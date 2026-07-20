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To może być najciekawsza Mazda od lat. Wszystko zdradziły patenty
To może być najciekawsza Mazda od lat. Wszystko zdradziły patenty

To może być najciekawsza Mazda od lat. Wszystko zdradziły patenty

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Mazda może szykować powrót do odważnych rozwiązań konstrukcyjnych. W amerykańskich dokumentach patentowych pojawiły się szkice sportowego samochodu z nietypowymi drzwiami oraz klasycznym układem napędowym z silnikiem umieszczonym z przodu i napędem na tylne koła

Patenty nie zdradzają nazwy modelu, ale pokazują kierunek, nad którym pracują inżynierowie marki.

Patenty ujawniają nowe pomysły Mazdy

Do mediów, za pośrednictwem serwisu CarBuzz, trafiły amerykańskie zgłoszenia patentowe Mazdy. Dokumenty nie odnoszą się do konkretnego modelu, jednak zawierają szkice i rozwiązania techniczne, które mogą znaleźć zastosowanie w przyszłych samochodach sportowych.

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Jak zawsze w przypadku patentów, nie oznacza to jeszcze, że prezentowane rozwiązania trafią do seryjnej produkcji. Pokazują jednak, nad czym pracują konstruktorzy.

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Nietypowe drzwi i sztywniejsze nadwozie

Najwięcej uwagi przyciągają rysunki przedstawiające drzwi otwierane do góry, do przodu i na zewnątrz, czyli tzw. butterfly doors. Takie rozwiązanie można spotkać między innymi w modelach McLarena, a wcześniej Mazda pokazała je również w koncepcyjnym modelu Iconic SP.

Na szkicach widać także mocno pochyloną przednią szybę oraz dodatkowe elementy usztywniające konstrukcję nadwozia. Ich zadaniem ma być poprawa sztywności samochodu z otwieranym dachem, co jest szczególnie istotne w autach sportowych.

Klasyczny napęd na tylne koła

Drugi patent koncentruje się na konstrukcji podwozia i bezpieczeństwie podczas kolizji. Dokument przedstawia samochód z wzdłużnie umieszczonym czterocylindrowym silnikiem oraz napędem przekazywanym na tylne koła.

To może być najciekawsza Mazda od lat. Wszystko zdradziły patenty

Taki układ od lat kojarzony jest z Mazdą MX-5, dlatego pojawiły się spekulacje, że rozwiązania mogą trafić do kolejnej generacji kultowego roadstera. Równie prawdopodobne jest jednak wykorzystanie ich w zupełnie nowym modelu sportowym.

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Na razie więcej pytań niż odpowiedzi

Patenty pochodzą z wczesnego etapu prac projektowych, dlatego nie przesądzają o przyszłości żadnego konkretnego samochodu. Pokazują jednak, że Mazda nie rezygnuje z odważnych pomysłów i nadal rozwija rozwiązania skierowane do miłośników klasycznych samochodów sportowych.

Jeśli choć część z nich trafi do produkcji, przyszłe modele Mazdy mogą ponownie wyróżniać się nie tylko stylistyką, ale również nietypową konstrukcją i charakterem jazdy.

Redakcja

Redaktor
Data publikacji: 20.07.2026 15:56
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