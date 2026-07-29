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To nowa Škoda Octavia? Vision O pokazuje, jak będzie wyglądać elektryczny bestseller
To nowa Škoda Octavia? Vision O pokazuje, jak będzie wyglądać elektryczny bestseller To nowa Škoda Octavia? Vision O pokazuje, jak będzie wyglądać elektryczny bestseller

To nowa Škoda Octavia? Vision O pokazuje, jak będzie wyglądać elektryczny bestseller

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Škoda pokazała Vision O – koncept, który zapowiada elektrycznego następcę Octavii. Producent nie zamierza jednak rezygnować z tego, co przez lata przesądzało o sukcesie modelu. Przestronne wnętrze, duży bagażnik i praktyczne rozwiązania pozostaną znakiem rozpoznawczym, a elektryczna odmiana ma być oferowana równolegle z wersjami spalinowymi i hybrydowymi.

Octavia od 30 lat pozostaje najlepiej sprzedającym się modelem Škody. Vision O pokazuje, jak marka wyobraża sobie jej przyszłość w erze elektromobilności. To nie tylko zapowiedź nowego samochodu, ale również nowego kierunku stylistycznego i technologicznego, który będzie rozwijany w kolejnych modelach producenta.

Vision O pokazuje przyszłość Škody Octavii

Choć Vision O jest samochodem koncepcyjnym, wyraźnie nawiązuje do tego, z czego słynie Octavia. Przestronność, funkcjonalność i praktyczność nadal pozostają priorytetem, jednak zostały połączone z nowym językiem stylistycznym Modern Solid, który będzie wyznaczał kierunek rozwoju marki.

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To nie kosmetyczna zmiana wyglądu, lecz próba przeniesienia najważniejszych cech Octavii do świata samochodów elektrycznych.

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Aerodynamika ma zwiększyć zasięg

Vision O zachowuje proporcje charakterystyczne dla rodzinnego kombi, ale projektanci poświęcili dużo uwagi aerodynamice. Bardziej opływowa sylwetka ma poprawić efektywność energetyczną i zwiększyć zasięg, bez ograniczania przestrzeni dla pasażerów czy pojemności bagażnika.

To nowa Škoda Octavia? Vision O pokazuje, jak będzie wyglądać elektryczny bestseller

Škoda chce pokazać, że samochód elektryczny nadal może być przede wszystkim praktycznym autem do codziennego użytkowania, a nie tylko nośnikiem nowych technologii.

Nowe wnętrze i sztuczna inteligencja

Kabina rozwija filozofię znaną z najnowszych modeli marki. Pojawi się nowy sposób obsługi systemów pokładowych, wspierany przez sztuczną inteligencję, jednak producent nie zamierza rezygnować z rozwiązań Simply Clever, które od lat ułatwiają codzienne korzystanie z samochodów Škody.

To nowa Škoda Octavia? Vision O pokazuje, jak będzie wyglądać elektryczny bestseller

Elektryk obok benzyny i hybrydy

Jedną z najważniejszych deklaracji producenta jest utrzymanie szerokiej gamy napędów. Elektryczna Octavia nie zastąpi wersji spalinowych ani hybrydowych – wszystkie odmiany mają być oferowane równolegle, aby klienci sami mogli zdecydować, który napęd najlepiej odpowiada ich potrzebom.

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Vision O pokazuje, że Škoda chce przeprowadzić transformację w stronę elektromobilności stopniowo, nie rezygnując z cech, które przez trzy dekady uczyniły Octavię jednym z najpopularniejszych samochodów w Europie. Jeśli seryjna wersja zachowa najważniejsze założenia konceptu, marka może umocnić swoją pozycję w segmencie rodzinnych kombi także w erze aut elektrycznych.

Redakcja

Redaktor
Data publikacji: 29.07.2026 16:15
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