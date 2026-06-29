Szukaj
  1. AutoCentrum
  2. Newsy
  3. Newsy Nissan
  4. To najlepszy kompaktowy SUV 2026. Pokonał całą konkurencję
To najlepszy kompaktowy SUV 2026. Pokonał całą konkurencję

To najlepszy kompaktowy SUV 2026. Pokonał całą konkurencję

  • 3 minut

Nissan Rogue został najlepszym kompaktowym SUV-em w badaniu J.D. Power IQS 2026, osiągając 156 problemów na 100 samochodów. Badanie objęło odpowiedzi 78 514 nabywców i leasingobiorców nowych aut rocznika 2026, a wynik Rogue'a pokazuje, że poprawa jakości u Nissana jest mierzalna i trwała. 

Dodatkowo produkcja w Smyrnie i nagroda dla linii montażowej wzmacniają wiarygodność tego sukcesu. To rezultat, który może bezpośrednio wpłynąć na pozycję marki w USA i poza nim.

 

NISSAN ROGUE NAJLEPSZYM KOMPAKTOWYM SUV-EM W BADANIU J.D. POWER 2026

Nissan Rogue zwyciężył w segmencie kompaktowych SUV-ów w badaniu J.D. Power Initial Quality Study 2026. Model uzyskał wynik 156 problemów na 100 samochodów (PP100), co dało mu pierwsze miejsce w jednej z najbardziej konkurencyjnych klas na amerykańskim rynku.

  Sprawdź ofertę nowych SUV-ów

To jednocześnie ważny sukces całej marki. Nissan został drugą najwyżej ocenioną marką popularną w USA, co pokazuje, że poprawa jakości nie dotyczy wyłącznie jednego modelu.

BADANIE OCENIA PIERWSZE 90 DNI UŻYTKOWANIA

J.D. Power IQS nie mierzy długoterminowej trwałości samochodów, lecz jakość odczuwaną przez właścicieli w pierwszych 90 dniach użytkowania.

Tegoroczna edycja objęła odpowiedzi 78 514 właścicieli i leasingobiorców samochodów rocznika 2026. Ankieta uwzględnia m.in. działanie systemów multimedialnych, asystentów kierowcy, jakość wykonania wnętrza, układ napędowy, komfort jazdy, klimatyzację oraz obsługę podstawowych funkcji auta.

Przeczytaj: Nowy Nissan LEAF już w Polsce. Znamy ceny i termin startu sprzedaży

Dobry wynik Rogue'a oznacza więc, że model zebrał bardzo dobre oceny w codziennym użytkowaniu, a nie tylko w pojedynczym aspekcie.

ROGUE WYGRAŁ Z NAJWIĘKSZYMI RYWALAMI

Sukces Nissana ma szczególną wartość, ponieważ segment kompaktowych SUV-ów należy do najbardziej konkurencyjnych w Stanach Zjednoczonych. Rogue rywalizuje tam z modelami takimi jak Toyota RAV4, Honda CR-V, Hyundai Tucson oraz Ford Escape.

Pierwsze miejsce w takim zestawieniu wzmacnia pozycję modelu na rynku i pokazuje, że Nissan wyraźnie poprawił jakość swoich samochodów.

WYRÓŻNIONO TAKŻE FABRYKĘ NISSANA

Na sukces modelu pracowała również fabryka w Smyrnie w stanie Tennessee, gdzie powstaje Rogue. Zakład otrzymał nagrodę Americas Bronze Plant Award, przyznawaną za wysoką jakość produkcji.

To potwierdza, że poprawa dotyczy nie tylko samego samochodu, ale również procesów produkcyjnych i kontroli jakości.

Sprawdź: Nissan potwierdza nowego GT-R R36. Koniec plotek o pełnym elektryku

CO TEN WYNIK OZNACZA DLA EUROPY?

Choć Nissan Rogue nie jest oferowany w Europie pod tą nazwą, należy do tej samej globalnej rodziny SUV-ów co Nissan X-Trail. Dlatego bardzo dobry wynik w badaniu J.D. Power można traktować jako sygnał poprawy jakości całej gamy SUV-ów marki.

Dla Nissana to ważne potwierdzenie, że inwestycje w rozwój produktów i produkcję zaczynają przynosić efekty. Jeśli ten trend się utrzyma, marka może wzmocnić swoją pozycję nie tylko w USA, ale również na innych rynkach, gdzie jakość i niezawodność należą do najważniejszych kryteriów wyboru nowego samochodu.

Redakcja

Redaktor
Data publikacji: 29.06.2026 07:52
Udostępnij:
Zobacz również nasz wideotest
Mercedes-Benz AMG CLS 53 4matic+ - znowu robi zamieszanie
Zobacz również
Audi, BMW czy Mercedes? Raport jakości 2026 wskazuje najbardziej niezawodne modele

Audi, BMW czy Mercedes? Raport jakości 2026 wskazuje najbardziej niezawodne modele

Raport jakości 2026 pokazuje, które modele Audi, BMW i Mercedesa utrzymują standard przez lata, a które tracą przewagę przez...
Shell pokazał, jak mogą wyglądać przyszłe elektryki. Ładowanie trwa tylko 10 minut

Shell pokazał, jak mogą wyglądać przyszłe elektryki. Ładowanie trwa tylko 10 minut

Shell pokazał prototyp samochodu elektrycznego, który ma udowodnić, że przyszłość elektromobilności nie musi opierać się na coraz większych...
Co piąte nowe auto w UE jest elektryczne. Mimo to benzyna wciąż wygrywa

Co piąte nowe auto w UE jest elektryczne. Mimo to benzyna wciąż wygrywa

Elektryczne samochody odpowiadają już za 20 proc. nowych aut rejestrowanych w Unii Europejskiej. Od stycznia do końca maja 2026 r. zarejestrowano...
Dyskusja
Ładowanie komentarzy...
Nissan
Nissan
4,2 (7 138 ocen)
Nissan w pigułce
Nissan w pigułce
Kategorie
Kategorie newsów
Zobacz więcej filmów
AUTOCENTRUM.PL
Narzędzia
Usługi
Poradnik