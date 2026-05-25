Volvo XC60 i Porsche Cayenne wracają po liftingach. Spalinowe SUV-y wciąż mają przyszłość

Volvo XC60 i Porsche Cayenne wróciły na drogi testowe w prototypowych wersjach po kolejnych liftingach, co jasno pokazuje, że producenci nie rezygnują ze spalinowych jednostek. Szpiegowskie zdjęcia ujawniają zmiany w stylistyce i sugerują kierunki w napędach.

Volvo przygotowuje XC60 do norm Euro 7, a Porsche zapowiada dalszą sprzedaż V6 i V8 wspieranych hybrydami. Odświeżone XC60 ma zadebiutować rynkowo w pierwszej połowie 2027 roku, a premiera Cayenne wydaje się coraz bliższa. To sygnał, że segment premium wciąż widzi sens oferowania klasycznych silników obok aut na prąd.

Wielki powrót Volvo i Porsche

Volvo XC60 i Porsche Cayenne ponownie pojawiły się na drogach testowych po kolejnych liftingach. Oba modele mają już za sobą kilka lat rynkowej kariery, ale producenci nadal inwestują w ich rozwój zamiast kończyć historię spalinowych wersji. To wyraźny sygnał: w segmencie premium klasyczne napędy nadal mają mocną pozycję, nawet mimo rosnącej presji elektryfikacji.

Volvo XC60 przechodzi trzeci lifting

Volvo XC60 zadebiutowało w 2017 roku i do dziś pozostaje najlepiej sprzedającym się modelem marki. Po pierwszym liftingu w 2021 roku i kolejnym odświeżeniu pokazanym niedawno, szwedzki SUV szykuje się już do trzeciej modernizacji.

Na zdjęciach prototypu widać przeprojektowany przód z nowymi reflektorami i pionowymi elementami we wlotach powietrza. Grill pozostaje mocno zamaskowany, ale kierunek zmian jest jasny — Volvo odświeża wygląd XC60 bez rewolucji stylistycznej.

Tył również dostał nowe światła i zmodyfikowaną klapę bagażnika. Najważniejszy detal pozostaje jednak pod zderzakiem: końcówki układu wydechowego jasno pokazują, że Volvo nadal rozwija spalinowe wersje modelu.

To nie przypadek. XC60 ma zostać dostosowane do norm Euro 7 i równolegle funkcjonować obok elektrycznego EX60. Według nieoficjalnych informacji odświeżony model może trafić na rynek w pierwszej połowie 2027 roku.

Porsche Cayenne dostanie kolejne odświeżenie

Porsche obrało podobny kierunek. Trzecia generacja Cayenne również zadebiutowała w 2017 roku i przeszła już jeden lifting. Teraz Niemcy testują drugą dużą modernizację.

Największe zmiany widać z przodu. Prototyp otrzymał nowy układ świateł LED z podwójnymi pasami świetlnymi oraz przeprojektowane wloty powietrza. Sylwetka pozostaje praktycznie bez zmian, co sugeruje ewolucję zamiast całkowicie nowej generacji.