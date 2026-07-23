Hyundai pokazał za dużo? Nowa Kona ujawniona przed premierą

Do sieci wyciekło pierwsze zdjęcie nowej generacji Hyundaia Kony. Fotografia opublikowana przez Korean Car Blog pokazuje całkowicie odsłonięty przedni pas, który wyróżnia się nietypową, modułową konstrukcją.

Zamiast jednego spójnego elementu widać kilka paneli i listew tworzących efekt przypominający puzzle. To jeden z najbardziej odważnych projektów w segmencie miejskich SUV-ów i zapowiedź nowego kierunku stylistycznego marki.

Wyciek ujawnia przód nowej Kony

Korean Car Blog opublikował zdjęcie przedstawiające prawą, przednią część nadwozia nowego Hyundaia Kona. Fotografia pokazuje model praktycznie bez kamuflażu i zdradza rozwiązania, których producent nie zdążył jeszcze oficjalnie zaprezentować.

Największą uwagę przyciąga przedni pas. Hyundai zrezygnował z jednolitej formy na rzecz kilku oddzielnych paneli i listew, które tworzą wielowarstwową kompozycję. Efekt przypomina układankę z puzzli lub klocków i sprawia, że przód wygląda znacznie bardziej skomplikowanie niż w większości konkurencyjnych SUV-ów segmentu B.

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Hyundai rozwija nowy język stylistyczny

Kanciasta, geometryczna forma nie jest przypadkowa. Projekt wyraźnie nawiązuje do najnowszych koncepcji stylistycznych Hyundaia, znanych z modeli koncepcyjnych Crater Concept i N Vision 74 oraz najnowszej generacji Elantry.

Na zdjęciu można dostrzec osobne moduły reflektorów, kilka nakładających się elementów osłony oraz wyraźnie oddzielone fragmenty zderzaka. Taka konstrukcja nadaje autu futurystyczny charakter, ale jednocześnie może budzić skrajne opinie.

Cała sylwetka jest znacznie spokojniejsza

Wizualizacje przygotowane na podstawie ujawnionego zdjęcia pokazują, że najbardziej wyrazistym elementem pozostaje właśnie przedni pas. Boki nadwozia zachowują prostsze linie, dzięki czemu cała sylwetka nie sprawia wrażenia przesadnie przeładowanej.

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Kontrast między bardzo rozbudowanym przodem a minimalistycznym profilem może stać się znakiem rozpoznawczym trzeciej generacji Kony i wyróżnić model na tle takich rywali jak Toyota Yaris Cross, Volkswagen T-Roc czy Ford Puma.

Odważny projekt może podzielić kierowców

Hyundai wyraźnie stawia na rozpoznawalność. Tak nietypowy projekt z pewnością nie przypadnie do gustu każdemu, ale może sprawić, że Kona będzie jednym z najbardziej charakterystycznych modeli w swoim segmencie.

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Na razie producent nie ujawnił pełnej specyfikacji nowej generacji. Jeśli jednak finalna wersja zachowa proporcje widoczne na ujawnionych materiałach, Kona może wyznaczyć nowy kierunek stylistyczny marki i jeszcze mocniej wyróżnić się na tle konkurencji.