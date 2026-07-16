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  5. BMW zrobiło to po raz pierwszy. Nowe M2 xDrive ma 480 KM i napęd na cztery koła
BMW zrobiło to po raz pierwszy. Nowe M2 xDrive ma 480 KM i napęd na cztery koła
BMW zrobiło to po raz pierwszy. Nowe M2 xDrive ma 480 KM i napęd na cztery koła BMW zrobiło to po raz pierwszy. Nowe M2 xDrive ma 480 KM i napęd na cztery koła

BMW zrobiło to po raz pierwszy. Nowe M2 xDrive ma 480 KM i napęd na cztery koła

  • 3 minut

Pierwsze M2 z napędem na wszystkie koła oferuje 480 KM i przyspieszenie 0-100 km/h w 3,7 s. Pod maską pracuje podwójnie doładowany, rzędowy sześciocylindrowy silnik 3,0 l, a napęd trafia wyłącznie przez ośmiobiegową automatyczną skrzynię M Steptronic. 

Manualna skrzynia pozostanie dostępna tylko w odmianie z napędem na tył, co daje wybór między klasycznym a nowoczesnym charakterem. BMW łączy układ M xDrive z aktywnym mechanizmem różnicowym Active M Differential, co przekłada się na sportowe osiągi i precyzyjny rozdział momentu obrotowego.

 

BMW M2 po raz pierwszy z napędem 4x4. 480 KM i tryb, który wraca do klasyki

BMW kończy z jedną z największych tradycji swojej sportowej gamy. Po raz pierwszy w historii model M2 otrzyma napęd na wszystkie koła. Nowe BMW M2 xDrive ma 480 KM, przyspiesza do 100 km/h w 3,7 sekundy i jednocześnie pozwala kierowcy wrócić do wrażeń znanych z klasycznego tylnego napędu.

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Dla wielu fanów marki to jedna z największych zmian w historii najmniejszego modelu z rodziny M. BMW przekonuje jednak, że napęd xDrive nie odbiera M2 charakteru, a jedynie zwiększa jego możliwości.

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480 KM i lepsze osiągi niż w wersji RWD

Pod maską pracuje dobrze znany, podwójnie doładowany rzędowy silnik 3.0 R6 o mocy 480 KM. Jednostka współpracuje wyłącznie z ośmiobiegową automatyczną skrzynią M Steptronic.

Manualna skrzynia biegów nie znika z oferty, ale pozostanie dostępna wyłącznie w klasycznej odmianie z napędem na tylną oś.

BMW zrobiło to po raz pierwszy. Nowe M2 xDrive ma 480 KM i napęd na cztery koła

Nowy układ M xDrive współpracuje z aktywnym mechanizmem różnicowym Active M Differential, dzięki czemu M2 xDrive osiąga pierwszą setkę w 3,7 s. To wynik o 0,3 s lepszy od wersji RWD.

BMW podaje również kolejne liczby:

  • 0-200 km/h w 12,8 s,
  • 80-120 km/h w 3,7 s,
  • prędkość maksymalna 250 km/h lub 285 km/h z pakietem M Driver's Package.

BMW pozwala wrócić do tylnego napędu

Najwięcej emocji budzi jednak sam napęd. BMW zapewnia, że M2 xDrive zachowa typowy dla marki charakter prowadzenia.

W normalnych warunkach większość momentu obrotowego trafia na tylną oś, a przednie koła dołączają się tylko wtedy, gdy wymagają tego warunki lub styl jazdy.

Producent zostawił również ukłon w stronę purystów. Po wyłączeniu systemu DSC kierowca może aktywować w menu M Setup tryb 2WD. W takiej konfiguracji samochód zachowuje się jak klasyczne BMW z napędem na tył, oferując większą swobodę podczas sportowej jazdy.

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Zawieszenie i hamulce gotowe na tor

M2 xDrive otrzyma bogate wyposażenie techniczne już w standardzie.

Na liście znalazły się hamulce M Compound z sześciotłoczkowymi zaciskami z przodu oraz jednotłoczkowymi z tyłu. Samochód będzie wyposażony w 19-calowe obręcze z przodu i 20-calowe z tyłu, a dla osób planujących jazdę torową producent przygotował opcjonalne sportowe ogumienie.

Premiera już w 2026 roku

Nowe BMW M2 xDrive trafi do salonów latem 2026 roku jako model na rok 2027.

BMW zrobiło to po raz pierwszy. Nowe M2 xDrive ma 480 KM i napęd na cztery koła

To jedna z największych zmian w historii najmniejszego modelu M. BMW połączyło napęd na wszystkie koła z możliwością przełączenia na klasyczny układ RWD, próbując pogodzić dwa światy - maksymalne osiągi i emocje, z których od lat słyną samochody z literą M. Dla jednych będzie to koniec pewnej epoki, dla innych początek nowego rozdziału w historii BMW M2.

Redakcja

Redaktor
Data publikacji: 16.07.2026 07:20
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