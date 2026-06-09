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Toyota ujawniła dane z Polski. Ponad 4000 podzespołów hybrydowych powstaje każdego dnia

Toyota ujawniła dane z Polski. Ponad 4000 podzespołów hybrydowych powstaje każdego dnia

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Ponad 4000 podzespołów hybrydowych Toyoty zjeżdża codziennie z taśm na Dolnym Śląsku. Dwie fabryki TMMP w Wałbrzychu i Jelczu-Laskowicach mają roczną zdolność produkcyjną blisko 1,4 mln jednostek, a od uruchomienia produkcji w 2002 r. powstało w nich około 18 mln komponentów.

To jedyny poza Azją ośrodek Toyoty wytwarzający układy hybrydowe, ustępujący skalą wyłącznie Japonii. Skala produkcji bezpośrednio przekłada się na rynek: 76 proc. Toyot sprzedawanych w Europie Zachodniej stanowią dziś hybrydy, a tylko w 2025 roku polskie fabryki dostarczyły prawie 1,1 mln elementów.

Polska napędza europejskie hybrydy Toyoty

Dolny Śląsk od lat odgrywa kluczową rolę w strategii Toyoty. Zakłady w Wałbrzychu i Jelczu-Laskowicach są jedynym miejscem poza Azją, gdzie japoński koncern produkuje podzespoły do napędów hybrydowych. Dzięki temu Polska zajmuje wyjątkową pozycję w globalnym łańcuchu dostaw marki i ustępuje pod względem znaczenia jedynie Japonii.

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Fabryki Toyota Motor Manufacturing Poland działają od 2002 roku. Od tego czasu wyprodukowały około 18 mln podzespołów, które trafiają do samochodów sprzedawanych w całej Europie.

Ponad 4000 podzespołów dziennie

Skala produkcji jest imponująca. Każdego dnia z dolnośląskich zakładów wyjeżdża ponad 4000 komponentów do napędów hybrydowych. Roczne moce produkcyjne sięgają blisko 1,4 mln jednostek, a w 2025 roku fabryki dostarczyły niemal 1,1 mln podzespołów.

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To odpowiedź na rosnący popyt. W Europie Zachodniej już 76 proc. sprzedawanych Toyot stanowią modele hybrydowe, dlatego polskie zakłady stały się jednym z najważniejszych ogniw europejskiej produkcji marki.

Co produkuje Toyota na Dolnym Śląsku?

W Wałbrzychu i Jelczu-Laskowicach powstają najważniejsze elementy układów napędowych Toyoty. Są to przede wszystkim hybrydowe silniki 1.5 i 2.0 w architekturze TNGA oraz elektryczne przekładnie hybrydowe piątej generacji wraz z silnikami elektrycznymi.

Zakłady produkują również benzynowe jednostki 1.0 i 1.5 TNGA oraz sześciobiegowe skrzynie manualne.

Komponenty z Dolnego Śląska trafiają do najpopularniejszych modeli marki, takich jak Aygo X, Yaris, Yaris Cross, Corolla i C-HR.

Polskie części trafiają do setek tysięcy aut

Znaczenie lokalnej produkcji dobrze pokazują dane sprzedażowe. Tylko w pierwszych czterech miesiącach 2026 roku Polacy kupili blisko 26 tys. Toyot wyposażonych w napędy produkowane w Wałbrzychu i Jelczu-Laskowicach.

Po polskich drogach jeździ już ponad 450 tys. hybryd Toyoty, a wiele z nich korzysta z podzespołów wyprodukowanych właśnie na Dolnym Śląsku.

Toyota inwestuje miliardy w Polsce

Rozwój produkcji był możliwy dzięki dużym inwestycjom. Toyota przeznaczyła na polskie zakłady około 7 mld zł. Obecnie fabryki zatrudniają około 2900 osób i należą do największych przedsiębiorstw przemysłowych w kraju.

Od 2020 roku działa tu również Dział Testów i Oceny Napędów Hybrydowych, który odpowiada za weryfikację nowych rozwiązań i wspiera przenoszenie części produkcji z Azji do Europy.

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Efekty są już widoczne. W najnowszych przekładniach hybrydowych aż 78 proc. komponentów pochodzi z Europy, co skraca łańcuch dostaw i zwiększa niezależność europejskich fabryk od dostaw z innych kontynentów.

Dolny Śląsk pozostaje jednym z filarów Toyoty

Rosnąca produkcja i coraz większy udział europejskich dostawców pokazują, że znaczenie polskich zakładów będzie dalej rosło. Wałbrzych i Jelcz-Laskowice stały się jednym z najważniejszych centrów produkcji napędów hybrydowych Toyoty na świecie i kluczowym zapleczem dla europejskiego rynku.

Redakcja

Redaktor
Data publikacji: 09.06.2026 13:29
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