Jeden podpis decydował o milionach. Ujawniono kulisy łapówek w branży dealerskiej

Jeden podpis przedstawiciela marki potrafi być wart więcej niż cały parking samochodów — i w niektórych sprawach tak właśnie było. Korzyści przybierały formę luksusowych zegarków, nieoprocentowanych pożyczek albo milionowych kick-backów: od kilkudziesięciu tysięcy dolarów singapurskich po 2,8 mln USD.

Poniżej opisujemy mechanizmy nadużyć i głośne sprawy — od Hondy przez BMW i Ferrari po Volkswagen Financial Services — oraz zastanawiamy się, czy podobne praktyki mogły występować także w Polsce.

Jeden podpis wart miliony. Tak wyglądały łapówki w branży dealerskiej

Łapówka w branży motoryzacyjnej rzadko przypomina kopertę z gotówką. Znacznie częściej przybiera formę luksusowego zegarka, nieoprocentowanej pożyczki, samochodu sprzedanego poniżej wartości rynkowej albo fikcyjnej usługi ukrywającej rzeczywisty przepływ korzyści.

Stawka bywa ogromna. W grę wchodzą decyzje dotyczące autoryzacji salonów, przydziałów samochodów, dostępu do limitowanych modeli, finansowania czy rozliczeń gwarancyjnych. Jeden podpis przedstawiciela importera lub instytucji finansowej może przesądzić o rentowności całego biznesu.

Łapówka nie musi oznaczać gotówki

Najgłośniejsze sprawy z branży pokazują, że katalog korzyści jest bardzo szeroki.

W aferze związanej z amerykańską siecią Hondy dealerzy i pośrednicy mieli przekazywać menedżerom pieniądze oraz inne dobra w zamian za dodatkowe przydziały samochodów, nowe dealerstwa i korzystne decyzje biznesowe. W materiałach śledczych pojawiały się luksusowe auta, biżuteria, remonty domów, budowa basenów, finansowanie edukacji dzieci oraz nieoprocentowane pożyczki.

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Podobny mechanizm ujawniono w Singapurze przy współpracy z BMW. Wśród korzyści wymieniano zegarki Rolex, inne markowe zegarki, telefony komórkowe, gotówkę oraz preferencyjne pożyczki. Celem było utrzymanie autoryzacji i wpływ na decyzje dotyczące działalności dealerów.

Najcenniejszy jest dostęp do samochodów

W branży dealerskiej największą wartość często ma nie sam samochód, lecz kontrola nad jego dostępnością.

Importerzy i spółki finansowe decydują o liczbie przydzielonych aut, dostępie do najbardziej pożądanych modeli, przedłużeniu autoryzacji, rozliczeniach gwarancyjnych czy warunkach finansowania. Jedna decyzja może zmienić wyniki finansowe salonu na cały rok.

Dlatego korupcja w tym sektorze rzadko dotyczy pojedynczej sprzedaży. Znacznie częściej chodzi o przewagę konkurencyjną, dostęp do limitowanych produktów lub omijanie procedur mających zapewniać równe traktowanie wszystkich dealerów.

Afery, które wstrząsnęły branżą

Honda: dealerstwa i samochody za korzyści majątkowe

W sprawie American Honda dealerzy mieli płacić menedżerom za większe przydziały aut, atrakcyjniejsze modele i nowe punkty dealerskie. Według śledczych korzyści obejmowały zarówno gotówkę, jak i luksusowe dobra czy prywatne inwestycje.

Sprawa stała się jednym z najbardziej znanych przykładów kupowania wpływów w sieci dealerskiej.

BMW: Rolexy i pożyczki

W Singapurze przedstawiciel dealera BMW miał przekazać dwa zegarki Rolex, kolejne luksusowe zegarki, telefony oraz dziesiątki tysięcy dolarów singapurskich w zamian za korzystne decyzje dotyczące autoryzacji.

W innym przypadku pojawiły się także pożyczki udzielane na preferencyjnych warunkach. Sąd uznał, że były one formą korzyści majątkowej.

Ferrari: 2,8 mln dolarów za dostęp do limitowanych aut

Jedną z najgłośniejszych spraw ostatnich lat była afera związana z Ferrari.

Były szef amerykańskiego importera Maurizio Parlato przyznał, że w latach 2015-2017 otrzymał około 2,8 mln dolarów prowizji i kick-backów za nieprawidłowy przydział limitowanych supersamochodów.

W praktyce chodziło o omijanie oficjalnych zasad i kierowanie najbardziej pożądanych modeli do wybranych klientów.

Volkswagen Financial Services: łapówka ukryta w cenie auta

W przypadku Volkswagen Financial Services śledczy zwrócili uwagę na inny mechanizm.

Wybrane samochody miały trafiać do dealerów poniżej wartości rynkowej. Następnie dealer odsprzedawał je z dużym zyskiem. Dodatkowo miał otrzymywać informacje o ofertach konkurencji i najbardziej poszukiwanych pojazdach.

Według prokuratury sama możliwość zakupu auta na preferencyjnych warunkach mogła stanowić ukrytą formę korzyści majątkowej.

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Dlaczego jeden podpis może być wart fortunę?

Dealerzy inwestują miliony złotych w salony, serwisy i infrastrukturę. Od decyzji importera zależą nie tylko dostawy samochodów, ale również bonusy sprzedażowe, finansowanie, fundusze marketingowe czy dalsza współpraca z marką.

Jeżeli salon otrzyma o kilkaset samochodów mniej niż konkurencja albo straci dostęp do najbardziej pożądanych modeli, może to oznaczać utratę znacznej części zysków.

To właśnie dlatego w branży dealerskiej wpływ na decyzje bywa cenniejszy niż same samochody.

Czy podobne sytuacje mogą zdarzać się także w Polsce?

Nie ma obecnie publicznie opisanej polskiej afery dealerskiej porównywalnej ze sprawami Hondy, BMW czy Ferrari. Mechanizmy biznesowe są jednak podobne.

Tam, gdzie jedna decyzja może decydować o milionowych przychodach, zawsze istnieje ryzyko nadużyć. Eksperci zwracają uwagę, że największym zabezpieczeniem pozostają przejrzyste procedury, jasne kryteria przydziału samochodów i skuteczna kontrola wewnętrzna.

Historie z USA, Singapuru czy Niemiec pokazują jedno: w branży motoryzacyjnej łapówka nie musi mieć formy gotówki. Czasem wystarczy zegarek, pożyczka albo dostęp do samochodu, którego inni nie mogą kupić. A wartość takiej decyzji bywa większa niż cały parking nowych aut.