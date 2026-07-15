Suzuki wraca z małym elektrykiem. Premiera już w 2027 roku

Suzuki wraca do koncepcji małego, miejskiego elektryka i zapowiada seryjną wersję Vision e-Sky dla Europy i Wielkiej Brytanii na wiosnę 2027. Producent przesunął premierę z pierwotnych planów jeszcze w tym roku i teraz wskazuje 2027 jako najwcześniejszą datę debiutu. Ruch ten ma duże znaczenie dla marki zarówno pod kątem oferty dla miast, jak i spełniania europejskich norm emisji.

Elektryczne kei cary coraz śmielej wychodzą poza Japonię, a Suzuki chce wykorzystać ten moment. Producent pracuje nad seryjną wersją konceptu Vision e-Sky, która - według najnowszych informacji - ma zadebiutować w Europie i Wielkiej Brytanii wiosną 2027 roku.

Nowy elektryk trafi do Europy w 2027 roku

Jeszcze kilka lat temu trudno było wyobrazić sobie europejską karierę kei carów. Niewielkie samochody projektowano z myślą o japońskich przepisach i tamtejszych realiach. Dziś sytuacja wygląda inaczej. Rosnące zainteresowanie tanimi samochodami elektrycznymi sprawia, że producenci coraz częściej dostrzegają potencjał tego segmentu także na Starym Kontynencie.

Suzuki ma dodatkowy atut. Marka już raz odniosła sukces z niewielkim autem w Europie za sprawą modelu Wagon R+, dlatego dobrze zna oczekiwania klientów szukających praktycznych samochodów do miasta.

Duchowy następca Alto i Wagon R+

Nowy model będzie najmniejszym elektrykiem w ofercie Suzuki i jednocześnie duchowym następcą Alto oraz Wagon R+. Jego zadaniem będzie wypełnienie luki w segmencie A i uzupełnienie gamy, w której obecnie jedynym samochodem elektrycznym pozostaje eVitara.

Sprawdź: Suzuki Vitara po 702 tys. km. Tylko kilka napraw przez lata

Projekt ma duże znaczenie dla strategii marki. Oprócz przyciągnięcia nowych klientów pomoże również Suzuki spełniać coraz bardziej rygorystyczne normy emisji obowiązujące w Europie.

Szef brytyjskiego oddziału Suzuki, David Kateley, przyznał w rozmowie z Autocar, że mały elektryk jest jednym z najważniejszych elementów przyszłej strategii producenta.

Niewielkie wymiary, ale przestronne wnętrze

Seryjna wersja Vision e-Sky pozostanie wierna filozofii kei carów. Nadwozie ma mieć około 3395 mm długości, dzięki czemu samochód będzie wyraźnie mniejszy od Suzuki Swifta.

Projekt zakłada wysoką, niemal pionową sylwetkę i pięciodrzwiowe nadwozie. Takie proporcje pozwalają maksymalnie wykorzystać niewielkie wymiary zewnętrzne i zapewnić zaskakująco przestronne wnętrze, co od lat jest znakiem rozpoznawczym japońskich kei carów.

Wersja produkcyjna niewiele zmieni względem konceptu

Vision e-Sky zaprezentowany podczas Japan Mobility Show już na pierwszy rzut oka wyglądał jak samochód gotowy do produkcji. Koncept otrzymał klasyczne klamki, tradycyjne lusterka i koła o realistycznych rozmiarach, dlatego seryjna wersja nie powinna znacząco różnić się od prototypu.

Największe zmiany prawdopodobnie obejmą zderzaki, elementy oświetlenia oraz większe lusterka zewnętrzne dostosowane do wymagań homologacyjnych.

Parametry nadal pozostają tajemnicą

Suzuki wciąż nie ujawniło danych technicznych nowego modelu. Nie wiadomo jeszcze, jaką moc będzie miał silnik ani jaką pojemność otrzyma akumulator.

Podczas prezentacji konceptu producent mówił jedynie o zasięgu przekraczającym 270 km. Nieoficjalne informacje wskazują na akumulator o pojemności około 30 kWh, jednak marka nie potwierdziła tych doniesień.

Zobacz również: Suzuki Jimny zniknie z Europy. Choć nie do końca

Suzuki celuje w najtańsze elektryki

Premiera została przesunięta z pierwotnie planowanego terminu na wiosnę 2027 roku. Jednocześnie Suzuki nie ukrywa, że będzie to początek większej ofensywy elektrycznej.

Nowy model ma rywalizować z przystępnymi cenowo samochodami miejskimi, takimi jak Renault Twingo E-Tech, Dacia Spring czy produkcyjna wersja Volkswagena ID. Every1. Według nieoficjalnych informacji Suzuki chce utrzymać atrakcyjną cenę, aby konkurować przede wszystkim kosztami zakupu.

Plany marki sięgają jednak dalej. Kolejnym krokiem ma być elektryczny crossover segmentu B, którego debiut zapowiadany jest na 2029 rok. Dzięki temu oferta Suzuki obejmie zarówno miejskiego elektryka, jak i większą eVitarę oraz nowy model plasujący się pomiędzy nimi.

Jeśli Suzuki utrzyma konkurencyjną cenę i zaoferuje praktyczny samochód z rozsądnym zasięgiem, Vision e-Sky może stać się jednym z najciekawszych elektryków segmentu A w Europie. Dla marki będzie to również ważny krok w rozbudowie całej gamy samochodów elektrycznych.