Rząd podjął decyzję. Pakiet CPN zostaje, ale tylko na dwa tygodnie

Rząd przedłuża pakiet CPN zaledwie o dwa tygodnie; preferencje podatkowe i mechanizm cen maksymalnych obowiązują do 15 czerwca. Kierowcy mogą liczyć na niższy VAT (z 23 do 8 proc.) i obniżoną akcyzę jeszcze przez najbliższe dni, a maksymalne ceny resort będzie publikować codziennie w dni robocze.

Stacjom za sprzedaż powyżej limitu grozi kara do 1 mln zł, a kontrole prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa. Decyzja ma charakter krótkoterminowy i będzie weryfikowana co dwa tygodnie.

Rząd nie daje gwarancji na wakacje

Pakiet CPN pozostaje w mocy, ale rząd zdecydował się na przedłużenie programu jedynie o kolejne dwa tygodnie. To oznacza, że kierowcy nadal skorzystają z niższych cen paliw, jednak nie ma dziś żadnej gwarancji, że preferencyjne zasady będą obowiązywać przez całe wakacje.

Ministerstwo Energii tłumaczy swoją decyzję niestabilną sytuacją geopolityczną oraz koniecznością kontrolowania wydatków budżetowych. Zamiast jednorazowego przedłużenia na kilka miesięcy resort chce regularnie analizować sytuację i podejmować decyzje na bieżąco.

Pakiet CPN obowiązuje do 15 czerwca

Zgodnie z opublikowanymi rozporządzeniami, obniżony VAT i akcyza na paliwa pozostaną w mocy do 15 czerwca. Program obejmuje benzynę i olej napędowy, natomiast nie dotyczy LPG.

Pakiet CPN został wprowadzony jako reakcja na wzrost cen ropy i paliw na światowych rynkach po napięciach na Bliskim Wschodzie. Jego celem jest ograniczenie kosztów tankowania dla kierowców oraz firm transportowych.

Ministerstwo podkreśla jednak, że kolejne decyzje będą podejmowane etapami. Oznacza to, że dalsze funkcjonowanie programu będzie zależeć od sytuacji na rynku paliw i rozwoju wydarzeń międzynarodowych.

Sprawdź: Benzyna 95 znów poniżej 6 zł? Kierowcy mogą zobaczyć takie ceny już za kilka dni

Rząd stawia na elastyczność

Resort energii nie chce dziś deklarować utrzymania programu przez całe lato. Zamiast tego przyjął model krótkich, dwutygodniowych przedłużeń, które mają pozwolić na szybką reakcję na zmieniające się warunki gospodarcze i geopolityczne.

Ministerstwo zaznacza również, że ewentualne wygaszanie pakietu nie powinno nastąpić nagle. Jeśli zapadnie decyzja o zakończeniu programu, proces ma być stopniowy, aby ograniczyć wpływ na kierowców i rynek paliw.

Jak działają maksymalne ceny paliw?

Pakiet CPN to nie tylko niższy VAT i akcyza. Program obejmuje także system maksymalnych cen paliw na stacjach.

Ministerstwo Energii publikuje obwieszczenia z obowiązującymi limitami cen. Nowe stawki zaczynają obowiązywać następnego dnia po publikacji w Monitorze Polskim. Jeśli komunikat pojawia się przed weekendem lub świętem, pozostaje ważny do najbliższego dnia roboczego.

Mechanizm ma zapobiegać gwałtownym podwyżkom i zapewnić, że korzyści wynikające z niższych podatków faktycznie trafiają do kierowców.

Za złamanie limitów grozi nawet 1 mln zł kary

Państwo zamierza rygorystycznie egzekwować nowe zasady. Stacje paliw, które sprzedają benzynę lub olej napędowy powyżej ustalonych limitów, mogą zostać ukarane grzywną sięgającą nawet 1 mln zł.

Kontrole prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa. Tak wysokie sankcje mają zniechęcić przedsiębiorców do obchodzenia przepisów i zapewnić skuteczność całego programu.

Przeczytaj: Nawet 50 gr taniej na litrze. Orlen, BP, Shell i Moya ruszyły z promocjami na paliwo

Co to oznacza dla kierowców?

Najważniejsza informacja jest prosta: ceny paliw pozostają pod ochroną państwa przynajmniej do 15 czerwca. Jednocześnie rząd nie przesądza, co wydarzy się później.

Pakiet CPN nadal działa, ale jego przyszłość będzie oceniana co dwa tygodnie. Kierowcy mogą więc liczyć na krótkoterminową stabilizację cen, jednak dalsze decyzje będą zależeć od sytuacji na światowym rynku ropy oraz kosztów utrzymania programu dla budżetu państwa.