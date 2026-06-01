To już nie ten sam PureTech. Stellantis stawie sprawę jasno

Stellantis wprowadza wyraźny podział: nowy 1.2 Turbo 100 nie jest już tym samym PureTechem, który zyskał złą sławę z powodu paska rozrządu w kąpieli olejowej. Producent deklaruje, że około 70 proc. części w tej jednostce to nowe elementy, a kluczową zmianę stanowi łańcuch rozrządu zamiast paska.

Silnik trafił już do Peugeota 208 i 2008, a test pokazał średnie zużycie około 6,7 l/100 km, przy czym producent oferuje do 8 lat gwarancji przy serwisowaniu w ASO. To nie tylko retusz nazwy — Stellantis chce wyraźnie odciąć się od przeszłości.

Co zmienił Stellantis w nowym 1.2 Turbo 100? To już nie ten sam PureTech

Stellantis chce definitywnie odciąć się od problematycznej reputacji silnika 1.2 PureTech. W nowej jednostce 1.2 Turbo 100 producent przeprowadził głęboką modernizację, która objęła około 70 proc. komponentów.

Zmiany dotyczą m.in. bloku silnika, tłoków, pierścieni tłokowych, układu wtryskowego, turbosprężarki oraz sterowania zaworami. Najważniejszą modyfikacją z punktu widzenia kierowców jest jednak rezygnacja z paska rozrządu pracującego w kąpieli olejowej. Jego miejsce zajął łańcuch rozrządu.

To właśnie ten element przez lata był największym źródłem problemów i kosztownych napraw w starszych jednostkach PureTech. Dlatego Stellantis promuje dziś nowe oznaczenia, takie jak Turbo 100, Hybrid 110 czy Hybrid 145, podkreślając, że są to silniki nowej generacji.

Pierwsze testy wskazują również na poprawę charakterystyki pracy. Nowy 1.2 Turbo 100 ma być bardziej elastyczny przy niskich obrotach i lepiej sprawdzać się w codziennym użytkowaniu, choć nadal pozostaje trzycylindrową jednostką benzynową o charakterystycznej kulturze pracy.

W jakich modelach dostępny jest nowy 1.2 Turbo 100?

Najłatwiej spotkać nową jednostkę w modelach Peugeot 208 i Peugeot 2008. To właśnie tam pojawiła się benzynowa odmiana Turbo 100 wyposażona w łańcuch rozrządu.

Nowa rodzina silników 1.2 trafia również do kolejnych modeli koncernu Stellantis. W zależności od rynku i wersji napędowej można ją znaleźć także w:

Warto jednak pamiętać, że pod tą samą nazwą modelu mogą występować zarówno starsze jednostki PureTech, jak i nowa generacja silników. Dlatego sam model auta nie wystarcza do identyfikacji konkretnej konstrukcji.

Dlaczego kierowcy nadal mylą nowy silnik ze starym PureTechem?

Problem wynika głównie z utrwalonych skojarzeń. Przez lata nazwa PureTech była jednoznacznie kojarzona z silnikiem wyposażonym w pasek rozrządu pracujący w oleju. Informacje o awariach sprawiły, że wielu kierowców zaczęło traktować wszystkie trzycylindrowe jednostki 1.2 jako tę samą konstrukcję.

Tymczasem nowy 1.2 Turbo 100 został gruntownie przebudowany. Mimo to na rynku wtórnym nadal łatwo o pomyłkę, ponieważ starsze i nowsze wersje mogą funkcjonować równolegle.

Dlatego przy zakupie nie warto kierować się wyłącznie nazwą modelu. Kluczowe znaczenie mają rocznik, kod silnika oraz rodzaj zastosowanego rozrządu.

Pierwsze testy. Jak jeździ Peugeot 2008 z nowym silnikiem?

Pierwsze jazdy testowe Peugeotem 2008 z jednostką 1.2 Turbo 100 przyniosły pozytywne opinie. Dziennikarze zwracają uwagę przede wszystkim na lepszą elastyczność przy niskich obrotach i bardziej przewidywalną reakcję na gaz.

Średnie zużycie paliwa podczas testów wyniosło około 6,7 l/100 km. Nie jest to rekordowy wynik, ale należy pamiętać, że mówimy o klasycznym silniku benzynowym bez wsparcia pełnej hybrydy.

Największą zmianą pozostaje jednak nie spalanie, lecz konstrukcja. Nowy łańcuch rozrządu eliminuje rozwiązanie, które przez lata najmocniej obciążało wizerunek silników PureTech.

Gwarancja i zakup używanego egzemplarza. Na co zwrócić uwagę?

Stellantis oferuje na nowe jednostki nawet do 8 lat ochrony gwarancyjnej, pod warunkiem regularnego serwisowania samochodu w autoryzowanej sieci.

Dla osób szukających auta używanego najważniejsza jest jednak weryfikacja konkretnego egzemplarza. Na rynku nadal dostępne są zarówno starsze silniki PureTech z paskiem rozrządu w kąpieli olejowej, jak i nowe jednostki Turbo 100 wyposażone w łańcuch.

Przed zakupem warto sprawdzić:

rocznik samochodu,

kod silnika,

historię serwisową,

rodzaj zastosowanego rozrządu.

To właśnie te informacje pozwalają odróżnić nową konstrukcję od starszego PureTecha.

Nowy 1.2 Turbo 100 ma odbudować zaufanie do silników Stellantisa

Nowy 1.2 Turbo 100 nie jest jedynie przemianowanym PureTechem. Producent deklaruje, że około 70 proc. elementów zostało przeprojektowanych, a zastosowanie łańcucha rozrządu ma definitywnie rozwiązać problem, który przez lata odstraszał wielu klientów.

Czy to wystarczy, by odbudować zaufanie kierowców? Odpowiedź przyniosą dopiero kolejne lata eksploatacji. Już dziś widać jednak, że Stellantis zrobił znacznie więcej niż zwykły lifting znanej konstrukcji.