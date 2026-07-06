Szukaj
  1. AutoCentrum
  2. Newsy
  3. Newsy Dacia
  4. Dacia wzywa tysiące aut do serwisów. Sprężyna może pęknąć podczas jazdy
Dacia wzywa tysiące aut do serwisów. Sprężyna może pęknąć podczas jazdy

Dacia wzywa tysiące aut do serwisów. Sprężyna może pęknąć podczas jazdy

  • 3 minut

Tylna sprężyna w wybranych egzemplarzach Dacii Duster III i Bigster może pęknąć i spaść na jezdnię, stwarzając realne zagrożenie dla kierowcy, pasażerów i innych uczestników ruchu.

Francuski system RappelConso zarejestrował pilną akcję serwisową o numerze SR/01939/26, a naprawa ma kod 0F8W i polega na wymianie obu tylnych sprężyn. Zabieg trwa nieco ponad pół godziny i jest bezpłatny dla właścicieli aut objętych akcją. O kwalifikacji decyduje konkretny numer VIN, nie sama data produkcji.

Dacia wzywa do serwisów Dustera III i Bigstera. Problem dotyczy tylnego zawieszenia

Dacia rozpoczęła akcję serwisową obejmującą wybrane egzemplarze modeli Duster III i Bigster. Powodem są tylne sprężyny zawieszenia, które mogły zostać wyprodukowane z nieprawidłowymi wymiarami.

  Sprawdź ofertę Dacii Bigster

Producent ostrzega, że wadliwa sprężyna może pęknąć podczas eksploatacji. W skrajnym przypadku samochód może częściowo osiąść, a oderwany element spaść na jezdnię, stwarzając zagrożenie dla kierowcy, pasażerów i innych uczestników ruchu.

Francuski urząd RappelConso zarejestrował kampanię pod numerem SR/01939/26.

Sprawdź: Koniec fabrycznego LPG w Dacii? Padła ważna deklaracja

Które samochody są objęte akcją?

Akcja dotyczy wybranych egzemplarzy Dacii Duster III i Bigster wyprodukowanych między 9 stycznia a 25 lutego 2026 roku. Sam okres produkcji nie przesądza jednak o objęciu auta kampanią.

Najważniejszy jest numer VIN. To właśnie na jego podstawie autoryzowany serwis sprawdzi, czy konkretny samochód wymaga naprawy.

Ile samochodów objęto akcją w Polsce?

W Polsce skala tego zjawiska nie jest tak duża, gdyż akcją przywoławczą objęto 349 samochodów. 

Co zrobi serwis?

Dacia przewidziała wymianę obu tylnych sprężyn zawieszenia. Naprawa została oznaczona kodem 0F8W i będzie wykonywana bezpłatnie.

Producent zdecydował się na wymianę kompletu sprężyn, ponieważ problem może dotyczyć obu stron tylnego zawieszenia.

Ile potrwa naprawa?

Według informacji producenta wizyta w serwisie potrwa niewiele ponad 30 minut. Właściciele samochodów objętych akcją nie poniosą żadnych kosztów.

Przeczytaj: Dacia szykuje hit. Nowy Spring może ponownie podbić rynek tanich elektryków

Co powinni zrobić właściciele?

Jeśli jesteś właścicielem Dacii Duster III lub Bigstera, warto jak najszybciej skontaktować się z autoryzowanym serwisem i sprawdzić numer VIN.

W przypadku aut objętych kampanią serwis bezpłatnie wymieni tylne sprężyny zawieszenia. Producent zaleca, aby nie odkładać wizyty, ponieważ uszkodzona sprężyna może wpłynąć na prowadzenie samochodu, a w skrajnym przypadku odpaść i stworzyć zagrożenie na drodze.

Redakcja

Redaktor
Data publikacji: 06.07.2026 08:11
Udostępnij:
Zobacz również nasz wideotest
Mercedes-Benz AMG CLS 53 4matic+ - znowu robi zamieszanie
Zobacz również
KAS uruchomiła jeden portal. Tak kupisz auta z licytacji w całej Polsce

KAS uruchomiła jeden portal. Tak kupisz auta z licytacji w całej Polsce

KAS uruchomiła jeden portal dla wszystkich licytacji, co może zmienić sposób zakupu używanych aut i innych zajętych dóbr. eLicytacje...
Masz taki silnik? Mokry pasek rozrządu może zniszczyć go bez ostrzeżenia

Masz taki silnik? Mokry pasek rozrządu może zniszczyć go bez ostrzeżenia

Mokry pasek rozrządu może zrujnować silnik, zanim zauważysz pierwsze objawy. PSA chwaliło się, że zastosowanie Belt-in-Oil w PureTech miało...
Fiskus może śledzić kierowców? Kontrowersje wokół danych z kamer i kontroli VAT

Fiskus może śledzić kierowców? Kontrowersje wokół danych z kamer i kontroli VAT

Fiskus może prześledzić twoją trasę jazdy bez jasnej podstawy prawnej. Dane z systemu ANPRS — numer tablicy, czas i miejsce odczytu —...
Dyskusja
Ładowanie komentarzy...
Dacia
Dacia
4,2 (1 315 ocen)
Dacia w pigułce
Dacia w pigułce
Kategorie
Kategorie newsów
Zobacz więcej filmów
AUTOCENTRUM.PL
Narzędzia
Usługi
Poradnik