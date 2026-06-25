Wielkie otwarcie S6 już w piątek. Kierowcy dostaną 40 km nowej drogi

Już jutro kierowcy pojadą 40-kilometrowym odcinkiem S6 Słupsk - Leśnice. Otwarcie zaplanowano na 26 czerwca, tuż przed startem wakacji. Uroczystości już się odbyły, a na miejscu trwają ostatnie prace wykończeniowe i formalne dopuszczenie trasy do ruchu.

Po uruchomieniu tego fragmentu S6 zapewni pełne połączenie Trójmiasta ze Szczecinem, co wyraźnie skróci i ujednolici przejazdy na północy kraju.

Ostatnie przygotowania przed otwarciem

Uroczyste otwarcie odcinka S6 Słupsk - Leśnice już się odbyło, ale na wpuszczenie ruchu kierowcy muszą poczekać do 26 czerwca. Na trasie trwają ostatnie prace porządkowe, montaż oznakowania i końcowe odbiory techniczne.

Jak informuje GDDKiA, inwestycja jest już praktycznie gotowa. Pozostały jedynie finalne czynności, które standardowo poprzedzają oddanie drogi do ruchu. Dla kierowców najważniejsza informacja jest prosta - w piątek nową trasą będzie można przejechać bez żadnych ograniczeń.

40 km, które domykają ważny fragment S6

Nowy odcinek ma około 40 km długości i zamyka jedną z ostatnich luk na trasie S6. Dzięki temu ekspresówka staje się spójnym korytarzem komunikacyjnym łączącym Szczecin, Koszalin, Słupsk, Gdynię i Gdańsk.

Dla kierowców oznacza to bardziej płynną podróż przez całe Pomorze, bez konieczności korzystania z wolniejszych odcinków dróg lokalnych. Szczególnie odczują to osoby podróżujące nad morze oraz przewoźnicy realizujący transport między zachodnią i wschodnią częścią wybrzeża.

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Ważna droga dla portów i gospodarki

Znaczenie S6 wykracza daleko poza ruch turystyczny. Trasa stanowi jeden z kluczowych korytarzy transportowych północnej Polski, łącząc porty w Świnoujściu, Szczecinie oraz Trójmieście.

Pełna przejezdność drogi ma usprawnić transport towarów, skrócić czas przejazdu i poprawić przewidywalność dostaw. To szczególnie ważne w okresie wakacyjnym, gdy natężenie ruchu na Pomorzu wyraźnie rośnie.

Kierowcy skorzystają już przed wakacjami

Termin otwarcia nie jest przypadkowy. Udostępnienie nowego odcinka tuż przed rozpoczęciem sezonu urlopowego ma odciążyć ruch na drogach prowadzących nad Bałtyk i poprawić komfort podróżowania.

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Po otwarciu Słupsk - Leśnice kierowcy zyskają kolejny fragment nowoczesnej trasy ekspresowej, a cała S6 jeszcze mocniej umocni swoją pozycję jako główna droga komunikacyjna północnej Polski.

Nowy odcinek zostanie udostępniony kierowcom 26 czerwca.