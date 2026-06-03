Szukaj
  1. AutoCentrum
  2. Newsy
  3. Newsy Audi
  4. Newsy Audi Q7
  5. Audi pokazało nowe Q7. Hybrydowy SUV ma do 90 km zasięgu elektrycznego
Audi pokazało nowe Q7. Hybrydowy SUV ma do 90 km zasięgu elektrycznego
Audi pokazało nowe Q7. Hybrydowy SUV ma do 90 km zasięgu elektrycznego

Audi pokazało nowe Q7. Hybrydowy SUV ma do 90 km zasięgu elektrycznego

  • 4 minut

Audi pokazało nowe Q7 2027. Duży SUV ma około 5,05 m długości, wersję plug-in z akumulatorem 25,7 kWh i deklarowany zasięg na prądzie około 90 km. Zmiany nadwozia, w tym podzielone światła, masywny grill i bardziej pionowy tył, mają poprawić praktyczność wnętrza bez zwiększania zewnętrznych wymiarów. 

Pod maską pozostają sprawdzone jednostki: odświeżony 3.0 TDI z miękką hybrydą oraz hybryda plug-in oparta na 3.0 TFSI. Oficjalna premiera jest planowana lada moment, a sprzedaż ma ruszyć w trzecim kwartale roku.

 

NADWOZIE: NOWY FRONT, WIĘKSZY GRILL I WYRAŹNIEJSZY CHARAKTER

Nowe Audi Q7 2027 zachowuje dobrze znane proporcje, ale zyskuje zdecydowanie bardziej nowoczesny wygląd. Największe zmiany widać z przodu, gdzie pojawiły się podzielone reflektory oraz szerszy grill Singleframe. Całość uzupełnia masywniejszy zderzak, dzięki któremu duży SUV wygląda bardziej dynamicznie i nowocześnie.

  Sprawdź ofertę Audi A3

Stylistyka nawiązuje do najnowszych modeli marki, przede wszystkim Q3 i Q5, ale została dostosowana do znacznie większego nadwozia. Audi postawiło na ewolucję, a nie rewolucję, dzięki czemu Q7 zachowuje elegancki charakter, jednocześnie wyraźnie odświeżając swój wizerunek.

Zmiany objęły także tylną część nadwozia. Bardziej pionowa klapa i mocniej ścięty tył nie tylko zmieniają proporcje auta, ale mają również poprawić funkcjonalność wnętrza i przestrzeń bagażową.

WYMIARY I PRZESTRONNOŚĆ: OKOŁO 5,05 M DŁUGOŚCI

Audi nie zdecydowało się na zwiększenie gabarytów. Nowe Q7 nadal mierzy około 5,05 m długości, pozostając bezpośrednim rywalem BMW X5 i Mercedesa GLE.

Producent skupił się natomiast na lepszym wykorzystaniu dostępnej przestrzeni. Bardziej pionowy tył, niemal prosta klapa bagażnika i wyżej poprowadzona linia dachu powinny przełożyć się na większą ilość miejsca dla pasażerów oraz bardziej ustawny bagażnik.

To świadoma decyzja Audi. W gamie marki pojawi się bowiem większe Q9, które przejmie rolę największego SUV-a producenta. Q7 ma pozostać praktycznym i wszechstronnym modelem dla rodzin oraz klientów biznesowych.

Zobacz: Audi potwierdziło nowego A6 allroad. Kultowe kombi wraca w generacji C9

WNĘTRZE: KONIEC Z FORTEPIANOWĄ CZERNIĄ

Kabina przejdzie jedną z najważniejszych zmian w całym modelu. Audi odchodzi od błyszczących powierzchni typu piano black, które przez lata były krytykowane za podatność na zarysowania i odciski palców.

Audi pokazało nowe Q7. Hybrydowy SUV ma do 90 km zasięgu elektrycznego

Zamiast nich pojawią się naturalne materiały, w tym drewno oraz jaśniejsze tworzywa wykończeniowe. Dzięki temu wnętrze ma wyglądać bardziej luksusowo i jednocześnie sprawiać wrażenie przestronniejszego.

