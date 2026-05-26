UFG uruchamia powiadomienia o OC i AC. Kierowcy dostaną ważne alerty

Masz pewność, że nikt nie używa twoich danych do wykupienia polisy? Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny uruchomił powiadomienia o polisach OC i AC oraz o zgłoszeniach szkód przypisanych do konkretnych danych — to sygnał ostrzegawczy, który może uchronić przed problemami prawnymi i finansowymi.

Poniżej krok po kroku pokazujemy, jak włączyć alerty na portalu UFG.pl i jak postąpić po otrzymaniu komunikatu. Narzędzie może skrócić czas reakcji na wyłudzenia i zminimalizować skutki dla poszkodowanych kierowców.

Ważne alerty dla kierowców

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wprowadził nową usługę powiadomień, która ma zwiększyć bezpieczeństwo danych kierowców. System informuje o polisach OC i AC oraz zgłoszonych szkodach przypisanych do konkretnych danych osobowych.

W praktyce oznacza to, że użytkownik może szybko dowiedzieć się, jeśli ktoś zawrze polisę na jego dane albo zgłosi szkodę bez jego wiedzy. To także sposób na wychwycenie sytuacji, w których dochodzi do nieuprawnionego użycia danych w systemach ubezpieczeniowych.

Jak działa nowy system UFG i kto może z niego skorzystać?

Z usługi może skorzystać każdy użytkownik portalu UFG po zalogowaniu i aktywacji powiadomień. Informacje mogą być wysyłane e-mailem lub SMS-em, ale wcześniej trzeba wyrazić zgodę na komunikację elektroniczną.

Po włączeniu funkcji system informuje nie tylko o nowych polisach OC i AC, ale także o zgłoszeniach szkód oraz zmianach w bazie UFG, takich jak usunięcie polisy lub szkody przypisanej do danych użytkownika. Dzięki temu łatwiej wychwycić nieprawidłowości na wczesnym etapie.

Sprawdź: Kupiła auto od Urzędu Skarbowego. Po kilku dniach dostała karę za brak OC

Jak włączyć alerty UFG krok po kroku?

Aktywacja usługi odbywa się na stronie ufg.pl. Po zalogowaniu przez login.gov.pl (Profil Zaufany, mObywatel lub bankowość elektroniczną) należy przejść do zakładki „Powiadomienia”, a następnie „Ustawienia powiadomień”.

Tam użytkownik wybiera formę kontaktu – e-mail lub SMS – i zapisuje ustawienia. Kolejnym krokiem jest wyrażenie zgody w sekcji „Mój profil”, w zakładce „Zgody”. Dopiero wtedy system zacznie wysyłać alerty.

Co wykrywają powiadomienia UFG?

Nowa usługa obejmuje kilka typów zdarzeń:

zawarcie polisy OC lub AC na dane użytkownika,

zgłoszenie szkody przypisanej do tych danych,

usunięcie polisy lub szkody z bazy UFG.

To ważne, bo pozwala szybko wykryć sytuacje, w których ktoś mógł wykorzystać cudze dane bez zgody.

Co zrobić, gdy dostaniesz podejrzany alert?

Jeśli system poinformuje o polisie lub szkodzie, której nie rozpoznajesz, należy działać od razu. Pierwszym krokiem jest zgłoszenie sprawy na policję lub do prokuratury.

Następnie trzeba poinformować ubezpieczyciela oraz UFG, dołączając potwierdzenie zgłoszenia. Szybka reakcja zmniejsza ryzyko dalszych konsekwencji finansowych i prawnych.

Przeczytaj: Sąd Najwyższy zajmie się odszkodowaniami z OC. Kierowcy czekali na to od lat

Dlaczego to ważne dla kierowców?

Nowa funkcja UFG ma ograniczyć ryzyko wyłudzeń, które polegają na zawieraniu polis lub zgłaszaniu szkód na cudze dane. Takie przypadki mogą prowadzić do problemów z ubezpieczycielem i niepotrzebnych formalności dla poszkodowanego.

System działa jak wczesne ostrzeżenie – im szybciej użytkownik otrzyma informację, tym łatwiej wyjaśnić sprawę. W praktyce to proste narzędzie, które może znacząco poprawić kontrolę nad danymi w systemie ubezpieczeń OC i AC.