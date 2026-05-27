Alarm dla kierowców BMW. 1,5 mln aut z wadliwymi poduszkami Takata

Problem dotyczy poduszek Takata, które od lat są uznawane za jedną z największych afer bezpieczeństwa w historii motoryzacji. W skrajnych przypadkach wadliwy generator gazu może podczas wystrzału poduszki rozpaść się z nadmierną siłą i wyrzucić metalowe elementy do wnętrza auta. Takie sytuacje doprowadziły już wcześniej do wielu poważnych obrażeń i ofiar śmiertelnych na świecie.

BMW uruchomiło szeroką akcję serwisową obejmującą blisko 1,5 mln samochodów z potencjalnie wadliwymi poduszkami powietrznymi Takata. Problem dotyczy generatora gazu w poduszce kierowcy, który w skrajnych przypadkach może ulec uszkodzeniu podczas wystrzału i wyrzucić metalowe elementy do wnętrza auta.

Producent apeluje do właścicieli starszych modeli o pilne sprawdzenie numeru VIN i kontakt z autoryzowanym serwisem. Akcja obejmuje przede wszystkim samochody wyprodukowane między 2 stycznia 2006 r. a 30 czerwca 2015 r., ale lista jest szersza i obejmuje także wybrane egzemplarze BMW serii 3 z lat 1998-2006.

KTÓRE MODELE BMW OBEJMUJE AKCJA SERWISOWA?

W Polsce kampania techniczna nr 0032730300 dotyczy kilku bardzo popularnych modeli. Na liście znajdują się:

z lat 2006-2015, a także wybrane egzemplarze BMW serii 3 z lat 1998-2006 w zakresie poduszki pasażera.

To ważne, bo wiele tych aut nadal jeździ po drogach i funkcjonuje na rynku wtórnym. BMW podkreśla, że nawet jeśli samochód nie pokazuje żadnych błędów ani objawów awarii, właściciel powinien sprawdzić status auta po numerze VIN.

NA CZYM POLEGA PROBLEM Z PODUSZKAMI TAKATA?

Afera z poduszkami Takata to jeden z największych kryzysów bezpieczeństwa w historii motoryzacji. Pierwsze problemy ujawniono już w 2008 roku, a później akcje serwisowe objęły miliony aut wielu marek, m.in. Hondy, Toyoty, Mazdy, Nissana i BMW.

Źródłem problemu jest wadliwy generator gazu odpowiedzialny za napełnienie poduszki powietrznej. W niektórych przypadkach element może pęknąć podczas wystrzału poduszki, a metalowe odłamki mogą zostać wyrzucone w stronę kierowcy lub pasażerów.

Śledztwo amerykańskiej agencji NHTSA wykazało, że wada doprowadziła na świecie do wielu poważnych obrażeń i ofiar śmiertelnych. Ostatecznie Takata ogłosiła bankructwo, ale problem nadal wraca w starszych samochodach wyposażonych w wadliwe komponenty.

JAK SPRAWDZIĆ, CZY TWOJE BMW JEST OBJĘTE AKCJĄ?

BMW zaleca sprawdzenie numeru VIN na dedykowanej stronie producenta lub kontakt z autoryzowanym serwisem. Jeśli auto znajduje się na liście objętej akcją, serwis bezpłatnie wymieni moduł poduszki powietrznej na nowy element pozbawiony wady.

Producent nie podaje jeszcze dokładnego czasu naprawy, ale podkreśla, że nie warto odkładać wizyty. Problem dotyczy kluczowego elementu bezpieczeństwa i może ujawnić się bez wcześniejszych objawów.

BMW APELUJE O SZYBKĄ REAKCJĘ

Skala kampanii pokazuje, że problem z poduszkami Takata wciąż nie został całkowicie wyeliminowany. BMW przypomina, że chodzi o bezpieczeństwo kierowcy i pasażerów, dlatego właściciele objętych modeli powinni jak najszybciej zweryfikować status swojego auta.

To kolejna duża akcja związana z poduszkami Takata i wiele wskazuje na to, że podobne kampanie będą jeszcze wracać, dopóki wszystkie wadliwe moduły nie zostaną wymienione.