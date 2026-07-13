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Dacia dominuje na początku lipca. Stellantis został w tyle

Dacia dominuje na początku lipca. Stellantis został w tyle

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Dacia rozpoczęła lipiec bardzo mocnym akcentem. W ciągu pierwszych dziesięciu dni lipca 2026 roku marka zarejestrowała w Polsce 882 nowe samochody, co dało jej 3,9% całego rynku i wyraźne prowadzenie wśród producentów obserwowanych przez Francuskie.pl. Skala wyniku robi jeszcze większe wrażenie, gdy spojrzy się na jego strukturę: cztery modele odpowiadały za 865 egzemplarzy, czyli 98% całego dorobku marki.

 

Największy udział w tym sukcesie miał Duster, który zanotował 343 rejestracje. To on pozostaje najczęściej rejestrowanym modelem w analizowanym okresie i odpowiada za prawie 39% wyniku Dacii. Za nim uplasowało się Sandero z wynikiem 274 sztuk, dalej Bigster z 154 rejestracjami oraz Jogger z 94 egzemplarzami.

 

Duster i Sandero napędzają świetny wynik Dacii

Dacia rozpoczęła lipiec z wynikiem 882 rejestracji nowych samochodów. Największy udział miały dwa modele - Duster (343 egzemplarze) i Sandero (217). Razem odpowiadają za ponad 60 proc. sprzedaży marki.

  Sprawdź ofertę Dacii Bigster

Coraz ważniejszą rolę odgrywa także Bigster. Nowy SUV zanotował 154 rejestracje, tyle samo co Renault Clio. Wynik uzupełnia Jogger z 151 egzemplarzami. Cztery modele odpowiadają za niemal całą sprzedaż Dacii, co pokazuje, jak skutecznie producent opiera ofertę na sprawdzonych bestsellerach.

To właśnie ta koncentracja sprawia, że Dacia utrzymuje wysokie tempo sprzedaży i pozostaje jedną z najmocniejszych marek na polskim rynku.

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Renault stawia na kilka mocnych modeli

Renault zakończyło pierwsze dziesięć dni lipca z wynikiem 652 rejestracji. Liderem pozostaje Clio (154 egzemplarze), przed Capturem (123) i Australem (91).

Sprzedaż marki jest bardziej równomiernie rozłożona niż w przypadku Dacii. Dobre wyniki notują także Trafic (54), Symbioz (38), Rafale (36) i Megane (27). Dzięki temu Renault nie jest uzależnione od jednego modelu, a cała gama zapewnia stabilną pozycję na rynku.

Dacia i Renault wyprzedzają osiem marek Stellantis

Łącznie Dacia i Renault zarejestrowały 1 534 nowe samochody. To o 123 więcej niż osiem marek grupy Stellantis ujętych w zestawieniu.

Najlepiej spośród marek Stellantis wypadł Peugeot z wynikiem 430 rejestracji, przed Oplem (336), Fiatem (259) i Citroenem (199). Mimo szerokiej oferty żadna z tych marek nie ma dziś tak silnych bestsellerów jak Duster i Sandero, które napędzają sprzedaż Dacii.

Peugeot, Opel i Fiat opierają sprzedaż na kilku modelach

Peugeot pozostaje najmocniejszą marką Stellantis. Najlepiej sprzedawały się modele 408 (92 rejestracje) i 3008 (91), a niewiele słabiej wypadły 208 (56), 308 (51) i 5008 (42).

W Oplu liderem była Corsa (79), przed Astrą (55) i Fronterą (37). Fiat zawdzięcza najlepszy wynik Pandzie (78), natomiast w Citroenie prowadził C5 Aircross (34), wyprzedzając C3 (31).

Benzyna i hybrydy nadal rządzą w Polsce

Struktura napędów pokazuje, że polscy kierowcy wciąż wybierają przede wszystkim tradycyjne rozwiązania.

  • benzyna - 10 605 rejestracji (46,5 proc.)
  • hybrydy HEV - 8 260 (36,2 proc.)
  • diesel - 2 162 (9,5 proc.)
  • LPG i CNG - 884 (3,9 proc.)
  • samochody elektryczne - 754 (3,3 proc.)
  • hybrydy plug-in - 137 (0,6 proc.)

Benzyna i klasyczne hybrydy odpowiadają łącznie za 82,7 proc. wszystkich rejestracji. To pokazuje, że rynek nadal preferuje napędy niewymagające zmiany codziennych nawyków.

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Dane CEPiK wymagają ostrożnej interpretacji

Warto pamiętać, że dane CEPiK nie zawsze są spójne. Niektóre modele pojawiają się pod różnymi nazwami, co może wpływać na kolejność w rankingach.

Przykładem jest Nissan Qashqai, który został zapisany zarówno jako "Nissan Qashqai", jak i "Qashqai". Podobne rozbieżności dotyczą niektórych modeli Fiata. Na poziomie marek nie ma to większego znaczenia, ale w zestawieniach modeli może zaniżać lub zawyżać wyniki poszczególnych samochodów.

Redakcja

Redaktor
Data publikacji: 13.07.2026 08:54
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