Nowy kokpit będzie stylistycznie zbliżony do rozwiązań przygotowywanych dla przyszłego Audi Q9. Zachowane zostaną charakterystyczne elementy obsługi, w tym kompaktowy wybierak kierunku jazdy oraz nowoczesny układ ekranów.

SILNIKI: DIESEL ZOSTAJE, PLUG-IN PRZEJEDZIE OKOŁO 90 KM NA PRĄDZIE

Audi nie zamierza rezygnować ze sprawdzonych jednostek napędowych. W gamie pozostanie sześciocylindrowy diesel 3.0 TDI wspierany przez układ miękkiej hybrydy.

Największą nowością będzie jednak hybryda plug-in oparta na benzynowym silniku 3.0 TFSI. Według dotychczasowych informacji otrzyma akumulator o pojemności 25,7 kWh, który ma zapewnić około 90 km jazdy w trybie elektrycznym.

Taki wynik pozwoliłby znacząco zwiększyć użyteczność wersji PHEV podczas codziennej eksploatacji i skuteczniej rywalizować z najnowszymi odmianami BMW X5 oraz Mercedesa GLE.

Sprawdź: Audi dominuje w Polsce. 93 auta powyżej 600 KM zarejestrowane w I kwartale 2026

PREMIERA I KONKURENCJA: Q7 WCHODZI DO WALKI Z X5 I GLE

Oficjalna premiera nowego Audi Q7 odbędzie się w najbliższych dniach, a sprzedaż ma rozpocząć się jeszcze w trzecim kwartale roku. Wraz z debiutem poznamy pełną specyfikację techniczną oraz ceny.

Moment premiery nie jest przypadkowy. Audi przygotowuje się do bezpośredniej rywalizacji z odświeżonym Mercedesem GLE oraz nową generacją BMW X5, która pojawi się w najbliższym czasie.

Nowe Q7 nie próbuje zmieniać swojej formuły. Zamiast rewolucji oferuje bardziej nowoczesny wygląd, wyższą jakość wnętrza i wydajniejsze napędy. To właśnie te elementy mają pozwolić modelowi utrzymać mocną pozycję w jednym z najważniejszych segmentów premium na rynku.

Redakcja

Redaktor
Data publikacji: 03.06.2026 08:01
Udostępnij:
Zobacz również nasz wideotest
Subaru XV e-BOXER - mógłbym takie mieć. I nie chodzi o sam napęd
Zobacz również
Od 1 czerwca kierowcy ruszyli po apteczki. Ministerstwo: to nie jest obowiązkowe

Od 1 czerwca kierowcy ruszyli po apteczki. Ministerstwo: to nie jest obowiązkowe

Nie — od 1 czerwca 2026 roku kierowcy aut osobowych nie muszą wozić apteczki, informuje Ministerstwo Infrastruktury. Zamieszanie wokół...
Mieszkańcy i samorządy protestują. Chcą, by S5 nie kończyła się w Bolkowie

Mieszkańcy i samorządy protestują. Chcą, by S5 nie kończyła się w Bolkowie

Plany budowy drogi ekspresowej S5 przewidują zakończenie trasy w Bolkowie, około 32 km przed Jelenią Górą. Decyzja wywołała sprzeciw: 15...
618 Global Carnival | Rejestrator jazdy DDPAI Z90 Master: 4K z technologią AI, Twój premium obrońca bezpieczeństwa w samochodzie

618 Global Carnival | Rejestrator jazdy DDPAI Z90 Master: 4K z technologią AI, Twój premium obrońca bezpieczeństwa w samochodzie

Wielka wyprzedaż AliExpress 618 jest w pełni (28 maja – 10 czerwca)! Światowo uznawany flagowy inteligentny rejestrator jazdy DDPAI Z90...
Dyskusja
Ładowanie komentarzy...
Audi Q7 II SUV Facelifting 2024 3.0 55 TFSI 340KM 250kW od 2024
Audi Q7 II SUV Facelifting 2024 3.0 55 TFSI 340KM 250kW od 2024
Audi Q7 w pigułce
Audi Q7 w pigułce
Kategorie
Kategorie newsów
Audi Q7 II SUV Facelifting 2024
Aktualnie przeglądasz Audi Q7 II SUV Facelifting 2024
Zobacz więcej filmów
AUTOCENTRUM.PL
Narzędzia
Usługi
Poradnik