednostki serii X oraz kultowe silniki PRV V6, które trafiały do wielu modeli francuskich marek.

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Po przejęciu przez PSA w 2013 roku, a następnie utworzeniu koncernu Stellantis, fabryka nadal odgrywała istotną rolę w produkcji napędów. Łącznie wyprodukowano tu ponad 50 milionów silników, co pokazuje skalę znaczenia tego zakładu dla europejskiego przemysłu motoryzacyjnego.

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Produkcja kończy się 30 października

Stellantis potwierdził, że produkcja w Douvrin zakończy się do 30 października. Oznacza to definitywny koniec działalności fabryki jako jednego z głównych dostawców silników dla koncernu.

Nowa generacja benzynowych jednostek napędowych, opracowana z myślą o układach miękkiej hybrydy i wyposażona już w łańcuch rozrządu zamiast paska, jest produkowana w zakładzie Tremery niedaleko Metzu. To właśnie tam Stellantis koncentruje obecnie rozwój swoich nowoczesnych napędów spalinowych.

Era PureTecha w Douvrin dobiega końca

W ostatnich latach fabryka kojarzona była przede wszystkim z produkcją silnika 1.2 PureTech, który zyskał rozgłos nie tylko dzięki popularności, ale również z powodu licznych problemów technicznych. Krytykowana konstrukcja znacząco wpłynęła na wizerunek tej jednostki.

Mimo zamknięcia zakładu Stellantis nie zdecydował się na masowe zwolnienia. Według informacji koncernu 340 pracowników znalazło zatrudnienie w sąsiedniej gigafabryce ACC, produkującej akumulatory do samochodów elektrycznych.

Sama produkcja silników PureTech nie znika całkowicie. Będzie kontynuowana poza Francją, między innymi w Tychach oraz w zakładach w Chinach.

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Kolejny krok w stronę elektryfikacji

Zamknięcie Douvrin symbolicznie kończy ważny rozdział w historii francuskiej produkcji silników spalinowych. Jednocześnie pokazuje kierunek, w którym podąża Stellantis. Koncern coraz większe inwestycje kieruje do zakładów produkujących akumulatory i napędy zelektryfikowane, stopniowo ograniczając rolę tradycyjnych fabryk silników.

Dla całej grupy to kolejny element strategii przygotowującej europejskie zakłady do rosnącego udziału samochodów hybrydowych i elektrycznych w sprzedaży.

Redakcja

Redaktor
Data publikacji: 24.07.2026 08:09
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