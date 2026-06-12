Kupujesz używane auto? Rząd szykuje ważną zmianę w podatku PCC

Limit zwolnienia z podatku PCC przy zakupie samochodu ma zostać podniesiony z 1 000 zł do 3 000 zł. Oznacza to, że przy zakupie najtańszych aut kupujący nie będą musieli płacić 2-procentowego podatku ani składać deklaracji PCC-3.

Projekt Ministerstwa Finansów i Gospodarki jest na etapie uzgodnień i, jeśli procedury pójdą gładko, nowe przepisy mogą zacząć obowiązywać jeszcze w ostatnim kwartale roku.

Kupujesz auto do 3000 zł? PCC może zniknąć

Obecnie przy zakupie samochodu od osoby prywatnej trzeba zapłacić 2 proc. podatku PCC, chyba że wartość pojazdu nie przekracza 1000 zł. Resort finansów chce podnieść ten próg do 3000 zł.

Jeśli zmiana wejdzie w życie, kupujący auta warte do 3000 zł nie będą musieli płacić podatku ani składać deklaracji PCC-3. To uproszczenie szczególnie odczują osoby szukające najtańszych samochodów na rynku wtórnym.

Dlaczego rząd chce zmienić przepisy?

Obowiązujący limit 1000 zł funkcjonuje od 1 stycznia 2001 roku i od ponad dwóch dekad nie był aktualizowany. W tym czasie ceny samochodów oraz poziom wynagrodzeń wzrosły wielokrotnie.

Ministerstwo zwraca uwagę, że pobieranie podatku od bardzo tanich transakcji często staje się nieopłacalne. Koszty obsługi administracyjnej, kontroli i ewentualnych postępowań bywają zbliżone do kwoty samego podatku. W praktyce oznacza to, że państwo wydaje środki na egzekwowanie należności o symbolicznej wartości.

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Wyższy limit ma również ograniczyć spory dotyczące wyceny pojazdów i uprościć rozliczenia przy zakupie najtańszych aut.

Jakie samochody mieszczą się dziś w limicie 3000 zł?

Choć budżet 3000 zł nie daje dużego wyboru, na rynku wciąż można znaleźć samochody nadające się do codziennej jazdy. Najczęściej są to modele z początku lat 2000., głównie z segmentu B.

Wśród popularnych propozycji znajdują się m.in. Renault Clio, Peugeot 206, Opel Corsa czy Fiat Punto. To zwykle auta o prostych konstrukcjach, często z podstawowym wyposażeniem, ale nadal atrakcyjne dla osób szukających możliwie taniego środka transportu.

W tej części rynku liczy się przede wszystkim stan techniczny i historia pojazdu, a nie rocznik czy wyposażenie.

Kiedy nowe przepisy mogą wejść w życie?

Projekt znajduje się obecnie na etapie uzgodnień. Przed nim jeszcze pełna ścieżka legislacyjna obejmująca prace rządu, Sejmu, Senatu oraz podpis prezydenta.

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Ministerstwo zakłada, że nowe przepisy mogłyby zacząć obowiązywać po 14 dniach od publikacji ustawy. Jeśli proces legislacyjny przebiegnie sprawnie, zmiana może wejść w życie jeszcze w tym roku.

Dla rynku najtańszych samochodów oznaczałoby to koniec podatku PCC przy zakupie aut o wartości do 3000 zł oraz mniej formalności dla kupujących. To niewielka korekta przepisów, ale dobrze pokazuje, jak bardzo obecny limit zdążył oderwać się od realiów rynku.