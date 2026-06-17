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Nowa Toyota Hilux już w Polsce. Znamy ceny i termin pierwszych dostaw

Nowa Toyota Hilux już w Polsce. Znamy ceny i termin pierwszych dostaw

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Wstęp

Pierwsze egzemplarze nowej, dziewiątej generacji Toyoty Hilux trafią do Polski już w lipcu. Cennik zaczyna się od 169 900 zł netto, a topowa wersja Invincible kosztuje 220 900 zł netto.

Hilux zachowuje ładowność 1000 kg i uciąg 3500 kg, a w ofercie dominuje diesel 2,8 l z układem 48V. To istotna premiera dla klientów szukających trwałego pickupa z wyraźnie poprawionym wnętrzem.

 

Nowa Toyota Hilux już w Polsce. Znamy ceny i termin pierwszych dostaw

Pierwsze egzemplarze nowej, dziewiątej generacji Toyoty Hilux trafią do polskich klientów już w lipcu. Japoński pickup przeszedł największą metamorfozę od lat - zyskał nowocześniejsze wnętrze, bogatsze wyposażenie i bardziej wyrazisty wygląd, ale zachował cechy, które zbudowały jego reputację.

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Mimo że segment pickupów pozostaje w Polsce niszowy, Toyota informuje już o ponad stu zamówieniach od klientów indywidualnych.

Ceny nowego Hiluxa. Start od 169 900 zł netto

Cennik otwiera wersja Live wyceniona na 169 900 zł netto. Już podstawowa odmiana oferuje m.in. adaptacyjny tempomat, bezkluczykowy dostęp, podgrzewane lusterka, 7-calowy ekran wskaźników i 9-calowy system multimedialny Toyota Touch.

Kolejne wersje wyposażenia kosztują:

  • Active - od 193 900 zł netto
  • Executive - od 204 900 zł netto
  • Invincible - od 220 900 zł netto

Topowa odmiana Invincible otrzymuje m.in. 18-calowe felgi, elektrycznie regulowane fotele, nagłośnienie JBL, podgrzewaną tylną kanapę, chłodzony schowek i dodatki stylistyczne podkreślające bardziej luksusowy charakter modelu.

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Sprawdzony diesel i pełnoprawny napęd 4x4

Toyota nie eksperymentowała z podstawowym napędem. Pod maską pracuje dobrze znany diesel 2.8 o mocy 204 KM i momencie obrotowym 500 Nm, współpracujący z 6-biegowym automatem Aisin.

Standardem pozostają:

  • napęd 4x4
  • reduktor
  • blokada tylnego mechanizmu różnicowego

Nowy Hilux zachowuje również swoje najważniejsze parametry użytkowe. Ładowność wynosi 1000 kg, a maksymalny uciąg przyczepy sięga 3500 kg.

Toyota odświeżyła wygląd, ale nie zmieniła fundamentów

Największe zmiany widać z przodu. Nowy pas przedni wyraźnie odróżnia dziewiątą generację od poprzednika, natomiast tylna część nadwozia pozostała bardziej zachowawcza.

Praktycznym dodatkiem są nowe stopnie zintegrowane z tylnym zderzakiem, które ułatwiają dostęp do przestrzeni ładunkowej. Na klapie pojawił się również duży napis TOYOTA nawiązujący do klasycznych generacji modelu.

Pod względem konstrukcyjnym Hilux pozostaje wierny sprawdzonej formule. Nadal korzysta z ramy, tylnego mostu na resorach oraz terenowego układu napędowego. Toyota poprawiła ergonomię i komfort, ale nie zrezygnowała z rozwiązań cenionych przez użytkowników pracujących w trudnych warunkach.

Wnętrze bardziej przypomina Land Cruisera niż auto robocze

Największą niespodzianką nowego Hiluxa jest kabina. Toyota wyraźnie inspirowała się nowym Land Cruiserem, dzięki czemu pickup zyskał znacznie bardziej nowoczesny i dopracowany kokpit.

Wnętrze podzielono na trzy strefy - cyfrową, komfortu i sterowania jazdą. Obsługa jest intuicyjna, a jakość materiałów wyraźnie wzrosła względem poprzedniej generacji.

Na pokładzie znalazły się m.in.:

  • cyfrowe wskaźniki
  • większy ekran multimediów
  • porty USB-C
  • chłodzony schowek
  • podgrzewane i wentylowane fotele w wyższych wersjach

To już nie tylko samochód do ciężkiej pracy, ale również auto, które bez problemu sprawdzi się podczas codziennej jazdy.

W ofercie pojawi się także elektryczny Hilux

Po raz pierwszy w historii modelu Toyota przygotowała również elektryczną odmianę Hiluxa.

Wersja BEV oferuje:

  • 196 KM
  • 470 Nm momentu obrotowego
  • napęd na obie osie
  • uciąg do 1600 kg

Akumulator o pojemności 59,2 kWh umieszczono między podłużnicami ramy, dzięki czemu samochód zachował użytkowy charakter. W praktyce jednak to diesel 2.8 pozostanie główną wersją wybieraną przez polskich klientów.

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Hilux nadal stawia na trwałość

Nowa generacja nie próbuje zmieniać charakteru modelu. Toyota poprawiła wygląd, komfort i wyposażenie, ale najważniejsze cechy pozostały bez zmian.

Prześwit 310 mm, możliwość brodzenia do 700 mm, klasyczny napęd 4x4 oraz wysoka ładowność sprawiają, że Hilux nadal należy do najbardziej wszechstronnych pickupów na rynku. Teraz ma jednak znacznie więcej argumentów także dla klientów, którzy szukają samochodu nie tylko do pracy, ale również do codziennego użytkowania.

Redakcja

Redaktor
Data publikacji: 17.06.2026 16:28
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