Audi pokazało nowe Q7. Hybrydowy SUV ma do 90 km zasięgu elektrycznego

Audi pokazało nowe Q7 2027. Duży SUV ma około 5,05 m długości, wersję plug-in z akumulatorem 25,7 kWh i deklarowany zasięg na prądzie około 90 km. Zmiany nadwozia, w tym podzielone światła, masywny grill i bardziej pionowy tył, mają poprawić praktyczność wnętrza bez zwiększania zewnętrznych wymiarów.

Pod maską pozostają sprawdzone jednostki: odświeżony 3.0 TDI z miękką hybrydą oraz hybryda plug-in oparta na 3.0 TFSI. Oficjalna premiera jest planowana lada moment, a sprzedaż ma ruszyć w trzecim kwartale roku.

NADWOZIE: NOWY FRONT, WIĘKSZY GRILL I WYRAŹNIEJSZY CHARAKTER

Nowe Audi Q7 2027 zachowuje dobrze znane proporcje, ale zyskuje zdecydowanie bardziej nowoczesny wygląd. Największe zmiany widać z przodu, gdzie pojawiły się podzielone reflektory oraz szerszy grill Singleframe. Całość uzupełnia masywniejszy zderzak, dzięki któremu duży SUV wygląda bardziej dynamicznie i nowocześnie.

Stylistyka nawiązuje do najnowszych modeli marki, przede wszystkim Q3 i Q5, ale została dostosowana do znacznie większego nadwozia. Audi postawiło na ewolucję, a nie rewolucję, dzięki czemu Q7 zachowuje elegancki charakter, jednocześnie wyraźnie odświeżając swój wizerunek.

Zmiany objęły także tylną część nadwozia. Bardziej pionowa klapa i mocniej ścięty tył nie tylko zmieniają proporcje auta, ale mają również poprawić funkcjonalność wnętrza i przestrzeń bagażową.

WYMIARY I PRZESTRONNOŚĆ: OKOŁO 5,05 M DŁUGOŚCI

Audi nie zdecydowało się na zwiększenie gabarytów. Nowe Q7 nadal mierzy około 5,05 m długości, pozostając bezpośrednim rywalem BMW X5 i Mercedesa GLE.

Producent skupił się natomiast na lepszym wykorzystaniu dostępnej przestrzeni. Bardziej pionowy tył, niemal prosta klapa bagażnika i wyżej poprowadzona linia dachu powinny przełożyć się na większą ilość miejsca dla pasażerów oraz bardziej ustawny bagażnik.

To świadoma decyzja Audi. W gamie marki pojawi się bowiem większe Q9, które przejmie rolę największego SUV-a producenta. Q7 ma pozostać praktycznym i wszechstronnym modelem dla rodzin oraz klientów biznesowych.

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WNĘTRZE: KONIEC Z FORTEPIANOWĄ CZERNIĄ

Kabina przejdzie jedną z najważniejszych zmian w całym modelu. Audi odchodzi od błyszczących powierzchni typu piano black, które przez lata były krytykowane za podatność na zarysowania i odciski palców.

Zamiast nich pojawią się naturalne materiały, w tym drewno oraz jaśniejsze tworzywa wykończeniowe. Dzięki temu wnętrze ma wyglądać bardziej luksusowo i jednocześnie sprawiać wrażenie przestronniejszego.

Nowy kokpit będzie stylistycznie zbliżony do rozwiązań przygotowywanych dla przyszłego Audi Q9. Zachowane zostaną charakterystyczne elementy obsługi, w tym kompaktowy wybierak kierunku jazdy oraz nowoczesny układ ekranów.

SILNIKI: DIESEL ZOSTAJE, PLUG-IN PRZEJEDZIE OKOŁO 90 KM NA PRĄDZIE

Audi nie zamierza rezygnować ze sprawdzonych jednostek napędowych. W gamie pozostanie sześciocylindrowy diesel 3.0 TDI wspierany przez układ miękkiej hybrydy.

Największą nowością będzie jednak hybryda plug-in oparta na benzynowym silniku 3.0 TFSI. Według dotychczasowych informacji otrzyma akumulator o pojemności 25,7 kWh, który ma zapewnić około 90 km jazdy w trybie elektrycznym.

Taki wynik pozwoliłby znacząco zwiększyć użyteczność wersji PHEV podczas codziennej eksploatacji i skuteczniej rywalizować z najnowszymi odmianami BMW X5 oraz Mercedesa GLE.

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PREMIERA I KONKURENCJA: Q7 WCHODZI DO WALKI Z X5 I GLE

Oficjalna premiera nowego Audi Q7 odbędzie się w najbliższych dniach, a sprzedaż ma rozpocząć się jeszcze w trzecim kwartale roku. Wraz z debiutem poznamy pełną specyfikację techniczną oraz ceny.

Moment premiery nie jest przypadkowy. Audi przygotowuje się do bezpośredniej rywalizacji z odświeżonym Mercedesem GLE oraz nową generacją BMW X5, która pojawi się w najbliższym czasie.

Nowe Q7 nie próbuje zmieniać swojej formuły. Zamiast rewolucji oferuje bardziej nowoczesny wygląd, wyższą jakość wnętrza i wydajniejsze napędy. To właśnie te elementy mają pozwolić modelowi utrzymać mocną pozycję w jednym z najważniejszych segmentów premium na rynku.