CBŚP rozbiło grupę paserów. Zabezpieczono 52 Peugeoty warte fortunę

CBŚP rozbiło zorganizowaną grupę paserów i odzyskało 52 Peugeoty warte ponad 6,8 mln zł. Auta kradziono we Francji i Belgii, legalizowano je dokumentami z Czech, a potem sprzedawano w Polsce jako pojazdy o pozornie czystym pochodzeniu.

Śledczy skierowali akt oskarżenia przeciwko 19 osobom, co może odbić się na rynku wtórnym i procedurach weryfikacji pojazdów.

CBŚP odzyskało 52 Peugeoty warte 6,8 mln zł. Do sądu trafił akt oskarżenia przeciwko 19 osobom

Do Sądu Okręgowego w Radomiu trafił akt oskarżenia przeciwko 19 osobom podejrzanym o udział w zorganizowanej grupie zajmującej się kradzieżą i paserstwem samochodów. Śledztwo prowadzone przez Podkarpacki Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Rzeszowie wykazało, że grupa działała od listopada 2022 r. do kwietnia 2024 r.

Według ustaleń śledczych samochody kradziono we Francji i Belgii, następnie legalizowano ich pochodzenie w Czechach, a później sprzedawano w Polsce jako pojazdy z pozornie legalną historią.

Samochody kradziono za granicą, a dokumenty przygotowywano w Czechach

Śledczy ustalili, że przestępcy działali według powtarzalnego schematu. Po kradzieży auta trafiały do Czech, gdzie uzyskiwały dokumenty pozwalające ukryć ich rzeczywiste pochodzenie. Dopiero później samochody były oferowane na polskim rynku jako legalne.

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W wielu przypadkach zmieniano numery VIN i inne oznaczenia identyfikacyjne. Część pojazdów była natomiast rozbierana na części, które następnie trafiały do dalszej sprzedaży.

Odzyskano 52 samochody warte ponad 6,8 mln zł

W trakcie śledztwa funkcjonariusze odzyskali 52 samochody o łącznej wartości przekraczającej 6,8 mln zł.

Najczęściej były to modele marki Peugeot:

Chodzi głównie o egzemplarze z lat 2019-2022, których wartość szacowano na około 80-250 tys. zł za sztukę. Według śledczych właśnie te modele były szczególnie atrakcyjne dla przestępców ze względu na dużą popularność na rynku wtórnym.

Międzynarodowe śledztwo z udziałem Polski i Czech

W rozpracowaniu grupy ważną rolę odegrała współpraca polskich i czeskich służb w ramach wspólnego zespołu śledczego JIT. Dzięki temu udało się prześledzić drogę samochodów od momentu kradzieży aż do ich sprzedaży w Polsce.

Materiał dowodowy zgromadzony przez śledczych pozwolił skierować akt oskarżenia przeciwko 19 osobom.

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To kolejne ostrzeżenie dla kupujących auta używane

Sprawa pokazuje, jak łatwo skradzione samochody mogą wrócić na rynek z kompletem pozornie legalnych dokumentów. Szczególną ostrożność warto zachować przy zakupie kilkuletnich aut sprowadzanych z zagranicy.

Przed podpisaniem umowy warto dokładnie sprawdzić historię pojazdu, dokumentację oraz numery identyfikacyjne. W przypadku popularnych modeli, takich jak Peugeot 2008, 3008 czy 5008, dokładna weryfikacja może uchronić kupującego przed poważnymi problemami prawnymi i finansowymi.