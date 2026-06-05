Peugeot szykuje wielką ofensywę. Trzy nowe modele powstaną na platformie STLA One

Stellantis uruchamia w Miluzie projekt, który ma wyraźnie podnieść rangę tego zakładu w europejskiej sieci produkcyjnej koncernu. Ponad 1 mld euro trafi na przygotowanie fabryki do wytwarzania trzech przyszłych modeli Peugeot segmentu C, opartych na nowej platformie STLA One. Produkcja ma ruszyć w 2029 roku, a inwestycja obejmuje zarówno auta elektryczne, jak i hybrydowe.

To jedna z największych inwestycji przemysłowych Stellantisa we Francji w ostatnich latach. Zakład w Miluzie ma stać się jednym z kluczowych centrów produkcyjnych nowej generacji samochodów Peugeot, które będą wykorzystywać architekturę STLA One. Platforma została zaprojektowana z myślą o różnych rodzajach napędu, co pozwoli marce elastycznie reagować na zmieniające się oczekiwania klientów i tempo elektryfikacji rynku.

Ponad miliard euro dla Miluzy. To tutaj powstaną nowe Peugeoty na platformie STLA One

Stellantis ogłosił jedną z największych inwestycji przemysłowych we Francji w ostatnich latach. Do zakładu w Miluzie trafi ponad 1 mld euro, które przygotują fabrykę do produkcji trzech nowych modeli Peugeot segmentu C. Wszystkie zostaną zbudowane na nowej platformie STLA One, a produkcja ma rozpocząć się w 2029 roku.

To ważny sygnał dla przyszłości marki Peugeot i całego koncernu. Segment C pozostaje jednym z najważniejszych na europejskim rynku, a nowe modele mają być oferowane zarówno z napędami elektrycznymi, jak i hybrydowymi. Dzięki temu Stellantis chce zachować większą elastyczność wobec zmieniających się oczekiwań klientów i tempa transformacji rynku.

Produkcja ruszy w 2029 roku

Decyzję ogłoszono podczas wizyty szefa Stellantis, Antonio Filosy, w zakładzie w Miluzie. Koncern nie ujawnił jeszcze, jakie modele będą produkowane we Francji, ale potwierdził, że chodzi o trzy nowe Peugeoty segmentu C oparte na platformie STLA One.

Uruchomienie produkcji zaplanowano na 2029 rok. Tak długi horyzont pokazuje skalę projektu i zakres prac, które czekają fabrykę. Modernizacja obejmie nie tylko linie montażowe, ale również przygotowanie zakładu do produkcji nowej generacji samochodów wykorzystujących różne rodzaje napędu.

Dla Miluzy oznacza to wyraźne wzmocnienie pozycji w europejskiej strukturze Stellantis. Fabryka ma stać się jednym z kluczowych ośrodków produkcyjnych Peugeota w nadchodzącej dekadzie.

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Inwestycja wpisuje się w strategię FaSTLAne 2030

Projekt jest częścią programu FaSTLAne 2030, który wyznacza kierunek rozwoju Stellantis we Francji. Koncern chce utrzymać konkurencyjność swoich europejskich zakładów i jednocześnie przygotować je do produkcji samochodów nowej generacji.

Wybór Miluzy nie jest przypadkowy. Zakład od lat należy do najważniejszych fabryk grupy we Francji, a nowa inwestycja ma jeszcze bardziej zwiększyć jego znaczenie. Produkcja modeli elektrycznych i hybrydowych segmentu C będzie jednym z filarów strategii Peugeota na najbliższe lata.

Filosa stawia na ludzi i kompetencje

Podczas wizyty w Miluzie Antonio Filosa spotkał się z pracownikami fabryki, przedstawicielami związków zawodowych oraz lokalnymi władzami. W wydarzeniu uczestniczyli także przedstawiciele francuskiego rządu odpowiedzialni za gospodarkę i przemysł.

Szef Stellantis podkreślał, że inwestycja jest wyrazem zaufania do francuskiego przemysłu oraz kompetencji pracowników zakładu. Według niego to właśnie doświadczenie i zaangażowanie załogi mają być jednym z kluczowych elementów sukcesu projektu.

W komunikatach koncernu równie mocno jak kwota inwestycji wybrzmiewały słowa o jakości pracy zespołu, energii pracowników i znaczeniu lokalnego zaplecza przemysłowego dla przyszłości marki.

Miluza zyska strategiczną rolę w przyszłości Peugeota

Inwestycja o wartości przekraczającej miliard euro sprawia, że Miluza staje się jednym z najważniejszych punktów na mapie europejskiej produkcji Stellantis. To właśnie tutaj mają powstawać nowe Peugeoty, które będą odpowiadać za obecność marki w kluczowym segmencie rynku.

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Dla fabryki oznacza to nie tylko modernizację i nowe miejsca pracy przy przyszłych projektach, ale także wejście do ścisłego grona strategicznych zakładów koncernu. Jeśli harmonogram zostanie utrzymany, rok 2029 będzie początkiem nowego rozdziału zarówno dla Miluzy, jak i dla samego Peugeota.