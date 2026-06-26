  801 KM, hybryda i luksus. Tak wygląda nowy Bovensiepen 05 GT

801 KM, 65 km jazdy wyłącznie na prądzie i cena 198 900 euro to dziś nie tylko wizualizacja, lecz konkretna zapowiedź krążąca w sieci wokół Bovensiepen 05 GT. Nieoficjalne materiały przedstawiają wersję sedan, która zmienia odbiór projektu: mniej krzykliwą, bardziej elegancką i nadal wyjątkowo szybką.

Pytanie brzmi, czy tak skonfigurowana limuzyna przestawi oczekiwania klientów wobec sportowych sedanów klasy premium.

801 KM, 65 KM NA PRĄDZIE I LUKSUS W STYLU BMW M5

Choć na razie istnieje jedynie jako wizualizacja, Bovensiepen 05 GT Sedan już wzbudza spore zainteresowanie. Projekt bazuje na najnowszym BMW M5, ale stawia na bardziej klasyczne proporcje nadwozia i dyskretny wygląd. Zamiast agresywnego sportowca otrzymujemy elegancką limuzynę skrywającą osiągi supersamochodu.

Największe wrażenie robi jednak napęd. Pod maską pracuje hybrydowy układ z 4,4-litrowym silnikiem V8 twin-turbo, jednostką elektryczną i akumulatorem o pojemności 18,6 kWh. Efekt to 801 KM i 1100 Nm, czyli wyraźnie więcej niż w seryjnym BMW M5.

Według dostępnych informacji sedan ma przyspieszać do 100 km/h w mniej niż 3,6 s, rozpędzać się do 305 km/h i oferować do 65 km jazdy wyłącznie na prądzie według normy WLTP.

ELEGANCKA ALTERNATYWA DLA BMW M5 TOURING

Wizualizacja pokazuje, jak mógłby wyglądać Bovensiepen 05 GT w klasycznym nadwoziu sedan. Krótsza linia dachu i bardziej proporcjonalny tył sprawiają, że auto prezentuje się znacznie bardziej elegancko niż bazowe M5 Touring.

Mimo sportowych osiągów projekt nie epatuje agresywnymi dodatkami. Nowe zderzaki, 21-calowe felgi oraz subtelne detale mają podkreślać luksusowy charakter samochodu, a nie zwracać na siebie uwagę za wszelką cenę.

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801 KM I HYBRYDA OPARTA NA BMW M5

Za osiągi odpowiada ten sam układ napędowy, który znamy z BMW M5, ale odpowiednio zmodyfikowany. Moc wzrosła z 727 do 801 KM, a maksymalny moment obrotowy z 1000 do 1100 Nm.

Hybrydowy napęd pozwala również przejechać do 65 km bez uruchamiania silnika spalinowego. To sprawia, że Bovensiepen 05 GT łączy osiągi samochodu sportowego z możliwością codziennej jazdy w trybie elektrycznym.

AKRAPOVIČ, 21-CALOWE FELGI I LUKSUSOWE WNĘTRZE

Projekt otrzymał również szereg zmian stylistycznych i technicznych. Wśród nich znalazł się tytanowy układ wydechowy Akrapovič, lżejszy o 7,8 kg od seryjnego, nowe zderzaki oraz 21-calowe obręcze kół.

Kabina ma być wykończona wysokiej jakości skórą i materiałami niedostępnymi w standardowym BMW M5. Bovensiepen stawia przede wszystkim na indywidualny charakter i wysoki poziom personalizacji.

CENA BLISKO 850 TYS. ZŁ

Punktem odniesienia pozostaje Bovensiepen 05 GT Touring, którego producent wycenił na 198 900 euro, czyli około 849 tys. zł. Jeśli sedan trafi do produkcji, można spodziewać się bardzo podobnej ceny.

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To znacznie więcej niż kosztuje BMW M5, ale Bovensiepen celuje w klientów szukających czegoś znacznie bardziej ekskluzywnego niż seryjna sportowa limuzyna.

Na razie sedan pozostaje efektowną wizualizacją, jednak pokazuje kierunek, w którym marka może rozwinąć swoją ofertę. Jeśli projekt trafi do produkcji, będzie jedną z najmocniejszych i najbardziej ekskluzywnych odmian BMW M5 dostępnych na rynku.