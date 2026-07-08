Tyle kosztuje ekran pasażera w nowym BMW X5. To więcej niż niejeden tablet

Ekran przed pasażerem w nowym BMW X5 kosztuje niemal 10 000 zł. Sam 14,6-calowy wyświetlacz to dopłata 7 100 zł, a do pełnej funkcjonalności producent dolicza jeszcze 2 400 zł za pakiet BMW Digital Premium — łącznie 9 500 zł.

To nie tylko cena za sprzęt, lecz także sygnał o strategii cennikowej BMW w segmencie E, gdzie konkurenci traktują trzeci ekran jako element standardowy. Sprawdźmy, z czego składa się ta dopłata i jak wypada porównanie z Mercedesem GLE i Audi Q7.

BMW X5 z drogim dodatkiem cyfrowym

W nowym BMW X5 ekran przed pasażerem nie jest elementem standardowego wyposażenia. Za sam 14,6-calowy wyświetlacz trzeba dopłacić 7100 zł, ale to nie koniec kosztów. Aby w pełni korzystać z tej funkcji, BMW wymaga jeszcze wykupienia pakietu BMW Digital Premium za 2400 zł.

Łącznie daje to 9500 zł za ekran, który w samochodzie tej klasy staje się jednym z najdroższych cyfrowych dodatków.

Sytuacja wygląda inaczej u głównych konkurentów. Mercedes GLE oferuje trzeci ekran w ramach seryjnego systemu MBUX Superscreen, a Audi Q7 również ma wyświetlacz przed pasażerem bez dodatkowej opłaty. Tym bardziej zwraca uwagę fakt, że nowe BMW X5 startuje z poziomu 425 000 zł, czyli wyżej niż część rywali, a mimo to wymaga dopłaty za rozwiązanie obecne u konkurencji w standardzie.

Jakie ekrany dostaje BMW X5 bez dopłaty?

Podstawowa wersja nowego BMW X5 nie jest jednak pozbawiona zaawansowanej elektroniki. W standardzie znajduje się centralny ekran o przekątnej 17,9 cala oraz system Panoramic Vision, czyli wyświetlacz informacji umieszczony pod przednią szybą.

Brakuje jedynie osobnego panelu dla pasażera z przodu. Ten element BMW traktuje jako dodatkową opcję, a nie część podstawowego wyposażenia.

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Sam ekran ma 14,6 cala i jest przeznaczony głównie dla pasażera, który może korzystać z funkcji multimedialnych podczas jazdy. Producent oddzielił jednak sprzęt od usług cyfrowych, dlatego pełna funkcjonalność wymaga dodatkowej opłaty za BMW Digital Premium.

BMW X5 kontra Mercedes GLE i Audi Q7

Porównanie z konkurencją pokazuje ciekawą różnicę w podejściu do wyposażenia.

Mercedes GLE już w bazowej konfiguracji oferuje system MBUX Superscreen z dodatkowym ekranem dla pasażera. Model startuje od około 419 000 zł.

Audi Q7 również zapewnia trzy ekrany bez konieczności dopłaty, a ceny tego SUV-a zaczynają się od około 393 400 zł.

BMW X5 jest droższe na wejściu, bo kosztuje od 425 000 zł, ale trzeci ekran pozostaje dodatkiem wymagającym kolejnych 9500 zł. Dla klientów segmentu premium może nie być to kluczowa różnica, jednak pokazuje odmienne podejście marek do cyfrowego wyposażenia.

Za co dokładnie trzeba zapłacić 9500 zł?

Cena dodatkowego ekranu w BMW X5 składa się z dwóch elementów.

ekran pasażera o przekątnej 14,6 cala - 7100 zł

- 7100 zł pakiet BMW Digital Premium - 2400 zł

Dopiero po połączeniu obu opcji kierowca otrzymuje pełny zestaw funkcji związanych z tym rozwiązaniem.

BMW najwyraźniej uznało, że ekran pasażera nie powinien być obowiązkowym elementem każdego egzemplarza X5. Z jednej strony pozwala to obniżyć cenę bazową samochodu, z drugiej sprawia, że najbardziej zaawansowana konfiguracja wymaga sporej dopłaty.

Czy warto dopłacić za ekran pasażera w BMW X5?

W segmencie luksusowych SUV-ów 9500 zł nie jest kwotą, która całkowicie zmienia cenę samochodu. Dla części klientów X5 będzie to po prostu kolejny element konfiguracji.

Problem pojawia się przy bezpośrednim porównaniu z rywalami. Mercedes GLE i Audi Q7 oferują podobne rozwiązanie bez dodatkowych kosztów, dlatego klient BMW musi odpowiedzieć sobie na pytanie, czy zależy mu właśnie na tym elemencie wyposażenia.

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Za podobną kwotę można wybrać inne dodatki, na przykład lepszy system audio, elementy zwiększające komfort albo praktyczne wyposażenie. W przypadku nowego X5 cyfrowy luksus ma więc bardzo konkretną cenę.

BMW pokazuje tym samym, że w segmencie premium coraz częściej nie sama obecność technologii jest najważniejsza, lecz sposób jej wyceniania. W przypadku ekranu pasażera w X5 różnica między standardem a opcją wynosi prawie 10 tys. zł.