Nissan ma powód do świętowania. Tyle elektryków i hybryd sprzedał w Europie

Nissan przekroczył w Europie ważną granicę. Marka sprzedała już 1,25 miliona zelektryfikowanych samochodów, z czego blisko 350 tys. stanowią auta w pełni elektryczne.

Wynik pokazuje skalę obecności Nissana w elektromobilności i stał się podstawą do stworzenia najszerszej w historii gamy modeli zelektryfikowanych oferowanych na europejskim rynku.

Nissan sprzedał już 1,25 mln zelektryfikowanych aut w Europie

Nissan osiągnął poziom 1,25 miliona sprzedanych pojazdów zelektryfikowanych w Europie. W tej liczbie znajduje się blisko 350 tys. samochodów napędzanych wyłącznie energią elektryczną, co potwierdza silną pozycję marki w segmencie elektromobilności.

Dla Nissana ten wynik jest nie tylko podsumowaniem dotychczasowych działań, ale również punktem wyjścia do dalszej ofensywy produktowej. Producent chce wykorzystać zdobyte doświadczenie do rozwoju kolejnych modeli wykorzystujących różne technologie napędowe.

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Micra EV, nowy LEAF i e-POWER w X-Trailu

Aktualna oferta Nissana obejmuje kilka różnych dróg elektryfikacji. W gamie znalazła się nowa, w pełni elektryczna Micra, kolejna generacja popularnego LEAF-a oraz odświeżony SUV X-Trail z układem e-POWER.

Taka strategia pozwala marce odpowiadać na różne potrzeby klientów. Nissan nie ogranicza się wyłącznie do samochodów BEV, lecz rozwija także własną technologię e-POWER, w której silnik spalinowy pełni funkcję generatora energii, a koła napędzane są przez jednostkę elektryczną.

Elektromobilność szybko rośnie w Europie

Wyniki Nissana wpisują się w szerszy trend zmian na europejskim rynku motoryzacyjnym. Według danych ACEA w 2025 roku pojazdy zelektryfikowane odpowiadały za 61,3 proc. nowych rejestracji w Unii Europejskiej, podczas gdy rok wcześniej było to 51,7 proc.

Największy udział miały hybrydy, które osiągnęły 34,5 proc. rynku. W Polsce udział samochodów zelektryfikowanych wzrósł do 58,7 proc. w 2025 roku, a auta bezemisyjne zwiększyły udział z 3 proc. do 7,3 proc.

Dane pokazują, że kierowcy coraz częściej wybierają alternatywne napędy, ale tempo zmian zależy od dostępności różnych technologii, cen samochodów oraz infrastruktury ładowania.

Nissan stawia na różne technologie zamiast jednej drogi

Strategia Nissana zakłada oferowanie kilku rozwiązań jednocześnie – od klasycznych hybryd, przez e-POWER, aż po samochody całkowicie elektryczne. Producent chce w ten sposób dopasować ofertę do różnych rynków europejskich i różnych sposobów użytkowania samochodów.

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Osiągnięcie poziomu 1,25 mln sprzedanych zelektryfikowanych pojazdów pokazuje, że Nissan ma już duże doświadczenie w tym segmencie. Kolejne lata pokażą, czy szeroka gama napędów pozwoli marce utrzymać konkurencyjną pozycję w szybko zmieniającej się motoryzacji.