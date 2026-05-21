Zmiana auta co kilka lat? Polacy mają jasny plan, ale brakuje im jednego

Polacy najchętniej wymienialiby auto co 3–4 lata, gdyby nie koszty — wynika z badania Santander Consumer Multirent. W praktyce niemal połowa kierowców wskazuje wysokie wydatki przy zakupie lub finansowaniu jako główną barierę.

Najmłodsi odczuwają to najsilniej: w grupie z prawem jazdy krócej niż rok aż 65 proc. wskazuje ograniczenia finansowe. Analizujemy też, jakie inne przeszkody — od obaw przed awarią po regulacje i formalności — wpływają na decyzje o zmianie auta oraz co mogłoby je przyspieszyć.

POLACY CHCIELIBY CZĘŚCIEJ ZMIENIAĆ AUTO, ALE BLOKUJĄ ICH KOSZTY I OBAWY

Gdyby decyzje nie były ograniczane budżetem, Polacy wymienialiby samochody znacznie częściej niż obecnie. Najczęściej wskazywanym scenariuszem jest cykl 3–4 lat, a 9 proc. badanych deklaruje nawet chęć zmiany auta co dwa lata lub częściej. W praktyce sytuację studzą jednak koszty zakupu i finansowania, które wskazuje niemal połowa respondentów.

Badanie Santander Consumer Multirent pokazuje wyraźną różnicę między oczekiwaniami a rzeczywistością. Co piąty kierowca zmieniałby auto co 5–6 lat, a 13 proc. jeździłoby obecnym samochodem aż do jego zużycia. Wysokie ceny sprawiają, że decyzje o wymianie są odkładane, a samochód coraz częściej traktowany jest jako dobro długoterminowe.

Młodsi chcą częstszej zmiany, ale najbardziej blokują ich finanse

Największy entuzjazm do częstszej wymiany widać u młodszych kierowców, jednak to oni najmocniej odczuwają bariery finansowe. W grupie osób z prawem jazdy krócej niż rok aż 65 proc. wskazuje koszty jako główną przeszkodę.

Problemem jest też dostępność aut w akceptowalnym budżecie — 35 proc. najmłodszych kierowców ma trudność ze znalezieniem pojazdu spełniającego oczekiwania cenowe i użytkowe.

Z kolei doświadczeni kierowcy podchodzą do zmian bardziej zachowawczo. W grupie z ponad 30-letnim stażem 52 proc. deklaruje, że nie potrzebuje nowego auta, a 38 proc. po prostu lubi swój obecny samochód. W tej grupie cykl wymiany często przekracza 8 lat.

Koszt to nie jedyna bariera. Liczą się też obawy i przepisy

Na decyzję o wymianie auta wpływają również inne czynniki. Co czwarty ankietowany obawia się awarii lub ukrytych wad nowego pojazdu. 12 proc. wskazuje niepewność regulacyjną, w tym zmiany przepisów dotyczących emisji i stref czystego transportu.

Dodatkową barierą są formalności związane ze sprzedażą i zakupem auta, które zniechęcają co dziesiątego kierowcę. W efekcie cykl wymiany samochodu wydłuża się nie tylko przez ceny, ale też przez rosnącą ostrożność kupujących.

Co mogłoby przyspieszyć wymianę auta?

Najsilniejszym bodźcem pozostają kwestie finansowe. 49 proc. badanych wskazuje niższe koszty eksploatacji jako czynnik, który skłoniłby ich do szybszej zmiany auta. 38 proc. zwraca uwagę na atrakcyjne ceny lub promocje, a 36 proc. na wyższy poziom bezpieczeństwa.

Znaczenie ma też komfort jazdy i wyposażenie (37 proc.), natomiast prestiż marki czy wygląd auta odgrywają coraz mniejszą rolę — odpowiednio 16 i 15 proc. wskazań.

Auto coraz bardziej „użytkowe”, mniej emocjonalne

W dużych miastach częściej liczy się cena zakupu, natomiast na terenach wiejskich i w mniejszych miejscowościach kluczowe są koszty użytkowania. Kierowcy coraz rzadziej kupują auto impulsywnie — decyzje są kalkulowane i podporządkowane budżetowi.

W efekcie rynek motoryzacyjny w Polsce przesuwa się w stronę dłuższego użytkowania samochodów. Jeśli jednak pojawią się korzystniejsze formy finansowania lub spadną koszty eksploatacji, cykl wymiany może się ponownie skrócić.