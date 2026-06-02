Toyota Corolla GRMN 300 KM z manualem. Najbardziej bezkompromisowa wersja w historii

Toyota pokazała najbardziej bezkompromisową Corollę w historii: GRMN z mocą 300 KM, dostępną wyłącznie z sześciobiegowym manualem. Ten model powstał na Nürburgringu i w japońskich wyścigach, zyskał moment obrotowy podniesiony do 415 Nm oraz system zraszania intercoolera.

Konstrukcję podporządkowano jeździe torowej: jest lekka, sztywna i precyzyjna, ale nie trafi do Europy. Dla miłośników manuali i surowej mechaniki to auto o niemal kultowym statusie.

Toyota GRMN Corolla. Najbardziej radykalna Corolla w historii ma 300 KM i tylko manual

Toyota pokazała najbardziej bezkompromisową odmianę Corolli w historii. Nowa GRMN Corolla powstała z doświadczeń zdobytych podczas testów na Nürburgringu oraz startów w japońskiej serii wyścigowej Super Taikyu. To samochód stworzony z myślą o kierowcach, którzy oczekują maksymalnych emocji na torze i precyzji prowadzenia na krętych drogach.

W przeciwieństwie do wielu współczesnych sportowych aut Toyota nie skupiła się na wyścigu o kolejne konie mechaniczne. Priorytetem było poprawienie zachowania samochodu w zakrętach, stabilności przy wysokich prędkościach i powtarzalności osiągów podczas intensywnej jazdy.

Toyota GRMN Corolla zachowała 300 KM, ale zyskała więcej momentu

Pod maską pracuje dobrze znany, trzycylindrowy silnik 1.6 Turbo, który nadal rozwija 300 KM. Toyota zwiększyła jednak moment obrotowy z 400 do 415 Nm, dzięki czemu auto jeszcze sprawniej przyspiesza przy wyjściach z zakrętów i podczas jazdy na wyższych przełożeniach.

Najważniejsza wiadomość dla purystów jest jednak inna - GRMN Corolla będzie oferowana wyłącznie z sześciobiegową manualną skrzynią biegów. Producent świadomie postawił na maksymalne zaangażowanie kierowcy zamiast automatyzacji jazdy.

Dodatkowo zastosowano system zraszania intercoolera znany z GR Yarisa. Rozwiązanie pomaga utrzymać stabilną temperaturę powietrza doładowującego, co przekłada się na powtarzalne osiągi nawet podczas długiej jazdy torowej.

Aerodynamika opracowana na Nürburgringu

Zmiany w nadwoziu nie mają charakteru wyłącznie stylistycznego. Toyota przeprojektowała przedni zderzak, dodała nowy wlot powietrza w masce oraz otwory wentylacyjne w błotnikach.

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Najbardziej charakterystycznym elementem jest tylne skrzydło z pięciostopniową regulacją kąta nachylenia. Każda zmiana o jeden stopień pozwala dostosować poziom docisku do konkretnego toru lub stylu jazdy.

Cały pakiet aerodynamiczny został opracowany podczas testów na Nürburgringu, gdzie liczy się nie efekt wizualny, lecz realna poprawa stabilności przy wysokich prędkościach.

Zawieszenie, Michelin Cup 2 i napęd GR-Four po dużych zmianach

Toyota Corolla otrzymała specjalnie zestrojone amortyzatory, nowe sprężyny oraz zmodyfikowane ustawienia elektrycznego wspomagania kierownicy.

Kluczową rolę odgrywają opony Michelin Pilot Sport Cup 2 w rozmiarze 245/40. Są one o 10 mm szersze niż w standardowej GR Corolli, co zwiększa powierzchnię styku z nawierzchnią i poprawia przyczepność zarówno podczas hamowania, jak i przy wyjściach z zakrętów.

Toyota zmodyfikowała również działanie napędu GR-Four, poprawiając rozdział momentu obrotowego między osiami. Efektem ma być większa stabilność i bardziej przewidywalne zachowanie samochodu podczas szybkiej jazdy.

Toyota odchudziła auto o 30 kg

Inżynierowie zadbali również o redukcję masy. Samochód jest lżejszy od standardowej GR Corolli o około 30 kg.

Oszczędności uzyskano między innymi dzięki zastosowaniu maski z włókna węglowego oraz usunięciu tylnej kanapy. W kabinie znalazły się lekkie kubełkowe fotele wykonane z polimeru wzmacnianego włóknem szklanym, a kierownicę obszyto Alcantarą.

Zmniejszenie masy poprawia reakcje auta podczas hamowania, zmian kierunku i przyspieszania, co ma bezpośredni wpływ na osiągi na torze.

Europa nie dostanie GRMN Corolli

Choć GRMN Corolla zapowiada się na najbardziej ekstremalną odmianę modelu, europejscy klienci nie będą mogli jej kupić. Toyota nie planuje wprowadzenia tej wersji na rynki Starego Kontynentu.

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W przyszłości część rozwiązań technicznych ma jednak trafić do Corolli Morizo RR. Model przejmie wiele elementów opracowanych dla GRMN, ale zamiast manualnej skrzyni otrzyma ośmiobiegowy automat.

GRMN Corolla pozostanie więc niszowym, torowym projektem, który pokazuje, jak daleko Toyota jest gotowa posunąć się w rozwijaniu sportowych modeli z rodziny Gazoo Racing.