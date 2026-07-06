Dacia wzywa tysiące aut do serwisów. Sprężyna może pęknąć podczas jazdy

Tylna sprężyna w wybranych egzemplarzach Dacii Duster III i Bigster może pęknąć i spaść na jezdnię, stwarzając realne zagrożenie dla kierowcy, pasażerów i innych uczestników ruchu.

Francuski system RappelConso zarejestrował pilną akcję serwisową o numerze SR/01939/26, a naprawa ma kod 0F8W i polega na wymianie obu tylnych sprężyn. Zabieg trwa nieco ponad pół godziny i jest bezpłatny dla właścicieli aut objętych akcją. O kwalifikacji decyduje konkretny numer VIN, nie sama data produkcji.

Dacia wzywa do serwisów Dustera III i Bigstera. Problem dotyczy tylnego zawieszenia

Dacia rozpoczęła akcję serwisową obejmującą wybrane egzemplarze modeli Duster III i Bigster. Powodem są tylne sprężyny zawieszenia, które mogły zostać wyprodukowane z nieprawidłowymi wymiarami.

Producent ostrzega, że wadliwa sprężyna może pęknąć podczas eksploatacji. W skrajnym przypadku samochód może częściowo osiąść, a oderwany element spaść na jezdnię, stwarzając zagrożenie dla kierowcy, pasażerów i innych uczestników ruchu.

Francuski urząd RappelConso zarejestrował kampanię pod numerem SR/01939/26.

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Które samochody są objęte akcją?

Akcja dotyczy wybranych egzemplarzy Dacii Duster III i Bigster wyprodukowanych między 9 stycznia a 25 lutego 2026 roku. Sam okres produkcji nie przesądza jednak o objęciu auta kampanią.

Najważniejszy jest numer VIN. To właśnie na jego podstawie autoryzowany serwis sprawdzi, czy konkretny samochód wymaga naprawy.

Ile samochodów objęto akcją w Polsce?

W Polsce skala tego zjawiska nie jest tak duża, gdyż akcją przywoławczą objęto 349 samochodów.

Co zrobi serwis?

Dacia przewidziała wymianę obu tylnych sprężyn zawieszenia. Naprawa została oznaczona kodem 0F8W i będzie wykonywana bezpłatnie.

Producent zdecydował się na wymianę kompletu sprężyn, ponieważ problem może dotyczyć obu stron tylnego zawieszenia.

Ile potrwa naprawa?

Według informacji producenta wizyta w serwisie potrwa niewiele ponad 30 minut. Właściciele samochodów objętych akcją nie poniosą żadnych kosztów.

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Co powinni zrobić właściciele?

Jeśli jesteś właścicielem Dacii Duster III lub Bigstera, warto jak najszybciej skontaktować się z autoryzowanym serwisem i sprawdzić numer VIN.

W przypadku aut objętych kampanią serwis bezpłatnie wymieni tylne sprężyny zawieszenia. Producent zaleca, aby nie odkładać wizyty, ponieważ uszkodzona sprężyna może wpłynąć na prowadzenie samochodu, a w skrajnym przypadku odpaść i stworzyć zagrożenie na drodze.