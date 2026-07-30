Te silniki najlepiej znoszą LPG. Mechanicy wskazują sprawdzone jednostki

Nie każdy silnik dobrze współpracuje z instalacją LPG. Jeśli zależy ci na niskich kosztach eksploatacji i bezproblemowej jeździe, warto postawić na sprawdzone konstrukcje, takie jak Volkswagen 1.6 MPI, silniki Toyoty Valvematic, boksery Subaru czy Renault 1.0 TCe z fabrycznym LPG.

Mimo że auto na gazie zużywa zwykle około 15 proc. więcej paliwa niż na benzynie, niższa cena LPG nadal pozwala wyraźnie ograniczyć wydatki. Warunek jest jeden – silnik musi być w dobrej kondycji, a instalacja prawidłowo dobrana i zamontowana.

LPG nadal się opłaca. Kluczowy jest jednak wybór odpowiedniego silnika

Mimo że liczba samochodów z instalacją LPG w Polsce stopniowo maleje, gaz wciąż pozostaje jednym z najtańszych sposobów na obniżenie kosztów jazdy. Litr LPG kosztuje wyraźnie mniej niż benzyna, dlatego nawet przy wyższym o około 15 proc. spalaniu kierowcy nadal mogą sporo zaoszczędzić.

Największe znaczenie ma jednak konstrukcja silnika. Z instalacjami gazowymi najlepiej współpracują jednostki z pośrednim wtryskiem paliwa, prostą budową oraz hydrauliczną kompensacją luzów zaworowych. To właśnie one pozwalają cieszyć się niższymi kosztami eksploatacji bez zwiększonego ryzyka kosztownych awarii.

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Volkswagen 1.6 MPI. Jeden z najlepszych silników do LPG

Od lat za wzór silnika dobrze współpracującego z gazem uchodzi Volkswagen 1.6 MPI. Choć nie jest już montowany w nowych samochodach, na rynku wtórnym wciąż można znaleźć wiele modeli wyposażonych w tę jednostkę – od Volkswagena Golfa, Passata i Tourana, przez Seata Leona i Toledo, aż po Audi A3 oraz Skodę Octavię.

Silnik wykorzystuje pośredni wtrysk paliwa i hydrauliczną regulację luzów zaworowych, dzięki czemu bardzo dobrze współpracuje z instalacjami LPG czwartej generacji. Dodatkowym atutem są tanie części zamienne i prosta obsługa serwisowa. Typowe usterki ograniczają się głównie do wycieków oleju, zabrudzonej przepustnicy czy awarii cewek zapłonowych.

Przed montażem instalacji warto dokładnie sprawdzić stan jednostki napędowej. Mechanicy zalecają kontrolę układu zapłonowego, świec, ciśnienia sprężania oraz korekt paliwowych. Dopiero wtedy można prawidłowo skonfigurować sterownik LPG. Koszt montażu instalacji do silnika 1.6 MPI wynosi zwykle około 3,5 tys. zł.

Toyota i Subaru również należą do faworytów

Bardzo dobre opinie zbierają także silniki Toyoty Valvematic o pojemnościach 1.6, 1.8 i 2.0, montowane m.in. w Aurisie, Avensisie i RAV4. Podobnie jak w przypadku jednostki Volkswagena zastosowano w nich hydrauliczną regulację luzów zaworowych, co ogranicza konieczność kosztownych regulacji podczas eksploatacji na gazie.

Warto jednak pamiętać, że Valvematic to nie to samo co VVT-i. Starsze jednostki VVT-i wykorzystują płytki regulacyjne zaworów, co przy LPG oznacza bardziej wymagający i droższy serwis.

Dobrym wyborem pozostają również silniki typu bokser stosowane przez Subaru. Szczególnie cenione są jednostki serii EJ oraz nowsze FB o pojemnościach 2.0 i 2.5 litra, montowane m.in. w Foresterze, Outbacku i Imprezie. Ich konstrukcja dobrze znosi zasilanie gazem i od lat cieszy się opinią trwałej.

Renault 1.0 TCe. Nowoczesny silnik z fabrycznym LPG

Na liście polecanych jednostek znajduje się także Renault 1.0 TCe. To jedna z niewielu nowoczesnych konstrukcji, która była oferowana również z fabryczną instalacją LPG. Silnik wykorzystuje pośredni wtrysk paliwa, dzięki czemu dobrze współpracuje z gazem.

Fabryczne wersje z instalacją LPG oraz około 40-litrowym zbiornikiem pozwalały osiągać nawet około 1000 km zasięgu. Przy spalaniu na poziomie 7–8 l/100 km była to jedna z najbardziej ekonomicznych propozycji w swoim segmencie.

Jednostka ma jednak określone wymagania serwisowe. Producent nie zastosował hydraulicznej regulacji zaworów, dlatego konieczna jest ich okresowa kontrola. Zalecana jest również wymiana oleju maksymalnie co 15 tys. km, choć wielu użytkowników przejeżdża nawet około 200 tys. km bez konieczności regulacji zaworów.

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Nie każdy silnik nadaje się do jazdy na gazie

Choć LPG pozwala znacząco obniżyć koszty użytkowania samochodu, nie każda jednostka napędowa dobrze znosi takie zasilanie. Gaz ma liczbę oktanową około 110 i spala się w wyższej temperaturze niż benzyna, dlatego wszelkie problemy z układem zapłonowym czy zaworami mogą ujawnić się znacznie szybciej.

Dobór odpowiedniego silnika, profesjonalny montaż instalacji oraz regularny serwis pozostają najważniejszymi elementami bezproblemowej eksploatacji auta na LPG. W przypadku nowoczesnych, mocno doładowanych jednostek coraz większego znaczenia nabierają fabryczne instalacje gazowe i konstrukcje zaprojektowane z myślą o takim zasilaniu. To właśnie one mają największe szanse pozostać atrakcyjną alternatywą dla kierowców szukających taniej jazdy.