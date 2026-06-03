Boom na nowe samochody w Polsce. Maj 2026 przeszedł do historii

W maju 2026 zarejestrowano 50 787 nowych samochodów osobowych i dostawczych o DMC do 3,5 tony — najlepszy maj w historii polskiego rynku. Oznacza to wzrost o 7,4 proc. rok do roku, a rezultat napędził przede wszystkim segment osobowy z 49 590 rejestracjami.

W maju silnie wybrzmiały też pozycje marek Dacia (2 021 rejestracji, 8. miejsce) i Renault (1 885 rejestracji, 10. miejsce). Udział firm w rejestracjach utrzymał wysoki poziom 65,86 proc., a udział aut elektrycznych spadł do 4,1 proc.

MAJ 2026 Z REKORDEM NA POLSKIM RYNKU AUT. PONAD 50 TYS. NOWYCH REJESTRACJI

Maj 2026 przyniósł historyczny wynik na polskim rynku motoryzacyjnym. Zarejestrowano 50 787 nowych samochodów osobowych i dostawczych o DMC do 3,5 tony. To najlepszy maj w historii i wzrost o 7,4 proc. rok do roku – wynika z danych SAMAR.

Wzrost potwierdza, że popyt na nowe auta w Polsce pozostaje wysoki, mimo zmian w strukturze rynku i rosnącej konkurencji między segmentami.

RYNEK OSOBOWY NAPĘDZA WYNIK. FIRMY DOMINUJĄ

Największy udział w rekordzie mają samochody osobowe. W maju zarejestrowano 49 590 nowych aut, co oznacza wzrost o 6,3 proc. rok do roku.

Od stycznia do końca maja wynik sięgnął 253 067 rejestracji, czyli o 7,4 proc. więcej niż rok wcześniej. Przy utrzymaniu tempa cały 2026 rok może zakończyć się na poziomie około 635 tys. nowych aut osobowych.

Rynek w dużej mierze napędzają firmy. W maju odpowiadały za 65,86 proc. rejestracji, podczas gdy klienci indywidualni za 34,14 proc. To jasno pokazuje, że to floty i leasing utrzymują stabilność sprzedaży.

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DOSTAWCZE AUTA ZASKAKUJĄ WZROSTEM

Bardzo mocny wynik zanotowały także lekkie auta dostawcze. W maju zarejestrowano 6 197 pojazdów, co oznacza wzrost o 17 proc. rok do roku.

Od początku 2026 roku segment dostawczy osiągnął 30 359 rejestracji i wzrost o 11,9 proc. To szybciej niż w przypadku aut osobowych, co sugeruje ożywienie w biznesie i transporcie.

SEGMENT PREMIUM I ELEKTRYKI POD PRESJĄ

Nie wszystkie segmenty rosną w takim samym tempie.

Segment premium zakończył maj z wynikiem 10 196 rejestracji, co oznacza spadek o 1,2 proc. rok do roku. Jego udział w rynku wyniósł 20,6 proc., czyli mniej niż w poprzednich miesiącach.

Jeszcze słabiej wypadły auta elektryczne. Ich udział spadł do 4,1 proc., czyli o 1,9 punktu procentowego mniej niż rok wcześniej. Mimo rekordowego rynku całościowego, BEV nie rosną w takim tempie jak reszta segmentów.

DACIA I RENAULT W TOP 10 RYNKU

Wśród marek szczególnie dobrze wypadły Dacia i Renault.

Dacia zajęła 8. miejsce z wynikiem 2 021 rejestracji, a Renault 10. miejsce z 1 885 sztukami. Obie marki utrzymały stabilną pozycję w czołówce rynku, który w maju osiągnął rekordowy poziom.

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RYNEK AUT W POLSCE WCHODZI W FAZĘ STABILNEGO WZROSTU

Majowy rekord pokazuje, że polski rynek nowych aut pozostaje w dobrej kondycji, ale jego struktura jest coraz bardziej wyraźna.

Dominują firmy, które odpowiadają za większość sprzedaży, a segment dostawczy rośnie szybciej niż osobowy. Jednocześnie elektryki i premium tracą część udziałów.

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Jeśli obecne tempo się utrzyma, 2026 rok może zakończyć się jednym z najlepszych wyników w historii polskiego rynku motoryzacyjnego – około 635 tys. nowych rejestracji.