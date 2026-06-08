To najtańsze Audi w Polsce. Tyle kosztuje wejście do świata premium w 2026 roku

Audi A3 za 124 700 zł wyznacza katalogowy próg wejścia do świata premium w Polsce w 2026 roku. Na rynku widać jednak dużą różnicę między cennikiem a ofertami z placu: najtańsze A3 kosztuje 112 086 zł.

BMW Serii 1 i Alfa Romeo Junior zaczynają powyżej 130 tys. zł, a Mercedes Klasa A, Lexus i Volvo ustawiają poprzeczkę wyżej. Poniżej pokazujemy, które modele dają najwięcej w standardzie i gdzie szukać realnych oszczędności.

Najtańsze auta premium w Polsce w 2026 roku. Ile naprawdę kosztuje wejście do segmentu premium?

Segment premium w Polsce staje się coraz droższy. W 2026 roku żaden model renomowanych marek nie schodzi już poniżej 120 tys. zł, a w wielu przypadkach realna cena zakupu jest wyższa od tej widniejącej w katalogu. Różnice między producentami są jednak wyraźne - zarówno pod względem ceny, jak i wyposażenia czy oferowanych napędów.

Ranking najtańszych samochodów premium w Polsce wygląda następująco:

Najniższy próg wejścia oferuje Audi A3. Co ciekawe, najtańszej konfiguracji nie da się obecnie zamówić z poziomu konfiguratora, ale egzemplarze dostępne od ręki potrafią kosztować około 112 tys. zł. To pokazuje, że w segmencie premium warto patrzeć nie tylko na cennik, ale również na samochody stojące już u dealerów.

BMW Serii 1 kosztuje o niespełna 7 tys. zł więcej od Audi, natomiast Alfa Romeo Junior pozostaje najtańszym crossoverem premium w zestawieniu. Powyżej granicy 150 tys. zł zaczynają się już Mercedes Klasy A i Lexus LBX, a najdroższą propozycją jest Volvo XC40, które otwiera cennik od 176 900 zł.

Wyposażenie podstawowych wersji jest dziś zaskakująco bogate

Czasy, gdy bazowe wersje aut premium były niemal pozbawione wyposażenia, w dużej mierze minęły. Już podstawowe odmiany oferują rozwiązania, które jeszcze kilka lat temu wymagały dopłat.

Audi A3 standardowo otrzymuje cyfrowe wskaźniki, automatyczną klimatyzację, systemy bezpieczeństwa i 16-calowe felgi. BMW Serii 1 dorzuca automatyczną skrzynię biegów, kamerę cofania, podgrzewane fotele i asystenta parkowania.

Mercedes Klasy A oferuje m.in. reflektory LED, automatyczną klimatyzację oraz fotele z regulacją podparcia lędźwiowego. Jeszcze bogaciej prezentują się Lexus LBX i Volvo XC40, które już w podstawie mają adaptacyjny tempomat, automatyczne skrzynie biegów oraz rozbudowane pakiety systemów wsparcia kierowcy.

Najbardziej sportowy charakter zachowuje Alfa Romeo Junior, która stawia na dynamiczny wygląd, tryby jazdy oraz nowoczesny system multimedialny z ekranem 10,25 cala.

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Gdzie producenci szukają oszczędności?

Niska cena wejścia do segmentu premium zwykle oznacza kompromisy w napędzie.

Audi A3 startuje z silnikiem 1.5 TFSI o mocy 116 KM połączonym z manualną skrzynią biegów. BMW 116 oferuje 122 KM i automatyczną przekładnię dwusprzęgłową, ale korzysta z trzycylindrowej jednostki napędowej.

Mercedes A 180 rozwija 136 KM i przyspiesza do 100 km/h w 9,2 s. Taki sam wynik osiąga Lexus LBX z napędem hybrydowym o mocy 136 KM. Najmocniejsza w zestawieniu Alfa Romeo Junior oferuje 145 KM i sprint do setki w 8,9 s.

Volvo XC40 wyróżnia się najmocniejszym napędem bazowym. Układ mild hybrid generuje 163 KM, a przyspieszenie do 100 km/h zajmuje 8,6 s.

Dlaczego Volvo XC40 i Lexus LBX kosztują wyraźnie więcej?

Wyższe ceny tych modeli wynikają nie tylko z prestiżu marki. Zarówno Volvo, jak i Lexus oferują bogatsze wyposażenie oraz bardziej zaawansowane układy napędowe już w podstawowych wersjach.

Volvo XC40 standardowo otrzymuje m.in. adaptacyjny tempomat, kamerę cofania, dwustrefową klimatyzację, system oczyszczania powietrza i automatyczną skrzynię biegów. Lexus LBX stawia na napęd hybrydowy, reflektory LED oraz bogaty pakiet systemów bezpieczeństwa.

W praktyce oznacza to, że klient dopłaca nie tylko za znaczek na masce, ale również za bardziej kompletne wyposażenie od pierwszej wersji cennikowej.

Największe oszczędności można znaleźć poza konfiguratorem

W 2026 roku zakup najtańszego auta premium coraz częściej zaczyna się od przeglądania ofert samochodów dostępnych od ręki.

W przypadku Audi A3 różnica między katalogiem a samochodami stojącymi u dealerów przekracza 12 tys. zł. Podobne sytuacje zdarzają się w Mercedesie czy BMW, gdzie gotowe egzemplarze bywają lepiej wyposażone od bazowych konfiguracji przy bardzo zbliżonej cenie.

Szczególnie atrakcyjne potrafią być wyprzedaże starszych roczników. Dobrym przykładem jest Lexus LBX, którego egzemplarze z rocznika 2025 można znaleźć nawet za około 133,8 tys. zł, podczas gdy aktualne modele kosztują zwykle około 160 tys. zł.

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Najtańsze auto premium w Polsce kosztuje dziś ponad 120 tys. zł, ale sama cena katalogowa coraz rzadziej pokazuje pełny obraz rynku. Różnice w wyposażeniu, rodzaju napędu oraz dostępnych promocjach są często ważniejsze niż kilka tysięcy złotych różnicy na starcie.

Dla osób szukających możliwie taniego wejścia do segmentu premium najciekawszym wyborem pozostają Audi A3 i BMW Serii 1. Z kolei Lexus LBX oraz Volvo XC40 pokazują, że wyższa cena może oznaczać znacznie bogatsze wyposażenie i bardziej zaawansowane technologie już w standardzie.