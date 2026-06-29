To najlepszy kompaktowy SUV 2026. Pokonał całą konkurencję

Nissan Rogue został najlepszym kompaktowym SUV-em w badaniu J.D. Power IQS 2026, osiągając 156 problemów na 100 samochodów. Badanie objęło odpowiedzi 78 514 nabywców i leasingobiorców nowych aut rocznika 2026, a wynik Rogue'a pokazuje, że poprawa jakości u Nissana jest mierzalna i trwała.

Dodatkowo produkcja w Smyrnie i nagroda dla linii montażowej wzmacniają wiarygodność tego sukcesu. To rezultat, który może bezpośrednio wpłynąć na pozycję marki w USA i poza nim.

NISSAN ROGUE NAJLEPSZYM KOMPAKTOWYM SUV-EM W BADANIU J.D. POWER 2026

Nissan Rogue zwyciężył w segmencie kompaktowych SUV-ów w badaniu J.D. Power Initial Quality Study 2026. Model uzyskał wynik 156 problemów na 100 samochodów (PP100), co dało mu pierwsze miejsce w jednej z najbardziej konkurencyjnych klas na amerykańskim rynku.

To jednocześnie ważny sukces całej marki. Nissan został drugą najwyżej ocenioną marką popularną w USA, co pokazuje, że poprawa jakości nie dotyczy wyłącznie jednego modelu.

BADANIE OCENIA PIERWSZE 90 DNI UŻYTKOWANIA

J.D. Power IQS nie mierzy długoterminowej trwałości samochodów, lecz jakość odczuwaną przez właścicieli w pierwszych 90 dniach użytkowania.

Tegoroczna edycja objęła odpowiedzi 78 514 właścicieli i leasingobiorców samochodów rocznika 2026. Ankieta uwzględnia m.in. działanie systemów multimedialnych, asystentów kierowcy, jakość wykonania wnętrza, układ napędowy, komfort jazdy, klimatyzację oraz obsługę podstawowych funkcji auta.

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Dobry wynik Rogue'a oznacza więc, że model zebrał bardzo dobre oceny w codziennym użytkowaniu, a nie tylko w pojedynczym aspekcie.

ROGUE WYGRAŁ Z NAJWIĘKSZYMI RYWALAMI

Sukces Nissana ma szczególną wartość, ponieważ segment kompaktowych SUV-ów należy do najbardziej konkurencyjnych w Stanach Zjednoczonych. Rogue rywalizuje tam z modelami takimi jak Toyota RAV4, Honda CR-V, Hyundai Tucson oraz Ford Escape.

Pierwsze miejsce w takim zestawieniu wzmacnia pozycję modelu na rynku i pokazuje, że Nissan wyraźnie poprawił jakość swoich samochodów.

WYRÓŻNIONO TAKŻE FABRYKĘ NISSANA

Na sukces modelu pracowała również fabryka w Smyrnie w stanie Tennessee, gdzie powstaje Rogue. Zakład otrzymał nagrodę Americas Bronze Plant Award, przyznawaną za wysoką jakość produkcji.

To potwierdza, że poprawa dotyczy nie tylko samego samochodu, ale również procesów produkcyjnych i kontroli jakości.

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CO TEN WYNIK OZNACZA DLA EUROPY?

Choć Nissan Rogue nie jest oferowany w Europie pod tą nazwą, należy do tej samej globalnej rodziny SUV-ów co Nissan X-Trail. Dlatego bardzo dobry wynik w badaniu J.D. Power można traktować jako sygnał poprawy jakości całej gamy SUV-ów marki.

Dla Nissana to ważne potwierdzenie, że inwestycje w rozwój produktów i produkcję zaczynają przynosić efekty. Jeśli ten trend się utrzyma, marka może wzmocnić swoją pozycję nie tylko w USA, ale również na innych rynkach, gdzie jakość i niezawodność należą do najważniejszych kryteriów wyboru nowego samochodu.